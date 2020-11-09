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Несмотря на запрет плановой госпитализации, в больницах продолжат оказывать помощь по беременности, родам и онкопациентам, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Несмотря на запрет плановой госпитализации, в больницах продолжат оказывать помощь по беременности, родам и онкопациентам, - Минздрав

Несмотря на запрет на проведение плановой госпитализации из-за COVID-19 в украинских клиниках продолжат оказывать медпомощь в ряде случаев, в частности, медпомощь по беременности, родам, а также медпомощь онкопациентам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Ограничения действуют с понедельника, 9 ноября.

В частности, указанные ограничения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №641 об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением COVID-19 от 22 июля №641.

Так, в частности, для запрещается проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания медпомощи вследствие осложненного течения беременности и родов, медпомощи беременным, роженицам и новорожденным, медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями.

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Кроме того, под запрет не попадает оказание паллиативной медпомощи в стационарных условиях, срочная госпитализация и медпомощь в случае, если ее перенос или отсрочка вызовет риск для жизни или здоровья, а также плановая медпомощь учреждениям здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения ими соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

В Минздрав подчеркивают, это ограничения на оказание медуслуг установлены для территорий, где установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности, т.е. на всей территории Украины.

Как сообщалось, по итогам селекторных совещаний с регионами Украины в понедельник Ляшко сообщил, что украинские клиники с понедельника перестают принимать на плановые операции, принимают только ургентных больных и больных коронавирусом.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Як можна приймати таке рішення ? Людина роками чекає на трансплантацію, людина і знайдений для трансплантації орган не можуть чекати кінця епідемії ковіду. Люди будуть помирати не тільки від ковіду, здоровий глузд у МОЗі втрачено.
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09.11.2020 20:56
+3
В Италии от такой системы отказались. Перевели определённые больницы в Ковид, остальные оказывают медпомощь в полном режиме всем нуждающимся.
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09.11.2020 20:57
+3
А що, він у них був?
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09.11.2020 21:00
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Правила форума Совет форумчан
От ви дебіли? Оце що за новина? Оголосіть свій список ургентних хворих. Бо ми тут вже голову поламали. Крім вагітних і онкохворих, там ще з декілька десятків невідкладних діагнозів. Інсульт, інфаркт і похідні операції від цих хвороб.
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09.11.2020 20:50 Ответить
В муках, но родили вменяемый список: медпомощь при COVID-19; медпомощь при ургентных состояниях, медпомощь вследствие осложненного течения беременности и родов; медпомощь беременным, роженицам и новорожденным; медпомощь в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями.
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09.11.2020 20:59 Ответить
В цій новині про весь спектр ургентних пацієнтів - ні слова. Тільки вагітні і онкохворі. А інсультникии, інфарктники, той же банальний апендицит, а якщо з перетонітом... Імбецили! Що ви робите? Не лякайте людей!
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09.11.2020 21:10 Ответить
Всьо, нема більше "рєзать к чортовой матєрі, нє дожидаясь пєрітоніта".
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09.11.2020 23:04 Ответить
Та слава Богу. Наконец-то что-то приняли вменяемое.
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09.11.2020 21:30 Ответить
Як можна приймати таке рішення ? Людина роками чекає на трансплантацію, людина і знайдений для трансплантації орган не можуть чекати кінця епідемії ковіду. Люди будуть помирати не тільки від ковіду, здоровий глузд у МОЗі втрачено.
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09.11.2020 20:56 Ответить
А що, він у них був?
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09.11.2020 21:00 Ответить
Так отож.
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09.11.2020 21:02 Ответить
Да, точно.
Не совсем вменяемый список, но они старались.
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09.11.2020 21:00 Ответить
Але ж не краде! Ну і небарига ж!
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09.11.2020 21:02 Ответить
В Италии от такой системы отказались. Перевели определённые больницы в Ковид, остальные оказывают медпомощь в полном режиме всем нуждающимся.
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09.11.2020 20:57 Ответить
прям перемога, етить!...
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09.11.2020 20:58 Ответить
А що, могли б і пологові закрити. Нєфік! Тут на асфальт не вистачає?
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09.11.2020 20:59 Ответить
Вы, придурки, уже рожениц и онкобольных выгнали из больниц! А для ЗЕшоблы еще десяток личных палат выделили в "Феофании"!
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09.11.2020 21:01 Ответить
Было предложение больничку в Феофании отдать под ковидных больных, так власти уши ватой позакладывало, в упор не слышат. Понятно, на всех клетчатых одеял не хватит.
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09.11.2020 21:04 Ответить
Одним словом, ще 20 тисяч далеко, а зебіли медицину вже довели до краху. Ви зробили то разом!
До речі, ви помітили, зебільні адепти принишкли, ну зовсім їх нема, ховаються з переляку тварюки.
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09.11.2020 21:01 Ответить
Хто там медицину довів до краху? Її знищували роками. Особливо супрун відзначилась. Позакривала лікарні в районах як неефективні. Знищила лабораторії. При ній скасували такі спеціальності в вузах, які вчать епідеміологів і вірусологів. А тепер біда - місць немає в лікарнях, лабораторій і спеців не вистачає. Це не зебобік винуватий. Не тільки він.
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09.11.2020 21:20 Ответить
Точно! То все Супрун! Знищила і в асфальт закатала. І маски Супрун продала, і засоби захисту лікарям, і місця в лікарнях. То все Супрун. І посекундну тарифікацію ковідних лікарів Супрун ввела, і гроші на доплату лікарям то Супрун деребанить. Ну все Супрун. Вона навіть Мрію в Китай для Епіцентру гонила, ну, щоб з помпою на камери зустрічати.

Сучище ти зебільне, 65 мільярдів і 8 місяців мало, щоб лабораторії відкрити? Не асфальт а тести закупити, мало часу було? А ті ж спеціальності з відновити також мало? А доплати лікарям вчасно виплачувати та маски їм роздати без Супрун не можете, падли.
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09.11.2020 21:30 Ответить
Ох і ти і неадекватне. На інфекціологів вчаться п"ять років, щонайменше. Зруйновану лікарню простіше зрівняти з землею і побудувати нову. Дешевше буде. Лабораторію відновити - знову шаленні гроші. Яких не було і не буде. Зараз при владі ті ж послідовники супрунихи.
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09.11.2020 21:37 Ответить
Мозги тобі з землею зрівняли, а не лікарні. На рівні плінтусу, придурку. Воно Супрун згадує.Супрун вже нема, півтори року вже. Маєш свою зелену шмару, тішся, придурку. Грошей, кажеш нема? А 65 мільярдів з ковідного фонду де зникло? То тебе не цікавить? Мало для лабораторій? А доплати лікарям, щоб масово не розбігались? А засоби захисту їм, щоб масово не хворіли? Чи то також Супрун, зебіле? Супрун, до речі. якраз починала реанімувати ту нашу медицину, але тут 73% ідіотів вибрали собі паяца. Щоб по-приколу було. І що, вже не прикольно ідіоте?
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09.11.2020 21:45 Ответить
Добре. З імбецилами жити, треба так і вити. Чмо, тобі не зрозуміло, що ідеально вибудовану вертикаль медичної допомоги ніяка супрун і зебобіки не здатні повалити. А вона вже на підлозі лежала і її забили ногами. Де там у супрунихи ефективні реформи? Назви хоч одну конкретну? Я знаю. Ще до ковіду, дільничі лікарі перестали ходити до пацієнтів. Навіть до дітей. Везіть в поліклініку. Ліки десь подешевшали? Чи хоч одну мережу аптек жорстко перевірили на фальсифікат. От сиди і не відсвічуй, свідок ріформ.
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09.11.2020 22:04 Ответить
Вона реанімувала первинну ланку. В стаціонарі появилось реальне харчування і найнеобхідніше. Був реальний і чіткий план дій. Правильний, неправильний, можна було дискутувати і корегувати, але БУВ. А сьогодні, завдяки 73% ідіотів маємо хаос і безлад. Зато, правда, весело і прикольно, чи не так? Все, як замовляли, блін...
І. до речі. Супрун не мала повноважень аптечні мережі перевіряти. Для того є зовсім інші ргани. Ну і хто в нас ті мережі аптечні тримає, а?
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09.11.2020 22:12 Ответить
А как себе МОЗ это представляет, своим указом запрещая принимать роды? Есть еще предложение - травмотологички тоже переквалифицируйте и запретите оказывать помощь...
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09.11.2020 21:04 Ответить
це не вперше=====ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 23.03.2020 №698======1. Закладам охорони здоров'я: забезпечити тимчасове припинення планових госпіталізацій пацієнтів; вжити заходів щодо збільшення частки медичної допомоги, що надається з використанням технологій та заходів, що застосовуються під час надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв'язку для обміну інформацією в електронній формі (надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини); забезпечити прийом пацієнтів, що мають ознаки гострого респіраторного захворювання в окремих приміщеннях із дотриманням вимог інфекційного контролю; забезпечити надання екстреної медичної допомоги в повному обсязі. =======2. У закладах охорони здоров'я не підлягають припиненню термінові та невідкладні планові госпіталізації та планові операції, що пов'язані з: наданням медичної допомоги через ускладнений перебіг вагітності та пологи; наданням медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; наданням медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я хворим на онкологічні захворювання; наданням паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;
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10.11.2020 06:29 Ответить
Идиоты!
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09.11.2020 21:14 Ответить
Идиотизм высшего разряду! Если операция плановая---это не значит что не делать. Ну там неделя, путь три недели. А что потом когда напрессуется количество таких?
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09.11.2020 21:30 Ответить
дык как беременность отменить и не оказывать помощь в родах и госпитализацию?
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09.11.2020 21:42 Ответить
само рассосется, зато, если что, поедут по шикарным новым дорогам почти как в евросоюзе.
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09.11.2020 21:45 Ответить
А може і з вагітністю не треба - сама ж пройде
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09.11.2020 22:19 Ответить
.
просто быдлу показывают что оно - быдло...
.
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09.11.2020 22:32 Ответить
О боже,дякуємо,дякуємо , дозволили дитині народитись.
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09.11.2020 23:30 Ответить
Аварии случаются каждый день. Извините, но оперируем только ковидных? Попри заборону планової госпіталізації, в лікарнях продовжать надавати допомогу у зв'язку з вагітністю, пологами і онкопацієнтам, - МОЗ - Цензор.НЕТ 798
А что там оперировать? Легкие удалять что ли?
Не впадайте в маразм, Степаненко! Запрещать бассейны, где хлор легко убивает корону - тоже маразм! Государству бы оплатить все бассейны, чтобы люди там купались бесплатно раз в день, глядишь и пандемия пойдет на убыль.
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10.11.2020 00:44 Ответить
жи ди прискореними темпами хочуть виморити українців???
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10.11.2020 01:46 Ответить
 
 