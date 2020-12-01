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Услуги на КПВВ можно получить, не заходя на подконтрольную территорию, - заместитель командующего ООС Бондарь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Услуги на КПВВ можно получить, не заходя на подконтрольную территорию, - заместитель командующего ООС Бондарь

Все услуги, которые украинская сторона развернула на контрольно-пропускных пунктах через линию разграничения на Донбассе, можно получить, не заходя на подконтрольную Украине территорию.

Об этом заявил заместитель командующего Операцией объединенных сил Богдан Бондарь, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Те ЦПАД и услуги, которые мы развернули практически на КПВВ, они позволяют, даже не заходя на территорию Украины до конца, решить вопрос и затем возвращаться обратно на неподконтрольную территорию", - отметил Бондарь.

Напомним, об открытии новых пунктов пропуска на линии разграничения 28 октября договорилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук

Штаб ООС 10 ноября планирует возобновить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в Донбассе. На территории Донецкой области через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а на Луганщине - через КПВВ "Станица Луганская" и новые контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".

На пунктах пропуска будут работать отделения "Ощадбанка", почты и Центры предоставления административных услуг.

Пропуск граждан и транспортных средств будет происходить ежедневно с 8:00 до 16:00 по киевскому времени.

В свою очередь, наемники РФ не планируют открывать пункты пропуска со своей стороны.

Также читайте: Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
т.е. без проверки по базам документов тех кексов которые идут в ЦНАП? зашибись.... щас они быстренько себе нарисуют id карты и биометрику взамен дырявых паспортов.
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09.11.2020 21:34
+10
для многих оттуда проблема - потому как заходя на подконтрольную их пробивают по базам. в том числе и миротворца
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09.11.2020 21:35
+8
На границе с Карабахом Азербайджан 27 лет не открывал никаких кпвв, не оказывал никакие услуги и уж тем более не платил пенсии. Линия соприкосновения войск и всё.
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09.11.2020 21:36
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Шо, паспорта гроші ковбасу сепари можуть отримать прямо в Донецьку?
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09.11.2020 21:27 Ответить
cамые востребованные услуги не подконтрольных донбобурятов:
- постоять на блокпосту;
- посидеть на лавочке сивухи;
- взорвать банкомат в поисках украинской пенсии;
...........................................................
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09.11.2020 21:29 Ответить
А какие проблемы зайти на подконтрольную? Кому нужна такая услуга?
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09.11.2020 21:32 Ответить
для многих оттуда проблема - потому как заходя на подконтрольную их пробивают по базам. в том числе и миротворца
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09.11.2020 21:35 Ответить
То понятно. Почему штаб ООС преподает єто как пабеду?
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09.11.2020 21:39 Ответить
потому почему у нас уже 100 дней "устойчивое прекращение огня" и "почти нет боевых потерь" а воины гибнут исключительно получив "не боевые травмы, вне службы, далеко от передовой"
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09.11.2020 21:46 Ответить
на неподконтрольной я бы им только за щеку насовал.
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10.11.2020 00:20 Ответить
т.е. без проверки по базам документов тех кексов которые идут в ЦНАП? зашибись.... щас они быстренько себе нарисуют id карты и биометрику взамен дырявых паспортов.
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09.11.2020 21:34 Ответить
Шо те кравчуки с сивохами еще хорошего наподписывали...
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09.11.2020 21:40 Ответить
На границе с Карабахом Азербайджан 27 лет не открывал никаких кпвв, не оказывал никакие услуги и уж тем более не платил пенсии. Линия соприкосновения войск и всё.
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09.11.2020 21:36 Ответить
У нас же стоит задача возврата в Украину сепаров промакшанских. Про земли задача не стоит.
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09.11.2020 21:46 Ответить
Дозвольте, а якже "закупи" по магазинам і аптекам, ринкам? Це ж основна мета! Ну і троллінг!
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09.11.2020 21:45 Ответить
Там будуть і магазіни для закупів. Дютифри.
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09.11.2020 21:47 Ответить
Давно бы так, а то шляются тут всякие...
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09.11.2020 21:51 Ответить
А нам податки нові.
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09.11.2020 21:55 Ответить
Кацапи, як переможці, на все хрін кладуть, поки зеленський- кравчук перед терористами на задніх лапках ходять і обслуговують, з усіх сторін, як кіноактриси німецьких фільмів для дорослих.
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09.11.2020 22:06 Ответить
Там і банкомати є?
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09.11.2020 22:20 Ответить
Повідомлялося про відділення банків,отже банкомати там є.
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10.11.2020 08:58 Ответить
А нахрена ?
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09.11.2020 22:29 Ответить
Бардзо дякуем.
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09.11.2020 22:45 Ответить
На пунктах пропуска будут работать отделения "Ощадбанка"....

Отлично!!! Теперь даже плотницкий и пушилин смогут без проблем получать пенсии и всякие выплаты... Более идиотского решения трудно придумать...... Зеленая чума страшнее коронавируса!
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09.11.2020 22:49 Ответить
А казіно будуть відкривати? Ну, щоб було щось подібне до Лос Вегаса.
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10.11.2020 07:14 Ответить
 
 