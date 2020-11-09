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Корабли ВМС Украины провели тренировку типа PASSEX с постоянной противоминной группой НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Корабли ВМС Украины провели тренировку типа PASSEX с постоянной противоминной группой НАТО

В районе северо-западной части Черного моря состоялись совместные тренировки типа PASSEX с участием сил ВМС ВС Украины и постоянной противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМСУ.

В совместных маневрах в открытом море приняли участие корабли ВМС Украины, Греции, Италии, Болгарии, Румынии и Турции.

Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе корабельно-катерных групп в соответствии со стандартами НАТО.

После встречи кораблей в запланированной точке и проведения визуального распознавания, силами и средствами государств-членов и партнеров НАТО был отработан ряд совместных корабельных упражнений, среди которых "проводка за тралами", "буксировка поврежденного корабля", групповое тактическое маневрирование и т.п.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместную тренировку в Черном море. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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це добре
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09.11.2020 20:02 Ответить
Кацапсини напряглись...
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09.11.2020 20:37 Ответить
щось назва не дуже...
на пасивний секс натякає
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09.11.2020 21:15 Ответить
 
 