РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9041 посетитель онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины
45 084 209
армия РФ (15344) Россия (91225) Нагорный Карабах (470)

Россия отправила в Нагорный Карабах бригаду десантников, - вице-спикер заксобрания Ульяновской области Гибатдинов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российская Федерация отправила в Нагорный Карабах 31-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, дислоцированную в Ульяновске.

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил вице-спикер законодательного собрания Ульяновской области, лидер фракции КПРФ Айрат Гибатдинов, информирует Цензор.НЕТ.

"31-я бригада направляется в Нагорный Карабах! Кому нужна эта война? Удачи нашим ребятам", - видео с такой подписью опубликовал Гибатдинов.

Россия отправила в Нагорный Карабах бригаду десантников, - вице-спикер заксобрания Ульяновской области Гибатдинов 01

На кадрах видна колонна грузовиков, выстроившаяся то ли на плацу, то ли на военном аэродроме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД РФ ответил на письмо Пашиняна Путину: Москва окажет Еревану помощь, если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении

Военнослужащие 31-й бригады принимали участие во Второй Чеченской войне, а также в российско-грузинской войне в 2008 году.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+77
Як у Карабах-не знаю, а от із карабаха - у гробах.
показать весь комментарий
09.11.2020 20:25
+60
Россия отправила в Нагорный Карабах бригаду десантников, - вице-спикер заксобрания Ульяновской области Гибатдинов - Цензор.НЕТ 9019
показать весь комментарий
09.11.2020 20:35
+51
ну ну, це вам падли не з градів бити по "зеленому коридорі", там буде те ж саме, що і гнилими десантниками на Донбасі Українському! Bayraktar вам в допомогу в поверненні до дому!
показать весь комментарий
09.11.2020 20:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Направили бригаду смертников, а не "десантников".
Будет уличным собакам корм- понятие "мясной салат" расширяет свои рамки.
показать весь комментарий
10.11.2020 00:42 Ответить
Вообще-то это похоже не элемент информационной войны и давления на Айзербайджан,с целью затормозить наступление и начать очередные переговоры, которые позволят армянам стабилизировать фронт, подготовить Степанокерт к обороне, перебросить резервы и вывезти мирное население. А так без наличия сухопутного кордона переброска бригады вместе с вооружением и боеприпасами займет дохрена времени. Ну и вопрос в том, если это окажется правдой, как на это отреагирует Турция, действительно ли Эрдоган пойдет на военный конфликт или начнет "мстить" в Сирии и Ливии или замораживая транзитные ветки турецкого потока.
показать весь комментарий
10.11.2020 01:29 Ответить
Ну вот, примерно как выше написал - это типа миротворцы. Я предполагал, что вдоль границы будет размещение, но получается Баку согласился на размещение частичное в Карабахе, а в ответ россияне будут охранять азербайджанский транспорт до Нахичевани. Такой себе обмен транспортными коридорами состоялся.
показать весь комментарий
10.11.2020 01:39 Ответить
как там с чернозёмами в Карабахе? удобрения заказывали?
показать весь комментарий
10.11.2020 07:19 Ответить
надеюсь что для многих кацапских уродов это дорога в одну сторону
показать весь комментарий
10.11.2020 08:11 Ответить
Без москалів ні одна війна не пройде. Скрізь вони всунуть свого носа і звичайно в маленькі країни. Але бумеранг ось ось - чекайте китайців, терористи і срані "миротворці".
показать весь комментарий
10.11.2020 09:02 Ответить
"31-я бригада направляется в Нагорный Карабах! Кому нужна эта война? Удачи нашим ребятам", - видео с такой подписью опубликовал Гибатдинов. Источник: https://censor.net/ru/n3230005

Бажаю московитам (росіянам) щоб у них було стократно те що вони кроваво зробили в усіх місцях бувшого срср, в Україні теж і щоб це бцло по всій еРеФії, особливо в Москві і Пітері Росія відправила в Нагірний Карабах бригаду десантників, - віцеспікер законодавчих зборів Ульяновської області Гібатдінов - Цензор.НЕТ 2059
показать весь комментарий
10.11.2020 14:24 Ответить
Заблудиться решили
показать весь комментарий
10.11.2020 15:40 Ответить
Там еще русня не отгребала .... желаю что бы часть из ********* упала еще на подлёте к Армении.
показать весь комментарий
10.11.2020 17:57 Ответить
Страница 3 из 3
 
 