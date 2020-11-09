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Новости Политика Украины
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Кравчук (1226) пункт пропуска (657) КПВВ (330)

Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук

Украина выполнила со своей стороны договоренности по открытию 10 ноября двух новых КПВВ в Счастье и Золотом Луганской области и ожидает аналогичных шагов с российской стороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Мы рассматриваем открытие этих пропускных пунктов как важный вклад в выполнение общих согласованных выводов Парижского саммита 9 декабря 2019 года и договоренностей, согласованных в рамках Трехсторонней контактной группе, и рассчитываем на соответствующие шаги с российской стороны, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями", - сказал он.

Кравчук подчеркнул, что Украина выполняла и будет выполнять договоренности, потому что считает это своей главной задачей для достижения мира на Донбассе. "Мы будем действовать ответственно, ища пути решения и преодолевая все сложности", - отметил он.

Глава украинской делегации в ТКГ обратил внимание, что в открытие новых КПВВ на линии разграничения 10 ноября не все верили, но Украина гарантировала и выполнила свои обязательства.

"А вот почему не выполняет Россия, и почему оказывают какое-то сопротивление и ищут какие-то причины в ОРДЛО – они пояснить не могут. Тем более что речь идет об интересах и жизненных потребностях тысяч людей", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в ОРДЛО могут пройти по мажоритарной системе, но после восстановления контроля над оккупированными территориями, - Кравчук

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
ідіот, краще б ці гроші потратили на реабілітацію і протезування ветеранів АТО Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2678
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09.11.2020 20:08
+13
в нього періодично пропадає память і не може сам потрапити додому.....це поводирі, а не охорона Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2451
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09.11.2020 20:09
+11
Как же стыдно за эту власть слизняков...
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09.11.2020 20:10
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НЕ случайно с Кравчуком до сих пор всегда 4-5 человек охраны.
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09.11.2020 20:07 Ответить
в нього періодично пропадає память і не може сам потрапити додому.....це поводирі, а не охорона Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2451
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09.11.2020 20:09 Ответить
ідіот, краще б ці гроші потратили на реабілітацію і протезування ветеранів АТО Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2678
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09.11.2020 20:08 Ответить
А откат отдали???
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09.11.2020 20:08 Ответить
А хтось щось адекватне очікував від 73% імбіцилів в нашій країні?
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09.11.2020 20:08 Ответить
А при чем тут эРэФ??? В Украине же какбэ "гражданская война"...
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09.11.2020 20:08 Ответить
нє, внутрєнній канфлікт, як казав вітольд факін
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09.11.2020 20:10 Ответить
Как же стыдно за эту власть слизняков...
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09.11.2020 20:10 Ответить
скільки и ще будем терпіте це старе пердло Кравчука і виконувати "дагаварьонності! з окупантом?
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09.11.2020 20:12 Ответить
Нафіґ кацапам ці КПВВ? Їм потрібно відремонтовані мости і відновлені дороги для безперешкодного просування бронетехніки. А самі КПВВ можуть бути для них цікавими лише новими унітазами, комп'ютерною технікою і банківськими відділеннями на цих КПВВ.
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09.11.2020 20:12 Ответить
Ни Кучма, а Кравчук, следи за базаром.
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09.11.2020 20:16 Ответить
паркинсон вроде у х"йла...
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09.11.2020 20:17 Ответить
Да хрен ты чего дождёшься от путина, ну прям, как малое дитя.
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09.11.2020 20:13 Ответить
Нехай сидять в ізоляції.
Менше зарази нам принесуть.
Чого їздити ???
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09.11.2020 20:16 Ответить
Україна виконала домовленості щодо відкриття двох нових пунктів пропуску та очікує таких самих кроків з боку РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1409
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09.11.2020 20:21 Ответить
Україна виконала домовленості щодо відкриття двох нових пунктів пропуску та очікує таких самих кроків з боку РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9906
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09.11.2020 20:22 Ответить
Выпускайте «ждуна».......😁
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09.11.2020 20:22 Ответить
От мені цікаво, ЧОМУ?
ЧОМУ Україна з 2014-го виконує свої зобов'язання в односторонньому порядку? Та ще й перед ким? москалями-загарбниками?
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09.11.2020 20:22 Ответить
Ааа, згадав- на ТКГ!!!🤯Україна виконала домовленості щодо відкриття двох нових пунктів пропуску та очікує таких самих кроків з боку РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5622
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09.11.2020 20:25 Ответить
у него с памятью точно того! ну как же можно ожидать каких-то шагов, если па раша с колен только встать всё пытается? там только все виды ползанья и лазания изучают. а он "шагов ждёт"
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09.11.2020 20:25 Ответить
сухати і читата пана Кравчука на цю тему-себе не поважати
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09.11.2020 20:26 Ответить
Говорящая деменция.
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09.11.2020 20:27 Ответить
Треба ті що є позакривати а зрадники нові відкривають!!! Накуя даунбасітам їздити до хутнти? Хай пи#дують до асвабадітєлєй тварюки!
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09.11.2020 20:33 Ответить
Ну от навіщо це бидло сюди пускати? Особливо в пандемію. Воно ж приїде додому з повними торбами продуктів і все-одно буде плювати на клятих біндер. Поки дамбвабве окуповане, хай їх утримують кацапи.
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09.11.2020 20:35 Ответить
А о таком термине, как ЗЕРКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, господин кРАВЧУК слышал? Какого лешего бежать впереди паровоза? Никаких бонусов за это не дают.
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09.11.2020 20:35 Ответить
Та ти шо? А що з домовленностей виконала "тасторона"?
Чи які вимоги можуть бути у пліснявих холуїв до кацапських хазяїв? Все по плану фуйла.
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09.11.2020 20:45 Ответить
А зачем мы строим новые пропускные пункты? Некуда деньги девать? Зачем на этих пунктах всевозможные удобства для предателей, колорадских ватников и прочих адептов кремлёвской гниды? Хотим , чтобы они нас полюбили? И прекратили убивать?
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09.11.2020 20:45 Ответить
Кравчук чокнутый. надо закрывать все КПВВ на 20 лет, пока ОРДЛО и московия созреют для равноправных переговоров.
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09.11.2020 20:52 Ответить
самое времья нанимать на подряд трамповскую фирму для строительства забора .
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09.11.2020 21:26 Ответить
А почему охрана не меняет Кравчуку памперсы? Неприлично же постоянно ходить старому пердуну в мокрых портках !
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09.11.2020 22:04 Ответить
Укрaина выполнила договоренности и по сдачи ЯО при тебе падла, но тебя так ничего и не научило!
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10.11.2020 00:00 Ответить
 
 