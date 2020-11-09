Со стороны Китая и России наблюдается усиление антизападного нарратива, - заместитель помощника секретаря НАТО Ромеро

Борьба с коронавирусом усугубляется массой дезинформации, которая в основном исходи из Китая и Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности сказала Кармен Ромеро, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии.

По ее словам, коронавирус усугубил и без того сложную ситуацию в плане безопасности. При этом за последние 7 лет вызовы для безопасности в мире стали более существенными.

НАТО оказывает поддержку гражданским усилиям в борьбе с коронавирусом.

"НАТО поддерживает партнеров и страны-члены путем предоставления гуманитарной помощи и строительства больниц. Еще летом мы начали готовиться ко второй волне. Есть оперативный план. Основан фонд для оснащения медицинским обеспечением – он уже помогает в том, чтобы оказать необходимую помощь в нужное время. Например, у нас есть возможность предоставлять вентиляторы Венгрии.

В начале ноября Албания, Черногория, Северная Македония получили вентиляторы из трастового фонда НАТО. Определенная помощь предполагается другим странам, в частности Молдове И Тунису. Следующая помощь предполагается для Боснии и Герцеговины, Ирака и Украины. Этот кризис показал, что наши нации сильны и могут вместе дать отпор.

Коронавирус также напомнил о том, что нам всегда нужно быт готовыми к неожиданному, поэтому мы постоянно должны адаптироваться. Поэтому Генеральный секретарь НАТО основал миссию НАТО-2030. Это рефлексионный процесс, в рамках которого Генеральный секретарь хочет и усилить наш и без того сильный Альянс. НАТО-2030 будет посвящено тому, как мы будем адаптироваться к новому формату и оставаться сильными перед вызовами нового десятилетия. НАТО должно быть миллитарно сильным, но также глобально быть сильнее. Военная часть не может быть эффективной без сильного общества, - отметила она.

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Ромеро сообщила, что 22 октября НАТО получил отчет о состоянии критической инфраструктуры его стран-членов – в частности аэропортов, портов, цепочки поставок, коммуникационных сетей.

"Очень опасно, когда критическая инфраструктура находится в чужих руках. Украина хорошо об этом знает. Нужно усиливать свою жизнестойкость. Ни одна организация не может справиться с этим самостоятельно. Поэтому НАТО усилило сотрудничество c ЕС, ООН и Большой семеркой. В частности, в сфере противостояния дезинформации.

Также есть другие опасные тренды – рост антизападного нарратива со стороны Китая и России. Например, о том, что западное общество якобы несет ответственность за вирус, и что авторитарные режимы якобы лучше обеспечивают безопасность, чем демократии. Такая дезинформация очень опасна и нацелена на мировой порядок безопасности. Мы должны солидарно защищать наши ценности. НАТО и далее будет бороться с такими нарративами. Ключом к дезинформации является свободная пресса", - подытожила Кармен Ромеро.