РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15976 посетителей онлайн
Новости Происшествия
2 195 16
мошенничество (1128) Нацполиция (15730) Ривне (504)

Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник,

Суд Ривного избрал меру пресечения двум подозреваемым, которые "торговали" должностями в Национальной полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает Ривненская областная прокуратура.

"Выбрана мера пресечения майору полиции и священнику, которых подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах группой лиц (ч.4 ст.190 УК Украины). По решению суда ближайшие 60 суток, до 6 января 2021 подозреваемые проведут под стражей. Кроме того, суд отстранил полицейского от занимаемой должности ", - говорится в сообщении.

Оба мужчины были задержаны 6 ноября 2020 при получении 25000 долларов США "аванса" от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно, за назначение его на должность руководителя одного из межрайотдела полиции области. В общем эту должность "дельцы" оценили в 100 000 долларов США.

Досудебное расследование проводят следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницком.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Ниче так сюжетец...
Слуга закона и духовный отец, фуле, даже и сказать что-то тяжело
показать весь комментарий
09.11.2020 22:23
+2
ага..Поп на святое замахнулся кадылом -на должности! Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9532
показать весь комментарий
09.11.2020 22:32
+1
Правильно,должности должны продавать только ментовское начальство. Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 10000
показать весь комментарий
09.11.2020 22:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
неожиданный такой, опиум для народа
показать весь комментарий
09.11.2020 22:23 Ответить
Ниче так сюжетец...
Слуга закона и духовный отец, фуле, даже и сказать что-то тяжело
показать весь комментарий
09.11.2020 22:23 Ответить
Нуууу...ничто мирское ему было не чуждо...😁
показать весь комментарий
09.11.2020 22:25 Ответить
а что с тем попом который стволы ремонтировал и продавал? Біла инфа на Цензоре.И с попом РПЦ наркодилером в Запорожье которого с поличным взяли чета заглохло дело... Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6415
показать весь комментарий
09.11.2020 22:30 Ответить
Нуууу, наверное раскаялись...и сказали шо больше так не будут!
показать весь комментарий
09.11.2020 23:08 Ответить
интересно, сколько мусоров принесли деньги за назначение на должность , именно те , о которых в этой статье умалчивается , то есть "незасветившихся" , но которые деньги несли Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7916 Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1319
показать весь комментарий
09.11.2020 22:24 Ответить
Кардинал и галантерейщик Поп и полицай - это сила! Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7224
показать весь комментарий
09.11.2020 22:25 Ответить
Правильно,должности должны продавать только ментовское начальство. Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 10000
показать весь комментарий
09.11.2020 22:25 Ответить
ага..Поп на святое замахнулся кадылом -на должности! Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9532
показать весь комментарий
09.11.2020 22:32 Ответить
...що,знову....? Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8683
показать весь комментарий
09.11.2020 22:33 Ответить
Попа не перло от духовных ценностей. Затотелось материальных. Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5449 а может у него приход из одних полицаев был? На них сильно не наживешся....сразу статью за вымогательство денег и шахрайство пришьют. Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2330
показать весь комментарий
09.11.2020 22:36 Ответить
Поп полез не в свою парафию. Торговал бы приходами. с попадьей - горя бы на ламборджини не знали.
показать весь комментарий
09.11.2020 22:41 Ответить
Не священник, а батюшка московського пархату!
показать весь комментарий
09.11.2020 22:45 Ответить
попу проще. он скажет шо у него был "приход", который ему сильно пошёл и он решил денёг добыть на вечный кайф ))
показать весь комментарий
09.11.2020 23:02 Ответить
между попами и верующими христианами две большие разницы, прошу не путать
сатана тоже имеет вид ангела света
2Кор.11:14
показать весь комментарий
10.11.2020 01:08 Ответить
Судья совсем тупой?
Мошенничество, это когда продают то, чего нет!
А здесь продажа реальных должностей.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:45 Ответить
 
 