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Кривой Рог (1127) убийство (6290)

Суд арестовал без права залога подозреваемого в убийстве двух и ранении 8 жителей Кривого Рога - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд арестовал без права залога подозреваемого в убийстве двух и ранении 8 жителей Кривого Рога - полиция

Подозреваемого в убийстве двух и ранении восьми жителей Кривого Рога взяли под стражу в зале суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

"Сегодня, 9 ноября, Центрально-Городской районный в г.Кривой Рог суд избрал 29-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - сказано в сообщении полиции.

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Как сообщалось, в субботу, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога 29-летний мужчина на улице напал и нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие были доставлены в больницу.

Преступник задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще восьми граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с событиями в Кривом Роге призвал украинских правоохранителей сделать улицы украинских городов более безопасными и заявил, что надеется на справедливый приговор "этому подонку".

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
утырок обдолбаный !
Суд арестовал без права залога подозреваемого в убийстве двух и ранении 8 жителей Кривого Рога - полиция - Цензор.НЕТ 2929
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09.11.2020 20:23
+1
Будем надеяться на пожизненное....
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09.11.2020 20:25
+1
Какой на хрен справедливый приговор, когда при твоём правительстве, - жизнь человека ни хрена не стоит???
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09.11.2020 20:28
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утырок обдолбаный !
Суд арестовал без права залога подозреваемого в убийстве двух и ранении 8 жителей Кривого Рога - полиция - Цензор.НЕТ 2929
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09.11.2020 20:23 Ответить
кто это?
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09.11.2020 20:30 Ответить
тот, о ком статья
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09.11.2020 20:31 Ответить
Ватный ЗЕ-лохторат...
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09.11.2020 21:38 Ответить
Будем надеяться на пожизненное....
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09.11.2020 20:25 Ответить
Какой на хрен справедливый приговор, когда при твоём правительстве, - жизнь человека ни хрена не стоит???
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09.11.2020 20:28 Ответить
Плохо то, что таких малохольных полным-полно в каждом городе. Пора бы психологам и психиатрам объяснить нашей власти, к чему приводит их сумасбродство и безумная политика - к помрачению рассудка у большей части населения. Что, собственно, и подтвердила ВОЗ: в Украине свыше одного миллиона людей нуждаются в срочной психиатрической помощи. Думаю, реально в разы больше, достаточно проехать в киевском метро в течение дня.
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09.11.2020 20:31 Ответить
"подтвердила ВОЗ: в Украине свыше одного миллиона людей нуждаются в срочной психиатрической помощи"
Proof ?
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09.11.2020 21:08 Ответить
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/voz-poschitala-skolko-chelovek-v-ukraine-zhivut-s-psihicheskimi-rasstroystvami-1481976.html
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09.11.2020 21:57 Ответить
У меня есть знакомые врачи, они тоже подтверждают: наше общество серьезно больно и все дальше от исцеления.
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09.11.2020 22:22 Ответить
Это один из 73% зеДебильского ектолирата
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09.11.2020 20:59 Ответить
 
 