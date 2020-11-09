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Нам осталось получить около 9% протоколов по выборам городских поселковых и сельских голов, - ЦИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нам осталось получить около 9% протоколов по выборам городских поселковых и сельских голов, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер понедельника располагает данными о 1274 победителях на выборах городских, поселковых и сельских голов (из 1421).

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

В частности, признаны избранными 300 городских голов, 398 - поселковых и 576 - сельских.

Осталось получить результаты по выборам 132 голов (9,29%).

В то же время в некоторых областных центрах и крупных городах 15 и 22 ноября состоится повторное голосование (на данный момент известно о 14 таких городах), а в Борисполе (Киевская обл.) - повторные выборы (в связи со смертью избранного мэра Анатолия Федорчука).

Кроме того, признаны избранными 29038 депутатов местных советов из 43122.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в семи городах, 22 ноября - в 12

Автор: Роман Свиридович
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"сельских голов"
Всюди голови, голови... Плюнути нікуди.(С)
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09.11.2020 19:50 Ответить
человек в капсуле и мер. не позорьтесь
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09.11.2020 20:06 Ответить
Узеленські не вміють навіть вибори нормально провести... Позорисько
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09.11.2020 20:10 Ответить
 
 