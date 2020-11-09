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Новости Политика Украины
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Ляшко Олег (1639) ЦИК (3635) Черниговщина (1342)

ЦИК официально объявил избранным депутатом по 208-му округу Черниговщины "слугу народа" Гунько, который победил лидера РПЛ Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК официально объявил избранным депутатом по 208-му округу Черниговщины

Центральная избирательная комиссия официально объявила избранным народным депутатом Анатолия Гунько от "слуг народа". В округе №208 он смог победить лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

На заседании 9 ноября Центризбирком установил результаты довыборов в округе №208 на основании протокола окружной избирательной комиссии.

"Итак, народным депутатом Украины избран Гунько Анатолий Григорьевич, 1976 года, образование высшее, директор ООО" Гильдия права ", проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народ "", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
очевидно шо уроды тут смахлевали. Но от че олежка так быстро здулся...
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09.11.2020 21:49
+2
Олеже, поверни корову в село
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09.11.2020 21:44
+2
Бедные избиратели 208-го округа Черниговщины: выбор между бандитом и ахметовской куклой
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09.11.2020 23:07
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Патия "Ляшка".
Ну и название они себе выбрали!
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09.11.2020 21:43 Ответить
Олеже, поверни корову в село
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09.11.2020 21:44 Ответить
Тут Олежка посмоктав неиллюзорно ЦИК официально объявил избранным депутатом по 208-му округу Черниговщины "слугу народа" Гунько, который победил лидера РПЛ Ляшко - Цензор.НЕТ 6888
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09.11.2020 21:45 Ответить
очевидно шо уроды тут смахлевали. Но от че олежка так быстро здулся...
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09.11.2020 21:49 Ответить
Скотиняки! ЦИК официально объявил избранным депутатом по 208-му округу Черниговщины "слугу народа" Гунько, который победил лидера РПЛ Ляшко - Цензор.НЕТ 468
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09.11.2020 22:15 Ответить
******* не место в ВР! И в облсовете им не место! В Запорожье избавились от радикалов, не куй им в советах делать.
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09.11.2020 22:21 Ответить
Буряк как был мером, так и остался. От каких радикалов избавились то?
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10.11.2020 00:06 Ответить
Ляшка питомцы, от РПЛ не прошёл ни один кандидат.
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10.11.2020 11:42 Ответить
Хоть такая радость удача от выборов. Так же достал дятел граблями, курями, вилами, свиньями, коровами скотиняками, землю жрал с червяками! И ни один психиатр вслух не выступил.
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09.11.2020 22:53 Ответить
А сколько лет Ляшко по этому округу был депутатом ?
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09.11.2020 23:01 Ответить
Бедные избиратели 208-го округа Черниговщины: выбор между бандитом и ахметовской куклой
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09.11.2020 23:07 Ответить
Глядя на результаты ЦИК по Украине, понимаешь, почему победили в основном беспартийные самовыдвиженцы.
Жаль, что у вас не нашлось нормального хозяйственного мужика и пришлось делать выбор между сортами гамна.
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10.11.2020 00:02 Ответить
Ну и физия у этого Гунька. Ляжко по сравнению с ним красавец.

Відповідно до декларацыї за 2019 рік Гунько заробив як ФОП 4,88 млн грн,
 ще 243 тис грн отримав від ТОВ "Гільдія Права", а також дивіденди на суму 78 тис грн
а також дивіденди на суму 78 тис грн
від адвокатського об'єднання "Гільдія Права".

Готівкою тримає 500 тис доларів (~142 млн грн на 2020 рік),
120 тис євро (майже 4 млн грн) і 3 млн грн.
У 2016 році журналісти Руху ЧЕСНО з посиланням на ЗМІ зазначали, що Анатолій Гунько є фігурантом однієї із земельних афер на території Броварів.

У 2015 році балотувався від партії "Наш край"
У 2019 році від " Батьківщини"
У2020 році від слуг
Проходимец еще тот
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10.11.2020 00:14 Ответить
 
 