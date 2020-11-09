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Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине в октябре выросло на 80%, - спикер НСЗУ Гудзь

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине в октябре выросло на 80%, - спикер НСЗУ Гудзь

В октябре количество госпитализаций больных COVID-19 выросло на 80%, по сравнению с сентябрем.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщила руководитель пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь, передает Цензор.НЕТ.

"В течение октября обнаружили более 180 тысяч новых случаев заболевания - это вдвое больше, чем в сентябре и количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом, в октябре по сравнению с сентябрем выросло почти на 80%. В октябре госпитализировали 21 082 человека и еще более 6 тысяч продолжили лечение, которое начали в сентябре", - говорит Гудзь.

По ее словам, у НСЗУ есть данные о количестве людей, которых подключали к источникам кислорода - 55%: 9,5 тысяч человек прошли лечение в интенсивной терапии, а 4 тысячи были подключены к аппаратам ИВЛ.

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Автор: Анна Судак
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Это ещё очень далеко до пика....Господи дай здоровья и сил врачам бьющимся с этой заразой..
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09.11.2020 22:22 Ответить
Як прийде зима то повірять навіть ті хто дотепер говорить що пандемії нема. Ой відчуваю ця зима буде дуже страшна...
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09.11.2020 22:27 Ответить
страшнее чем в 41
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10.11.2020 00:12 Ответить
возросло?
отчитайтесь к кому скорая не приехала
кому отказали и по какой причине
сколько ковидников лечатся дома и вылечатся ли?
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09.11.2020 23:15 Ответить
Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні в жовтні зросла на 80%, - спікер НСЗУ Гудзь - Цензор.НЕТ 2933
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10.11.2020 00:10 Ответить
 
 