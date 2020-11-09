ЦИК официально объявил избранным депутатом по 208-му округу Черниговщины "слугу народа" Гунько, который победил лидера РПЛ Ляшко

Центральная избирательная комиссия официально объявила избранным народным депутатом Анатолия Гунько от "слуг народа". В округе №208 он смог победить лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

На заседании 9 ноября Центризбирком установил результаты довыборов в округе №208 на основании протокола окружной избирательной комиссии.

"Итак, народным депутатом Украины избран Гунько Анатолий Григорьевич, 1976 года, образование высшее, директор ООО" Гильдия права ", проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народ "", - говорится в сообщении.

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