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Украинскому воину-добровольцу Юрию Ульшину (позывной Грек) нужно помочь собрать средства на лечение

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинскому воину-добровольцу Юрию Ульшину необходима финансовая поддержка для прохождения лечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам военнослужащий написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Недавно, на одной из позиций, во время работы, стало немного плохо ... С трудом добрался до ближайшего медика ..
Говорит: давление, полопались капилляры на глазах, в ушах гудит ... дал укол, отпустило немного, но на второй день лучше не стало ..
Обратился в госпиталь, прединсультное состояние, недоспал, недоел, нервы, адреналин ...

Одним словом лечат как могут, добровольца-бомжа героя, и на все нужны средства, а их нет)) ...

Если можно, подбросьте немного,, на пропитание,, даст Бог живы будем, отработаю!

Така фігня малята))

Приват: 4149 6293 8663 5999

Вместе к победе !!!"

Украинскому воину-добровольцу Юрию Ульшину (позывной Грек) нужно помочь собрать средства на лечение 01
Украинскому воину-добровольцу Юрию Ульшину (позывной Грек) нужно помочь собрать средства на лечение 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
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10.11.2020 01:51
+10
Тримайся хлопче!
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10.11.2020 05:29
+9
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10.11.2020 02:24
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10.11.2020 01:51 Ответить
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10.11.2020 02:24 Ответить
Тримайся хлопче!
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10.11.2020 05:29 Ответить
У нас совсем уже охреневшее командование?! На лечение действующих бойцов собираем деньги?
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10.11.2020 08:27 Ответить
Если будут лечить и реабилитировать за бюджетный счет наших защитников, в асфальт нечего будет закатывать.
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10.11.2020 09:29 Ответить
За які тоді наше чудо зелене від корони лікувати
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10.11.2020 17:37 Ответить
За це зе!лене чудо я меньш за все переймаюсь, він доларовий мільйонер, у крайньому випадку за свої полікується. А от воїну-добровольцю я перекинула трохи грошенят. Як кажуть, з миру по нитці...
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10.11.2020 21:51 Ответить
+ Одужуй, герою. З Богом.
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10.11.2020 09:32 Ответить
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10.11.2020 10:57 Ответить
Вчора гроші повернулись.
Щось із карткою отримувача.
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11.11.2020 09:45 Ответить
Надсилав повторно.
Відповідь мого банку:
"З боку Вашої карти все добре, платіж відхиляє банк отримувача, можливо якісь труднощі на стороні карти отримувача".

Адмін, якщо можна, уточніть реквізити карти.

Цікаво, що у інших, хто плюсував, проблем не виникло.
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11.11.2020 14:53 Ответить
перевел
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10.11.2020 11:26 Ответить
У нас есть прекрасная семейная медицина и НСЗУ которая гарантирует лечение гипертонической болезни бесплатно))))
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10.11.2020 12:00 Ответить
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10.11.2020 12:02 Ответить
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10.11.2020 15:49 Ответить
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10.11.2020 22:18 Ответить
Одужання та бережи себе, захисник.
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11.11.2020 00:12 Ответить
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11.11.2020 01:00 Ответить
 
 