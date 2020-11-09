Несмотря на запрет плановой госпитализации, в больницах продолжат оказывать помощь по беременности, родам и онкопациентам, - Минздрав
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Несмотря на запрет на проведение плановой госпитализации из-за COVID-19 в украинских клиниках продолжат оказывать медпомощь в ряде случаев, в частности, медпомощь по беременности, родам, а также медпомощь онкопациентам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Ограничения действуют с понедельника, 9 ноября.
В частности, указанные ограничения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №641 об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением COVID-19 от 22 июля №641.
Так, в частности, для запрещается проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания медпомощи вследствие осложненного течения беременности и родов, медпомощи беременным, роженицам и новорожденным, медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями.
Кроме того, под запрет не попадает оказание паллиативной медпомощи в стационарных условиях, срочная госпитализация и медпомощь в случае, если ее перенос или отсрочка вызовет риск для жизни или здоровья, а также плановая медпомощь учреждениям здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения ими соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
В Минздрав подчеркивают, это ограничения на оказание медуслуг установлены для территорий, где установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности, т.е. на всей территории Украины.
Как сообщалось, по итогам селекторных совещаний с регионами Украины в понедельник Ляшко сообщил, что украинские клиники с понедельника перестают принимать на плановые операции, принимают только ургентных больных и больных коронавирусом.
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Не совсем вменяемый список, но они старались.
До речі, ви помітили, зебільні адепти принишкли, ну зовсім їх нема, ховаються з переляку тварюки.
Сучище ти зебільне, 65 мільярдів і 8 місяців мало, щоб лабораторії відкрити? Не асфальт а тести закупити, мало часу було? А ті ж спеціальності з відновити також мало? А доплати лікарям вчасно виплачувати та маски їм роздати без Супрун не можете, падли.
І. до речі. Супрун не мала повноважень аптечні мережі перевіряти. Для того є зовсім інші ргани. Ну і хто в нас ті мережі аптечні тримає, а?
просто быдлу показывают что оно - быдло...
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А что там оперировать? Легкие удалять что ли?
Не впадайте в маразм, Степаненко! Запрещать бассейны, где хлор легко убивает корону - тоже маразм! Государству бы оплатить все бассейны, чтобы люди там купались бесплатно раз в день, глядишь и пандемия пойдет на убыль.