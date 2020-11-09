У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина
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В правительстве заявляют, что у премьер-министра Дениса Шмыгаля симптомов заболевания коронавирусом нет, он находится на работе, но в ближайшее время сдаст тест на COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе правительства в понедельник вечером.
"На данный момент премьер работает, симптомов болезни нет. Но в свете последних новостей, он в ближайшее время сдаст тест, так как в пятницу все были на презентации Экономического аудита страны", - отметили в Кабмине.
Ранее в понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр финансов Сергей Марченко заболели COVID-19.
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Яка в'язниця?
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Якось дивно, Байден ще не президент і початок путчу не обголошували, а зелені таргани по норах побігли
Міністр оборони України Андрій Таран захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це повідомляє спецкореспондент "Прямого" Катерина Лісунова з посиланням на власні джерела.
Згідно з інформацією, міністр оборони скасував свій візит до США, оскільки у нього виявили коронавірус.
Таран мав перебувати у Сполучених Штатах 9-11 листопада. В рамках візиту міністр планував побувати у Балтиморі, де знаходиться партія катерів Island, які передадуть Україні. Крім того, Таран мав зустрітися з міністром оборони США Марком Етером.
Подождем твою мать
и кто ж теперь аудировать будет?