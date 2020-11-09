"Европейская Солидарность" будет бороться за право граждан избирать власть без фальсификаций, - Турчинов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина возвращается во времена, когда голосование наших граждан не определяло результаты выборов из-за масштабных фальсификаций.
Об этом сказал руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ.
Турчинов рассказал, как сегодня происходит наиболее типичная фальсификация результатов выборов - так называемое "уточнение протоколов": "Подавляющее большинство членов избирательных комиссий работает на общественных началах, в условиях пандемии две недели подряд люди не способны постоянно находиться на участках, чтобы противодействовать подделке документов, порче бюллетеней и тому подобному. Именно этим пользуются преступники, называющие сегодня себя властью, непрерывно блокируя подсчет голосов, переписывая протоколы и фальсифицируя результаты волеизъявления".
Руководитель центрального штаба ЕС привел примеры попыток власти изменить результаты выборов в свою пользу и в пользу своих сателлитов. "Это и город Тернополь, где "слуги народа" не смогли преодолеть проходной барьер, а в прошлую пятницу, переписав протоколы, вместо набранных 4,8% записали себе 5%", - сказал он, добавив, что столь же наглая попытка изменить результаты волеизъявления граждан происходит и во Львовской области. "Так, в городе Львов "слуги народа" получили лишь 3,5%, поэтому сейчас заблокирован подсчет результатов во Львовский городской совет, и правящая партия пытается переписывать протоколы, чтобы протянуть в совет своих представителей", - сообщил Турчинов, добавив, что нарушение избирательного законодательства по не установлению результатов выборов происходит по Волынскому, Киевскому, Одесскому и Черновицкому областных советах, и в советах многих городов и объединенных территориальных общин.
Кроме того, Турчинов сообщил, что огромное количество подделок протоколов происходит и в Киевской области на уровне объединенных территориальных общин.
Александр Турчинов отметил, что "Европейская Солидарность" готовит обращение в ОБСЕ с сообщением о фактах фальсификации результатов выборов, зафиксированных после того, как основная делегация по контролю за выборами прекратила свою работу.
"Европейская Солидарность" не оставит ни одного факта фальсификации результатов выборов, потому что наша политическая сила защищает не просто свои результаты на выборах - мы защищаем страну, закон и право украинцев выбирать тех, кого они поддерживают. Мы не позволим перечеркнуть это конституционное право наших граждан и вернуть страну во времена, когда результаты выборов писались на Банковой в Офисе Президента", - резюмировал он.
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Конечно правда, Жулька! Правда, не у нас, а у вас. Жулькиных (фейсбук закрыл более 300 левых её аккаунтов, новость свежая, найдешь легко!)) Ну, за зелёную плесень уже и говорить устали. По расценкам у них поинтересуйся, может ты тупо недополучаешь? Кстати, за грязь на ЕС там дают доп.бонусы, обязательно уточни!
И да, спасибо, что напомнила, сколько людей меня читает. А тебя - сколько, нулёвое?💩
И не пиши мне больше, насекомое. Нет времени тебя ещё дрючить, и так швали хватает.
Уважаемый администратор, поясните пожалуйста, почему был удален этот пост. Какие правила были нарушены?
Но ему с его реноме , лучше не вспоминать название текущей партии , в которой он состоит .
Лишнее напоминание , что он везде был не рядовым бойцом , но правой рукой , вторым номером . И это уже попытка номер три !
Только в "Батьківщине" 14 лет . Ведь не какой-то рядовой Виктор Уколов .
Я бы у них ничего чисто глобального не спрашивал , только одну пикантную детальку .
Как Вите и Александру работается сейчас с теми же людьми , которые их в 2009 обвиняли педофилами или партией педофилов ?!
И не просто обвиняли , а скорее всего организовали и оплатили совместно с рыгоблевотными ?!
Ведь громче всех про педофилов тогда орал Петин тогдашний босс и крёстный батько - Бжеловод .
Я бы лично никогда в жизни не сел срать на один квадратный киллометр с теми , кто бы инспирировал против меня такие грусные обвинения .
С одной только разницей , что в Украине бюлетни это документы строгой отчётности , а в США -- нет . И потому как раз в США вероятность фальсификаций при подсчёте маловероятны , а рядовыми избирателями (когда можно взять и отправить несколько бюлетней , когда берут за умерших третьи лица) весьма возможны , особенно при "почтовом голосовании" . В Украине жульём может быть избирательные комиссии .
Но в любом случае , в США бюлетень проще в десять раз и весьма странно, что считают неделю . Ровно так же , шо в Украине 2 недели !
А ,я то думаю,чого Турчинов такий пригнічений оголошував результати"карколомноїперемоги"на місцевих виборах олігархічного проекту"ЄС".
Зверніть увагу,що таке відбувається кожні місцеві вибори.Спочату лунає брехня про перемогу,а потім мовчання і звинувачення когось в фальсифікаціях.6% цього разу дали сітки агента російських спецслужб Порошенко і 6 місце.Хоча на попредніх виборах"БПП" зайняло четверте місце.