РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15625 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 747 59
консульство (448) Крым (26016) Никарагуа (19)

Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии

"Консульское учреждение Никарагуа" должно стать "первым зарубежным представительством" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что 9 ноября чрезвычайный и полномочный посол Республики Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес прибыла в оккупированный Крым "и примет участие в открытии первого после 2014 года консульского учреждения иностранного государства на территории полуострова".

"Учреждение" откроется в Симферополе.

"Никарагуа признала полуостров частью России в 2014 году. Почетным консулом страны на полуострове стал Олег Белавенцев, который шесть лет назад был полпредом президента РФ в новом российском регионе. За назначение консула в Крыму Украина инициировала применение "жестких секторальных санкций" против Никарагуа", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Напомним, в августе 2020 года Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.

"В 2019 году Святошинский районный суд города Киева осудил Белавенцева на 13 лет за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма, и потому назначение его на должность почетного консула является особенно вопиющим и нахальным шагом", - пояснил тогда глава МИД Дмитрий Кулеба.

Позже Кабмин предложил СНБО ввести секторальные санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
ще чекають з Гондураса
дыпломата - папуаса ! Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 5943
показать весь комментарий
09.11.2020 23:18
+16
шоб вы просто понимали о чем речь идет:
поймали жабу в джунглях, назначили послом, езжай говорят за 200 баксов в Крым, торгуй ипалом!.. ну, и вот всё что вышло..
Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 2109
показать весь комментарий
09.11.2020 23:19
+11
продолжение путешествий Жабы:
Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 5668 Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 545
показать весь комментарий
09.11.2020 23:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ще чекають з Гондураса
дыпломата - папуаса ! Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 5943
показать весь комментарий
09.11.2020 23:18 Ответить
Ни кара - ни гуа...
показать весь комментарий
09.11.2020 23:27 Ответить
А ещё из Эритреи
Дипломата потупее)
показать весь комментарий
09.11.2020 23:28 Ответить
За вами молодыми хер поспеешь! Украли тему Гондураса! А как бы здорово бы было если по перваку оттуда примчали! Та кликуху мы бы приклеили на века. Когда то Лолита что кобыла, пела песню *..Гондурас, Гондурас--где же твой рабочий класс?*.
показать весь комментарий
09.11.2020 23:34 Ответить
Государство в Центральной Америке, между Коста-Рикой и Гондурасом

Никарагуа - страна в основном с аграрной экономикой, одна из беднейших в Западном полушарии (беднее неё в Центральной Америке только Гондурас и Гаити)
показать весь комментарий
09.11.2020 23:52 Ответить
Спасибо за инфу. Пришлось там побывать. Правда по быстрому. В смысле проходя Панамский канал во время круизных кругосветок на пас-лайнерах ЧМП. Давно было дело. С 1975 по 1983гг.
показать весь комментарий
10.11.2020 00:01 Ответить
Представитель еще одной редкой страны которая согласилась испытывать вакцину "Спутник" рашен производства от ковида на собственном населении. Еще Мадуро _ Венесуэла, Лукашенко _ Беларусь и Орбан - Венгрия. Сандинисты революцИонеры блин клинтон...етить колотить..
показать весь комментарий
09.11.2020 23:19 Ответить
От просто интересно - а на фейхоа Ни кара - ни гуа представительство в Крыму?
Ну нифига не могу сообразить, где там гендель?
показать весь комментарий
09.11.2020 23:28 Ответить
А "понти" кацапські до уваги н береш?...
показать весь комментарий
09.11.2020 23:36 Ответить
Это и ежику понятно
Но кара то не думает, что будет когда раха уже очень скоро быдет неплатежеспособной?
показать весь комментарий
09.11.2020 23:43 Ответить
підуть лизать жопу китайцям...
показать весь комментарий
09.11.2020 23:48 Ответить
Синантропы не так чуствительны к подобным знаком внимания
показать весь комментарий
09.11.2020 23:50 Ответить
"На безрыбье и раком станешь...".
показать весь комментарий
10.11.2020 05:48 Ответить
Микро островное государство Науру в заброшенном уголке Тихого океана с численностью туземцев 10 тысяч человек включая вождя и его гарем, и площадью 20 Км2 вместе с верхушками пальм ПРИЗНАЛИ независимость Юж. Осетии.. А тут цельная Революционная Ни- Ка- Ра- Гуа.. Чисто за бабло решаются вопросы.. пообещала Раша десяток миллионов баксов на пенсионную выплату пламенному революционеру Ортеге, как ни как 18 лет президентствует, долгожитель однако ...Вот они и подшустрили..
показать весь комментарий
09.11.2020 23:43 Ответить
А как башлять будет? Долги спишет?
показать весь комментарий
09.11.2020 23:47 Ответить
А "десять негритят пошли купаться в море"- это ж классика!
показать весь комментарий
09.11.2020 23:55 Ответить
Посол Никарагуа в РФ Торрес буде плавати топлес в Чорному морі останній раз. Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 9037
показать весь комментарий
09.11.2020 23:19 Ответить
шоб вы просто понимали о чем речь идет:
поймали жабу в джунглях, назначили послом, езжай говорят за 200 баксов в Крым, торгуй ипалом!.. ну, и вот всё что вышло..
Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 2109
показать весь комментарий
09.11.2020 23:19 Ответить
продолжение путешествий Жабы:
Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 5668 Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 545
показать весь комментарий
09.11.2020 23:23 Ответить
Крымчане, бед с водой вам мало!
Теперь вам вот эту тёху в признание! Смачного!
показать весь комментарий
09.11.2020 23:38 Ответить
Даже не верится. Жаба чистой воды. А на первом фото плащик совковый, но не разберу куда застёгивать---вроде по мужской стороне---направо. Но погончики нравятся. Был такой у меня лет 38 назад.
показать весь комментарий
09.11.2020 23:39 Ответить
Дык, нормально. У них сейчас игра "Ну, погоди" в моде!
показать весь комментарий
09.11.2020 23:47 Ответить
Це у неї Burberry, такого у вас точно не було. Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва" - Цензор.НЕТ 9424
показать весь комментарий
10.11.2020 00:06 Ответить
Иренка---я конечно дико извиняюсь---вся жизнь на хуторах прошла. А там где на английском слово ---это что? Если часть слова звучит как *берри* то возможно ягода там какая. Теряюсь я на старости.
показать весь комментарий
10.11.2020 00:14 Ответить
Та знаєте ви все, не придурюйтесь. На всяк випадок: Burberry- це англійський бренд, який виробляє самі козирні в світі тренчі і не тільки.
показать весь комментарий
10.11.2020 00:19 Ответить
Ну спасибо. Хотя ответа то и не было. Знаю то много---но не всё. Короче та тётка по всяким там *Вулвортам, Коллесам, и С/А не ходит. По богатому посещает.
показать весь комментарий
10.11.2020 00:26 Ответить
Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва" - Цензор.НЕТ 5136
показать весь комментарий
10.11.2020 07:26 Ответить
Це що за інфекційне корито часів срср. Звідки це створіня взагалі взялося? Я в таке срав, коли хворів на боткіна... Це ж просо унітаз часів срср без ручки і води, повний говна та газет "Правда", якою сраку підтирали, та приклеювали на стіни під обої як основу... Як основа для жопи була ніяка, її приходилося терти ретельно, щоб жопу не порвало і швидко застосовувати, щоб жопу не покрасило... Ну дивиться: волосня здибилась від дустового мила як за часів сррс, брови такі, як у старої лошиці шерсть на жопі, очі в різні боки - як двері в загальному туалеті М/Ж в гідропарку(за часів срср)... носяка - звичайна параша, станвовлена сантехніками срср (догори ногами). Ну і ротяка це просто вид заду - звичайна клоака. Саме обличчя - як хто ****** дошкою. А так взагалі нічого получилося - звичайне нихуягуа, чи як там у них...
показать весь комментарий
10.11.2020 00:01 Ответить
представляешь, как им тяжело в Никарагуа с ней.... и они её отправили в Крымские ипиня..
показать весь комментарий
10.11.2020 00:08 Ответить
Игорь---я зачитался вашим шедевром. Браво!
показать весь комментарий
10.11.2020 00:17 Ответить
Да уж, я наверное всех соседей ржачем разбудил
показать весь комментарий
10.11.2020 00:19 Ответить
Реальна жаба ага. Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва" - Цензор.НЕТ 3632
показать весь комментарий
10.11.2020 00:04 Ответить
Нормас. Соответсвует геополитическому положению амперии и росту апмератора.
показать весь комментарий
09.11.2020 23:21 Ответить
Знамінательна дата! Посол ще однієї дружньої кацапам республіки зліз з пальми і привітав колег.
показать весь комментарий
09.11.2020 23:22 Ответить
Деж воно злізло? Його ******* кокосом по ****(див.фото), струс черепа... а так як мозку у ньому немає - бігом полізло відкривати посольства в рф... А де їм ще відкривати? У нас є ще гідропарк з приміщенням МЖ... можемо дати в оренду... Наплив громадян буде кожен день... і візи не треба видавати...
показать весь комментарий
10.11.2020 00:20 Ответить
Классно пишешь! Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва" - Цензор.НЕТ 6934
показать весь комментарий
10.11.2020 04:24 Ответить
банановая республика . солидно Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 2733
показать весь комментарий
09.11.2020 23:22 Ответить
Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 50
показать весь комментарий
09.11.2020 23:26 Ответить
"Посол Никарагуа в РФ топлес прибыла..."
Покажется-же такое....
показать весь комментарий
09.11.2020 23:31 Ответить
Ну це *** ти вже загнув... Краще вже ***** топлес чи того, що по роялю тооплесом... всеж краще буде...
показать весь комментарий
10.11.2020 00:23 Ответить
BLM)
показать весь комментарий
09.11.2020 23:34 Ответить
Крымчане теперь смогут ездить в Никарагуа, а те - в Крым.
Паровоз уже греется!
показать весь комментарий
09.11.2020 23:35 Ответить
Как приятно, когда к тебе приезжает "крайняя жопа мира" Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 7758
показать весь комментарий
09.11.2020 23:35 Ответить
как везёт крысманам-
квас течёт из кранов ! Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 194 Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 8276
показать весь комментарий
09.11.2020 23:35 Ответить
ЭТО ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ АГРЕССИЮ РОССИИ ПРОТИВ ВСЕГО МИРА !!!
показать весь комментарий
09.11.2020 23:36 Ответить
Макаки приехали к макакам.
показать весь комментарий
09.11.2020 23:38 Ответить
Выгнать из консульство с Киевах нафих!!!
показать весь комментарий
09.11.2020 23:43 Ответить
а шо це створіння є у нас в Україні? де?
показать весь комментарий
10.11.2020 00:06 Ответить
Цієї херні немає в Україні... воно тільки в московії... Ну і нехай ********** сидить в московії поки ми туди не прийдем, ну а потім розберемося з цією свинею...
показать весь комментарий
10.11.2020 00:12 Ответить
вон еще вскоре тринидад и тобаго свои консульства в крыму откроют, и всьо! шах и мат, кастрюли!
показать весь комментарий
10.11.2020 00:11 Ответить
Бабы звали в Гондурас...
но в Крыму ж из кранов - квас!
Взял билет на Гватемалу-
Мама дала по хлебалу!..
Я в Крыму не постарею -
Ночью- смоюсь в Эритрею!
Я в россии не умру -
Пусть замучают... в Перу!
Ох, напьюсь в конце недели
на пляжу... в Венесуэле ! Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва" - Цензор.НЕТ 7660
показать весь комментарий
10.11.2020 00:21 Ответить
Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва" - Цензор.НЕТ 875
показать весь комментарий
10.11.2020 00:30 Ответить
Все це ******** не прощу,
І порядок наведу.
Гондурас, рф, зимвабве,
Це єдине - повноправне,
Братство споріднених нарід!
Що зійшлися для уборки унітазів у європі..
показать весь комментарий
10.11.2020 00:41 Ответить
И шо там за топлесс?
показать весь комментарий
10.11.2020 00:46 Ответить
Ну а консульства свої відкривають у в собі...
У таких же дегенератів як рф і іже з ним,
Щоб наріду передати смакоту всій цій херні.

Да здравствует нерушимое братство и дружба единых народов РФ, Гондураса, Зимбвабве, Венесуэлы и Никарагуа, как следствие полового и умственного слияния ВСЕХ частей нерушимых культурных и политических уз этих великих народов.(из речи ***** на 1 съезде ГондоРосийскойВенесуелоНикорагуаЗимбавийской единой Всемирной партии в Манагуе).
показать весь комментарий
10.11.2020 01:01 Ответить
Никарагуа будет поставлять в Крым воду по подводноному водопроводу.
Стройка века.
показать весь комментарий
10.11.2020 03:44 Ответить
Это уёжище вообще понимает, что студенты КПИ из Никарагуа могут вернуться на родину в мешках и не полностью?
показать весь комментарий
10.11.2020 06:32 Ответить
Это какой то позор дипломатический прорыв
показать весь комментарий
10.11.2020 09:07 Ответить
Ще з часів совка я не любив цю напівкомуняцьку Нікараґуа. Виявляється, що не даремно.
показать весь комментарий
10.11.2020 09:49 Ответить
 
 