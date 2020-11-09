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ЦИК официально объявил избранным депутатом по 208-му округу Черниговщины "слугу народа" Гунько, который победил лидера РПЛ Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Центральная избирательная комиссия официально объявила избранным народным депутатом Анатолия Гунько от "слуг народа". В округе №208 он смог победить лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
На заседании 9 ноября Центризбирком установил результаты довыборов в округе №208 на основании протокола окружной избирательной комиссии.
"Итак, народным депутатом Украины избран Гунько Анатолий Григорьевич, 1976 года, образование высшее, директор ООО" Гильдия права ", проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народ "", - говорится в сообщении.
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+4 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий09.11.2020 21:49
+2 Molli
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+2 Ben23
показать весь комментарий09.11.2020 23:07
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Ну и название они себе выбрали!
Жаль, что у вас не нашлось нормального хозяйственного мужика и пришлось делать выбор между сортами гамна.
Відповідно до декларацыї за 2019 рік Гунько заробив як ФОП 4,88 млн грн,
ще 243 тис грн отримав від ТОВ "Гільдія Права", а також дивіденди на суму 78 тис грн
а також дивіденди на суму 78 тис грн
від адвокатського об'єднання "Гільдія Права".
Готівкою тримає 500 тис доларів (~142 млн грн на 2020 рік),
120 тис євро (майже 4 млн грн) і 3 млн грн.
У 2016 році журналісти Руху ЧЕСНО з посиланням на ЗМІ зазначали, що Анатолій Гунько є фігурантом однієї із земельних афер на території Броварів.
У 2015 році балотувався від партії "Наш край"
У 2019 році від " Батьківщини"
У2020 році від слуг
Проходимец еще тот