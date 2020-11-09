Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук

Украина выполнила со своей стороны договоренности по открытию 10 ноября двух новых КПВВ в Счастье и Золотом Луганской области и ожидает аналогичных шагов с российской стороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Мы рассматриваем открытие этих пропускных пунктов как важный вклад в выполнение общих согласованных выводов Парижского саммита 9 декабря 2019 года и договоренностей, согласованных в рамках Трехсторонней контактной группе, и рассчитываем на соответствующие шаги с российской стороны, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями", - сказал он.

Кравчук подчеркнул, что Украина выполняла и будет выполнять договоренности, потому что считает это своей главной задачей для достижения мира на Донбассе. "Мы будем действовать ответственно, ища пути решения и преодолевая все сложности", - отметил он.

Глава украинской делегации в ТКГ обратил внимание, что в открытие новых КПВВ на линии разграничения 10 ноября не все верили, но Украина гарантировала и выполнила свои обязательства.

"А вот почему не выполняет Россия, и почему оказывают какое-то сопротивление и ищут какие-то причины в ОРДЛО – они пояснить не могут. Тем более что речь идет об интересах и жизненных потребностях тысяч людей", - указал он.

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