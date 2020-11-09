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Доступ к изучению украинского языка в оккупированном Крыму есть только у 0,2% учащихся, - представительство президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Доступ к изучению украинского языка в оккупированном Крыму есть только у 0,2% учащихся, - представительство президента

Крымчане не имеют доступа к изучению украинского языка и вынуждены искать для этого альтернативные инструменты.

Об этом в День украинской письменности и языка сообщила пресс-служба Представительства президента Украины в АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, дети и молодежь, проживающие на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя, не имеют доступа к изучению украинского языка и вынуждены искать для этого альтернативные инструменты: онлайн-курсы, репетиторов, самостоятельно изучать и тому подобное", – говорится в сообщении.

Сообщается, что до российской оккупации Крыма, по состоянию на 2013/2014 учебный год, 13 589 детей в АР Крым получали образование на украинском языке. В 2019 учебном году этот показатель сократился всего до 249, то есть уменьшился в 54 раза.

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По результатам мониторинга открытых источников информации, в 2018/2019 учебном году в 544 общеобразовательных организациях оккупированного Крыма всех форм собственности обучалось 200 700 учащихся. Из них получали образование на русском языке - 194 400 учеников (96,7% от общего количества), на крымскотатарском языке – 6100 учащихся (3,1%), на украинском языке – 249 учеников (0,2%). При этом классы изучения украинского языка продолжают сокращаться.

Представительство отмечает, что дети дошкольного возраста в Крыму украинский язык не изучают вообще.

Доступ к изучению украинского языка в оккупированном Крыму есть только у 0,2% учащихся, - представительство президента 01

По данным "Крымской правозащитной группы", отмечает Крым.Реалии, в школе № 20 Феодосии с украинским языком обучения нет ни одного украинского класса, о чем сообщали ученики школы и их родители. В гимназии № 11 Симферополя единственный украинский класс был ликвидирован в 2016 году. Сейчас украинский язык в этом образовательном учреждении изучают факультативно.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Украине нужно дать симметричный ответ и оставить возможность изучения русского только для 0,2% кацапоидов.
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09.11.2020 20:37
+7
Тобто немає.
Тоді чому в нас вивчають мову окупанта ?
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09.11.2020 20:39
+4
Обережніше , москалю, бо отримаєш лаптем по губах.
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09.11.2020 21:16
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Украине нужно дать симметричный ответ и оставить возможность изучения русского только для 0,2% кацапоидов.
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09.11.2020 20:37 Ответить
Вам особисто, говорити українською кацапи заважають?
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09.11.2020 20:48 Ответить
Зеленые уроды такой ответ не дадут. Они к агрессору гуманны. А в самой Украине есть доступ к образованию? Сейчас нет. Карантин и дистанционка, на которой не образование, а название. У кого из родителей нет возможности нанимать репетиторов, у тех дети будут необучены базовым знаниям. Зеленой власти не нужны умные избиратели. Им нужны избиратели - олигофрены.
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09.11.2020 21:35 Ответить
Так мова має значення? Спитайте у ваЗЕленського)) Втім для нього мабуть ''Нікакойразніци''))
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09.11.2020 20:37 Ответить
Тобто немає.
Тоді чому в нас вивчають мову окупанта ?
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09.11.2020 20:39 Ответить
Радянська спадщина. Якої ніхто не збирається позбавлятися.
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09.11.2020 21:25 Ответить
***** ставлю в известность, что не смотря на твою пятоколонную прАпаганду, разговаривать украинским стали у нас больше после твоей агрессии.
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09.11.2020 20:46 Ответить
Доступ к изучению украинского языка в оккупированном Крыму есть только у 0,2% учащихся, - представительство президента - Цензор.НЕТ 1204
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09.11.2020 20:46 Ответить
0,2 % ...це щоб в окупованому Криму воняло не тільки рашистським гноєм але й якоюсь "демократією"...
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09.11.2020 20:46 Ответить
Та невже?!
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09.11.2020 20:47 Ответить
Интересно , а какой процент родителей учеников в Украине, желают, что бы их дети получали образование на латинском языке?
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09.11.2020 21:00 Ответить
Обережніше , москалю, бо отримаєш лаптем по губах.
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09.11.2020 21:16 Ответить
А от якби середній українській родині запропонували вибрати де їхня дитина буде вчитися: в школі з англійським чи кацапським мовним ухилом. То як ви думаєте куди б батьки її віддали? І друге питання. А у які закордонні ВУЗи українські діти частіше поступають у кацапські чи європейсько-англомовні? Думаю, ці питання були риторичними.
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09.11.2020 22:02 Ответить
Учить надо тот язык, который в жизни пригодится. Если инструкция по технике безопасности на электролобзик на Английском, а не на Украинской, то учи Английский. А то можно и без пальцев остаться.
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10.11.2020 22:34 Ответить
Доступ до вивчення української мови в окупованому Криму є тільки у 0,2% учнів, - представництво президента - Цензор.НЕТ 9444
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09.11.2020 22:32 Ответить
а зачем им его изучать ?
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10.11.2020 12:13 Ответить
 
 