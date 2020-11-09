Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Консульское учреждение Никарагуа" должно стать "первым зарубежным представительством" в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Отмечается, что 9 ноября чрезвычайный и полномочный посол Республики Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес прибыла в оккупированный Крым "и примет участие в открытии первого после 2014 года консульского учреждения иностранного государства на территории полуострова".
"Учреждение" откроется в Симферополе.
"Никарагуа признала полуостров частью России в 2014 году. Почетным консулом страны на полуострове стал Олег Белавенцев, который шесть лет назад был полпредом президента РФ в новом российском регионе. За назначение консула в Крыму Украина инициировала применение "жестких секторальных санкций" против Никарагуа", - отмечается в сообщении.
Напомним, в августе 2020 года Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.
"В 2019 году Святошинский районный суд города Киева осудил Белавенцева на 13 лет за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма, и потому назначение его на должность почетного консула является особенно вопиющим и нахальным шагом", - пояснил тогда глава МИД Дмитрий Кулеба.
Позже Кабмин предложил СНБО ввести секторальные санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.
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дыпломата - папуаса !
Дипломата потупее)
Никарагуа - страна в основном с аграрной экономикой, одна из беднейших в Западном полушарии (беднее неё в Центральной Америке только Гондурас и Гаити)
Ну нифига не могу сообразить, где там гендель?
Но кара то не думает, что будет когда раха уже очень скоро быдет неплатежеспособной?
поймали жабу в джунглях, назначили послом, езжай говорят за 200 баксов в Крым, торгуй ипалом!.. ну, и вот всё что вышло..
Теперь вам вот эту тёху в признание! Смачного!
Покажется-же такое....
Паровоз уже греется!
квас течёт из кранов !
но в Крыму ж из кранов - квас!
Взял билет на Гватемалу-
Мама дала по хлебалу!..
Я в Крыму не постарею -
Ночью- смоюсь в Эритрею!
Я в россии не умру -
Пусть замучают... в Перу!
Ох, напьюсь в конце недели
на пляжу... в Венесуэле !
І порядок наведу.
Гондурас, рф, зимвабве,
Це єдине - повноправне,
Братство споріднених нарід!
Що зійшлися для уборки унітазів у європі..
У таких же дегенератів як рф і іже з ним,
Щоб наріду передати смакоту всій цій херні.
Да здравствует нерушимое братство и дружба единых народов РФ, Гондураса, Зимбвабве, Венесуэлы и Никарагуа, как следствие полового и умственного слияния ВСЕХ частей нерушимых культурных и политических уз этих великих народов.(из речи ***** на 1 съезде ГондоРосийскойВенесуелоНикорагуаЗимбавийской единой Всемирной партии в Манагуе).
Стройка века.
позордипломатический прорыв