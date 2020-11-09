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Работа президента предполагает встречи и коммуникации. Я знал, что коронавирус не пройдет мимо меня, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Работа президента предполагает встречи и коммуникации. Я знал, что коронавирус не пройдет мимо меня, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что будучи на должности президента он общается с большим количеством людей, поэтому он знал, что заразится коронвирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Телеграме. 

Зеленский отметил: "Надо объективно смотреть на ситуацию. Еще с начала глобальной пандемии я понял, что ковид точно не пройдет и мимо меня. Даже немного удивился, как инфекция обошла меня, когда заболели родные. К сожалению, должны принять для себя такую ​​аксиому: пока не будет надежной вакцины - каждый под угрозой. Единственное, что можем сделать, это попытаться разорвать цепочки заражения и тем самым существенно снизить нагрузку на больницы и получить возможность "вытянуть" тяжелые формы.

Понятно, что работа Президента не позволяет быть полностью изолированным. Ты всегда в общении, потому что без этого не будешь эффективным. Президент - это прежде всего встречи, коммуникации, личная модерация. Поэтому я сразу был в зоне большого риска".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского выявили коронавирус: "Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду"

Президент продолжил: "Но мы все переносим ковид неодинаково. Кому-то везет больше, и чувствуешь себя неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру. Это мой случай. По крайней мере пока. Это жизнь. И все возможно.

С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат".

"Коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты. Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не хотел и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинцев ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, которые потеряли человеческие качества", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Желаю Зеленскому выздоровления, но он и его команда были примером пренебрежения противоэпидемическими правилами, - Ткач

Глава государства отметил: "Мы обязательно победим в этой сложной битве. Человечество за этот год научилось многому. Есть и протоколы лечения, есть действенные препараты, есть понимание того, как и когда мир увидит вакцины. Украина также прошла большой путь от почти полностью развалившихся медицинской и лабораторной систем в способности справляться, когда у нас и 10 000 заражений ежесуточно, и делать уже по 50 000 тестов в сутки. Год назад такого потенциала не было и в помине. Мы работаем. Хотя некоторым нравится самих себя унижать. Они это делали в течение пяти лет. Продолжают унижать свою страну, отказывать ей в силе и умении сегодня".

"Так или иначе, уже к концу года сможем еще больше. Потому что мы - великая нация, и стоит только возродить веру в себя, уверенность в своих силах и идти в этом мире вместе с лучшими. Всем хорошего здоровья. И благодарен каждому, кто желает мне скорейшего выздоровления. Верю, коронавирус не выдержит теплоты ваших слов", - резюмировал Зеленский.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+29
скотина!.. ты назначил в свой Офис перЗедента предателей, которые сливают инфу в Рашку!
что б ты, **** трипер подхватил от Мендель и кариес от Ермака!!!
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09.11.2020 21:08
+22
А до чого клован до "роботи президента"?
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09.11.2020 21:06
+22
Работа президента предполагает встречи и коммуникации. Я знал, что коронавирус не пройдет мимо меня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8230 Работа президента предполагает встречи и коммуникации. Я знал, что коронавирус не пройдет мимо меня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 878
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09.11.2020 21:26
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Страница 2 из 2
После того,как в избрании потерпевшего писюниста,назначили виновньіми лично Порошенко и порохоботов,успокоились и затихарились.
Ну не хочеться же признавать себя,любимого,идиотом!
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09.11.2020 21:53 Ответить
Ковід всіх зачепить. Не всі зможуть його вивезти. Ховатись треба тільки для того, щоб не потрапити в лаву інфікованих. Кількість ШВЛ обмежена, ще й площ та медиків не вистачить на всіх. Бережи Господь медиків
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09.11.2020 21:39 Ответить
Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2995
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09.11.2020 21:39 Ответить
Вот реальная работа этой твари...

Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3538
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09.11.2020 21:39 Ответить
Подслушал беседу в маршрутке.
сестру жены положили в инфекционную больницу.нужно было бабло,у нее и меня его нет.
короновирус?
да.
вчера выписали через 10 дней.
таблетки пила?
ничего не пила...просто выздоровела...
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09.11.2020 21:46 Ответить
Любая ахинея, вплоть до "заражения барановирусом", лишь бы бараны согласились на "вакцинацию".
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09.11.2020 21:46 Ответить
Бідна Україна! ПреЗедент і до короновірусу зірок з неба не хватав, а що ж буде після?
"Выявлено снижение умственных способностей у переболевших короновирусом"
https://www.ukr.net/#news/details/covid19/81428833/
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09.11.2020 21:49 Ответить
Сподіваюся, що повз Зеленського не пройде не лише КОВІЛ-19, але й суд, в'язниця і голод з безгрошів'ям.
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10.11.2020 08:51 Ответить
Не удивлен! Он на большинстве фотографий без маски! Видимо,ему на это пофиг.
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09.11.2020 21:52 Ответить
A это точно он ? Размер носа сильно отличается от оригинала.
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09.11.2020 21:53 Ответить
клоны сионистов правят по всему миру?
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10.11.2020 00:06 Ответить
Сионисты к этому не имеют отношения. Глобалисты - это антисионисты.
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10.11.2020 00:07 Ответить
Аааааа))))))а кретин видно охренел с реакции людей
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09.11.2020 21:55 Ответить
Интересно когда он сдохнет,то тоже в соцсети заглянет чтобы узнать мнение оппонентов по этому поводу?
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09.11.2020 21:56 Ответить
Хворий на COVID президент України заражає вірусом цілу прикордонну заставу 07.11.2020 Через 36 годин він здасть позитивний тест. Ось що буває, коли Головнокомандувач ПОРУШУЄ накази - без маски Бажаємо йому швидкого одужання - його ще судити треба буде

Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3873
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09.11.2020 21:56 Ответить
зная длину вавия ссыкливого. даже с учетом лабутенов на платформе - это ж где у нас застава лилипутов?
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09.11.2020 21:57 Ответить
163 см.
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09.11.2020 21:59 Ответить
Літеру ;у; варто замалювати.
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09.11.2020 22:29 Ответить
Літеру ;у; варто замалювати.- и тогда картинку напечатать ещё раз.
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09.11.2020 23:13 Ответить
в не эрегированном состоянии.
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09.11.2020 23:00 Ответить
Спецом підбирали маленьких військових.
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09.11.2020 22:26 Ответить
Не не...хай долго мучается и вспоминает все свои грехи...
А потом - конечно судить.
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12.11.2020 01:17 Ответить
ты,*****,уже сляжешь или нет?
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09.11.2020 21:57 Ответить
Слава богу, що не ВІЛ. В шоу-бізе, це модно...
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09.11.2020 21:58 Ответить
Держись, Владимир.
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09.11.2020 21:58 Ответить
Ага. Йому ще за ґратами сидіти.
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09.11.2020 21:59 Ответить
Почему не тебе?
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09.11.2020 22:05 Ответить
Паприґай на бутилкє, русня.
https://www.facebook.com/roman.percev
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09.11.2020 22:07 Ответить
Шибать, блін, то ти узбек!
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09.11.2020 22:08 Ответить
Дичь какая-то. Ты прыгаешь? Зачем?
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09.11.2020 22:11 Ответить
Бубачка устал.
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09.11.2020 22:04 Ответить
Продовжують принижувати свою країну, відмовляти їй у силі й хисті сьогодні".----у нього ще повертається язик це говорити про когось.А про себе не згадує.
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09.11.2020 22:11 Ответить
одна тільки "шутка" про "сеньйор-Голодомор"...
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09.11.2020 22:20 Ответить
Жалкое зрелище больного тщеславия и самолюбия.
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09.11.2020 22:15 Ответить
Давай у коридорчик сіільської лікарні...
Балон з киснем можеш свій взяти...
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09.11.2020 22:16 Ответить
Нє, його лікувати треба отут:
Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3507
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09.11.2020 22:31 Ответить
Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський - Цензор.НЕТ 205
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09.11.2020 22:16 Ответить
Уделав канешно зеля попередников. Год назад, при Порошенко, мы вообще не делали тестов на ковид, а теперь 50 тыщ. Уел, шо тут скажешь
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09.11.2020 22:17 Ответить
ха-ха. как порохоботская вата радуется издевается над ковидом у Зе.
еще хуже, чем кацапская вата ему всего наихудшего желает.
фу, свиньи порохоботские.
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09.11.2020 22:28 Ответить
Ти ґоніш. Кацапи якраз йому здоров1я бажають. Оно вище навіть узбек з Москви відмітився.
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09.11.2020 22:32 Ответить
БУДУЧИ БЕЗ МАСКИ ВІН КОНТАКТУВАВ З ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ЛЮДЕЙ І НАРАЖАВ ЇХ НА ЗАХВОРЮВАННЯ ПІСЛЯ ЙОГО ОДУЖАННЯ - ПІД СУД ЗА ЦЕЙ ЗЛОЧИН
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09.11.2020 22:40 Ответить
Несколько месяцев назад Зеленский и его сын уже болели ковидом....Это по - второму разу получается, рецидив?
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09.11.2020 22:41 Ответить
Болела Елена с ребёнком.
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09.11.2020 23:05 Ответить
говорите , шо Вас не пронесло?
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09.11.2020 23:51 Ответить
шось він(ковід) довго до тебе йшов
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09.11.2020 22:55 Ответить
По словацкому телевидению сегодня сообщили , что ЗЕ заболел короной. Я оттуда и узнала. Сразу видно , что ЗЕ подружился с Чапутовой, иначе бы проигнорировали новость
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09.11.2020 23:06 Ответить
"зло возвращается обязательно и во сто крат" --к тебе , зеленое чмо, оно и возвращается!
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09.11.2020 23:35 Ответить
Знал он... вангователь хренов, а шо не справится с должностью не знал.
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09.11.2020 23:49 Ответить
Совет национальной безопасности США пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому, заразившемуся коронавирусом, здоровья. Соответствующее обращение опубликовано в Twitter-аккаунте госоргана.
«Соединенные Штаты желают президенту Зеленскому скорейшего выздоровления. Наши молитвы с ним и со всем украинским народом», - говорится в сообщении.
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09.11.2020 23:51 Ответить
Зачем Зеленскому могла сейчас понадобится дезинформация о его заболевании коронавирусом?
Первым делом на ум приходит две возможные версии!
Первая - Зеленский таки решил распустить Раду и провести досрочные выборы (о такой возможности он сам говорил совсем недавно).
С помощью информации о заболевании президент надеется поднять свой падающий рейтинг (народ любит несчастных), а заодно и своей партии.
Вторая - Зеленский хочет использовать свое якобы заболевание коронавирусом как повод самому подать в отставку - мол, не взыщите, старался как мог, но занемог…
А причин, почему именно сейчас Зеленский решил, что пора валить с поста президента, тоже может быть несколько.
Во-первых, до него, наконец, дошло, что он все провалил, а дальше будет только хуже.
Во-вторых, Зеленский не выполнил свое главное предвыборное обещание - прекратить войну на Донбассе. А тут как раз подходит срок, до которого он обещал это сделать…
В-третьих - победа Байдена. Вполне вероятно, что Зеленскому уже поступил «сигнал» от нового президента США, что ему не простят:
В-четвертых, стремительно и неизбежно приближающаяся катастрофа с коронавирусом и коллапсом медицинской системы Украины.
Возможно, сочетание каких-то из этих и других причин.
Однако нельзя, конечно, отвергать и возможность того, что Зеленский просто реально подцепил коронавирус. Ведь ранее уже болела коронавирусом его жена (впрочем, также имеются сомнения в реальности этого)?..(с)
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10.11.2020 00:43 Ответить
Нам, царям, молоко бесплатно надо давать. Или не молоко?
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10.11.2020 08:35 Ответить
всё верно написал.
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10.11.2020 10:00 Ответить
******* криворог, треба було маску носити, тоді б може й не захворів
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10.11.2020 15:43 Ответить
Не кизди, казлина. На тебе пахать можно.
Сдохнешь - поверим.
А без этого - брехло 100 левела, кусок урода!
И пусть меня забанят - нас рать!!!
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12.11.2020 01:12 Ответить
Ок...заставила себя прочитать статью до конца...
Больное оно или не больное - еще большой вопрос.
Но бредит уже! Дебил, .лять!!!
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12.11.2020 01:25 Ответить
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