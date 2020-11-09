У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина

В правительстве заявляют, что у премьер-министра Дениса Шмыгаля симптомов заболевания коронавирусом нет, он находится на работе, но в ближайшее время сдаст тест на COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе правительства в понедельник вечером.

"На данный момент премьер работает, симптомов болезни нет. Но в свете последних новостей, он в ближайшее время сдаст тест, так как в пятницу все были на презентации Экономического аудита страны", - отметили в Кабмине.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр финансов Сергей Марченко заболели COVID-19.

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