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Новости За рубежом
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Армения (798) избиение (9709) спикер (572) Нагорный Карабах (470)

Протестующие в Ереване выволокли из машины спикера парламента Армении и избили, он находится в больнице. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян госпитализирован после того, как его избили протестующие в Ереване.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Протестующие в Ереване избили Мирзояна. На представленных СМИ видеокадрах видно, что спикера выволокли из служебной машины, избили, и он лежит окровавленный на асфальте.

Как пишет издание Arminfo, Мирзоян находился в автомобиле с детьми. На место происшествия прибыла машина скорой помощи, но некоторое время врачи не могли подойти к пострадавшему. Позже News.am сообщил, что спикер парламента находится в больнице.

"Арарат Мирзоян госпитализирован. Имеет травмы. К счастью, угрозы жизни нет", - написал на своей странице в соцсети руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армяне захватили здание правительства в знак протеста против капитуляции. ВИДЕО

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в прямом эфире в Facebook, что Мирзояна оперируют. "Это преступление не останется безнаказанным", - отметил он.

Несколько тысяч человек находятся в различных районах Еревана, в том числе в зданиях правительства и парламента Армении. Протесты в Ереване начались после решения Пашиняна по вопросу Карабаха.
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Топ комментарии
+37
Разумков, дивись і з тобою таке буде, єслі шо.
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10.11.2020 07:18
+15
А шо вони святкують?Те шо зупинились за крок від перемоги,і тепер все це обернеться кривавою бійнею,коли вірмени з кацапами підготуються,і все буде як у Грузії у 2008 році?
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10.11.2020 07:36
+11
А у нас президент ездит на велосипеде и не боится получить в "табло". Ведь так?))
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10.11.2020 07:29
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Разумков, дивись і з тобою таке буде, єслі шо.
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10.11.2020 07:18 Ответить
Що з нього взяти,окрім поганих аналізів? А от "відвідати" мережу його ломбардів...
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10.11.2020 07:26 Ответить
С Разумковым навряд ли, он мало накосячил, а от с предателями и агентами парашостана может быть и хуже, особенно с теми кто отдаёт приказ на сдачу позиций украинских войск и отвод их, рекошетом может задеть и Кравчука с его дебильной позицией простить убийц, Ермака - гаутляйтера в Украине давно нужно было подвесить вместе с холуем Кивой
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10.11.2020 08:15 Ответить
Там найбільше дЄрмак зайслужив. Може навіть більше чим Бубочка.
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10.11.2020 09:29 Ответить
Навряд. Біля аґента "разумкова" постійно крутяться охоронці з московської ґебні. Вони не дозволять набити йому мармизу. "Евакуюють" вчасно.
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10.11.2020 09:37 Ответить
Ти лиш підтвердив, що така сама малограмотна мавпа як і ті дикуни, що не азерам протистоять, а своїх лупцюють, та ще й на очах у дітей.
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10.11.2020 10:12 Ответить
Лучше с Мертветчуком.
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10.11.2020 13:55 Ответить
все по кацапському сценарію
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10.11.2020 07:25 Ответить
а как недавно с нас смеялись эти армяне на майдане в ереване
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10.11.2020 07:26 Ответить
дебилы,говорил же вам ранее,что это ничтожная нация.конечно недоволен,азербайджанцы спокойно бы до конца осени освободили всё ,а если и захотели то и в Нахичевань дорогу сделали...а всё из за сраного вертолёта.
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10.11.2020 07:27 Ответить
ти що нацист? українці отримали від фуйла війну за Майдан вірмени теж отримали....
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10.11.2020 07:44 Ответить
А у нас президент ездит на велосипеде и не боится получить в "табло". Ведь так?))
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10.11.2020 07:29 Ответить
Его трудно узнать в маске...
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10.11.2020 07:56 Ответить
Програв Азербайджан,а незадоволені вірмени,як так?
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10.11.2020 07:31 Ответить
Несмотря на то, что в Азербайджане действует комендантский час, правоохранительные органы не препятствуют гуляниям.
После заявления азербайджанского лидера Ильхама Алиева о заключении мира в Нагорном Карабахе жители Азербайджана вышли отпраздновать событие на улицы городов. Об этом во вторник, 10 ноября сообщает Интерфакс.
По данным агентства, тысячи людей собрались на улицах, несмотря на введенный из-за коронавируса комендантский час. Полиция гражданам не мешает.
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10.11.2020 07:33 Ответить
А шо вони святкують?Те шо зупинились за крок від перемоги,і тепер все це обернеться кривавою бійнею,коли вірмени з кацапами підготуються,і все буде як у Грузії у 2008 році?
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10.11.2020 07:36 Ответить
Что ты знаешь про тот Карабах? Баку рашило свои вопросы, а жить в армянских селах азербайджанцы и не собирались. Тем более если Ереван выйдет из очередного перемирия, то тогда Баку будет иметь все основания выкинуть армян от туда вообще и навсегда.
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10.11.2020 07:59 Ответить
Дурень,тепер там росіянська армія,на законних підставах,і та частина Карабаха яка зараз лишилась під вірменською окупацією втрачена назавжди.
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10.11.2020 08:02 Ответить
нефиг постить здесь паРашную пропаганду...
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10.11.2020 08:02 Ответить
Бей своих, чтоб чужие боялись...
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10.11.2020 07:36 Ответить
Азербайджан до кінця року отримує контроль над всіма районами, котрі майже тридцять років перебували під вірменською окупацією. В монітиринговій миротворчій місії будуть не тільки росіяни а й турки. Через п'ять років російська миротворча місія може бути згорнута. В підписаному документі - жодного слова про статус Карабаху, тема статусу Карабаху закрита назавжди. Азербайджан однозначно переміг.
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10.11.2020 07:36 Ответить
і путлер теж.
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10.11.2020 07:45 Ответить
Як рятівник вірменської нації в очах самих вірмен - то так, переміг.
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10.11.2020 07:53 Ответить
паРаша получила Армению + Карабах + официальное присутствие своих оккупационных войск в регионе. Ей должны обеспечить логистику для комфорта на оккупированных территориях.
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10.11.2020 08:05 Ответить
егеж сам створив проблему сам ії і "вирішив" Протестувальники в Єревані витягли з машини спікера парламенту Вірменії та побили, він перебуває в лікарні - Цензор.НЕТ 3276
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10.11.2020 08:20 Ответить
Кто?
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10.11.2020 08:35 Ответить
фуйло в пальто Протестувальники в Єревані витягли з машини спікера парламенту Вірменії та побили, він перебуває в лікарні - Цензор.НЕТ 6905
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10.11.2020 08:42 Ответить
Россияне подписанным документом, как всегда, подотрутся. Разве можно верить рашке и что-то с ней подписывать?????
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10.11.2020 08:15 Ответить
Нехай зеленні ушльопки дивляться на це , і "мотають собі на вус" , - ось що буває з тими хто підписує капітуляцію . Протестующие в Ереване выволокли из машины спикера парламента Армении и избили, он находится в больнице - Цензор.НЕТ 6410 .
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10.11.2020 07:41 Ответить
Дикие люди, что с них взять.
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10.11.2020 07:43 Ответить
Між иншим, біблійний народ.
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10.11.2020 09:39 Ответить
согласен! надо было трахнуть хором...
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10.11.2020 10:13 Ответить
Скоро уйдёт Пашинян и поставят Ху@лоняна. Потому бункерный клоп и не парился. Зато теперь кацапы легально перелезут в Карабах. Армения не будет свободной... пока. Азербайджан опять в замороженном конфликте. Тут главное конфликт - радость кацапа.
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10.11.2020 07:52 Ответить
На ці кадри уважно має дивитись зелена шобла. Їм перепаде покруче, після капітуляції перед пуйлом.
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10.11.2020 07:58 Ответить
проснись - капитуляция уже давно прошла...
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10.11.2020 08:06 Ответить
Підтримую "WiM".
З тексту Мінських угод, підписаних "зеленою шоблою" 12 лютого 2015р.
-п.4 У перший день після відводу початок діалогу про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО» і про режим цих районів. Не пізніше 30 днів з дати підписання документу, прийняти постанову Верховної ради із зазначенням території, де поширюється особливий режим відповідно до Закону «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО» на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19.09.2014
- п.5 Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в ОРДЛО.
- п.11 Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року.
...заходи відповідно до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» включають наступне:

*** звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;
*** право на мовне самовизначення;
*** участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
*** сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
*** створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
*** повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені

Так що капітуляція вже була підписана "зеленою шоблою" в лютоиу 2015. І сьогодні потрібно крутитись як вуж на сковорідці щоб не виконати все напідписуване "зеленою шоблою" 5 років тому.
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10.11.2020 08:48 Ответить
Я ожидал, что изнасилуют.
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10.11.2020 09:51 Ответить
страшный сон разумкова...может и асфальтом накормят...
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10.11.2020 10:12 Ответить
вот это славно!
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10.11.2020 12:11 Ответить
Вы, говнодиванные байцы, обратите внимание на выделенное жирным:

""Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы", - заявил Пашинян. По его словам, в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны."


В столице ваивать веселее?
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10.11.2020 12:14 Ответить
А ви не знали з ким маєте справу ? 90% наших "патріотів" саме так і "воюють" - на дивані. А інколи на горищі, коли приходить запрошення з військомату. Ну на мітинг вони можуть вийти, коли там жареним не пахне і весело.
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10.11.2020 12:32 Ответить
 
 