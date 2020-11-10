Украинскому воину-добровольцу Юрию Ульшину (позывной Грек) нужно помочь собрать средства на лечение

Украинскому воину-добровольцу Юрию Ульшину необходима финансовая поддержка для прохождения лечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам военнослужащий написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Недавно, на одной из позиций, во время работы, стало немного плохо ... С трудом добрался до ближайшего медика ..

Говорит: давление, полопались капилляры на глазах, в ушах гудит ... дал укол, отпустило немного, но на второй день лучше не стало ..

Обратился в госпиталь, прединсультное состояние, недоспал, недоел, нервы, адреналин ...

Одним словом лечат как могут, добровольца-бомжа героя, и на все нужны средства, а их нет)) ...

Если можно, подбросьте немного,, на пропитание,, даст Бог живы будем, отработаю!

Така фігня малята))

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Вместе к победе !!!"



