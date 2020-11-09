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У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина

В правительстве заявляют, что у премьер-министра Дениса Шмыгаля симптомов заболевания коронавирусом нет, он находится на работе, но в ближайшее время сдаст тест на COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе правительства в понедельник вечером.

"На данный момент премьер работает, симптомов болезни нет. Но в свете последних новостей, он в ближайшее время сдаст тест, так как в пятницу все были на презентации Экономического аудита страны", - отметили в Кабмине.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр финансов Сергей Марченко заболели COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского выявили коронавирус: "Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 8995
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09.11.2020 19:46
+4
У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 9005
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09.11.2020 19:31
+3
У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 6325 У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 3770
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09.11.2020 19:50
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За 1500грн.?
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09.11.2020 19:30 Ответить
У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 8995
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09.11.2020 19:46 Ответить
На палю!!!
Яка в'язниця?
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09.11.2020 19:51 Ответить


СЛАВА УКРАЇНІ! UA Олена100-75@Aetele 11 мин

Якось дивно, Байден ще не президент і початок путчу не обголошували, а зелені таргани по норах побігли
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09.11.2020 20:14 Ответить
а якого того біса йому це зробили у порушення всіх протоколів?
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09.11.2020 19:30 Ответить
Цей свічку єрмаку з сциклом тримав, і був у масці У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 184
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09.11.2020 19:31 Ответить
У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 9005
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09.11.2020 19:31 Ответить
Він же перехворів, що значить і він... Прости господи!
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09.11.2020 19:47 Ответить
кучно...

Міністр оборони України Андрій Таран захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це повідомляє спецкореспондент "Прямого" Катерина Лісунова з посиланням на власні джерела.
Згідно з інформацією, міністр оборони скасував свій візит до США, оскільки у нього виявили коронавірус.
Таран мав перебувати у Сполучених Штатах 9-11 листопада. В рамках візиту міністр планував побувати у Балтиморі, де знаходиться партія катерів Island, які передадуть Україні. Крім того, Таран мав зустрітися з міністром оборони США Марком Етером.
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09.11.2020 20:09 Ответить
Результаты выборов в США творят чудеса У Шмигаля симптомів коронавірусу немає, але він здав тест, - пресслужба Кабміну - Цензор.НЕТ 9972
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09.11.2020 20:16 Ответить
Пригласили Байдена, а вдруг приедет. Надо подстраховаться и заныкаться. А Зеля и Козырь тоже не дураки, рванули в подполье первыми.
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09.11.2020 19:33 Ответить
Они не то что не дураки -они полнейшие дебилы конченные вместе со своим лохторатом квартально -сватовым
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09.11.2020 19:37 Ответить
подождем твою маму
Подождем твою мать
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09.11.2020 19:35 Ответить
и они еще что-то там рассказывают и что-то придумывают про "карантин выходного дня" !!!
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09.11.2020 19:36 Ответить
штрафануть бы их всех...
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09.11.2020 19:38 Ответить
отримали якісні саудівські тести і тепер є реальна картина по захворюванню
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09.11.2020 19:42 Ответить
Уявляю, яка якість власної виробляємої вакцини
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09.11.2020 19:43 Ответить
А я розхвилювався, їсти не можу. Все думаю, як він там.
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09.11.2020 19:44 Ответить
...шмыга, третьим будешь? У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 1301 У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 7443
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09.11.2020 19:46 Ответить
Дати йому хероя за деребан Короновірусного фонда - кормушки санмародеров.
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09.11.2020 19:46 Ответить
Шмигаль, як що ти зникниш з обрію - українці навіть не помітять, може Ахметов...
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09.11.2020 19:49 Ответить
У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 6325 У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 3770
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09.11.2020 19:50 Ответить
Мавпачкі хоч смішні, їх жалко
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09.11.2020 19:53 Ответить
Не хочет Шмыгать порадовать граждан Украины, ой не хочет.
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09.11.2020 19:53 Ответить
Хай живе! Єрмак його призначив цапом-відбувайлом
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09.11.2020 19:55 Ответить
так они,гады,весь аудит заразили?
и кто ж теперь аудировать будет? У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 8795
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09.11.2020 19:59 Ответить
нехай бункер побудує
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09.11.2020 20:29 Ответить
 
 