Протестующие в Ереване выволокли из машины спикера парламента Армении и избили, он находится в больнице. ВИДЕО
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Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян госпитализирован после того, как его избили протестующие в Ереване.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Протестующие в Ереване избили Мирзояна. На представленных СМИ видеокадрах видно, что спикера выволокли из служебной машины, избили, и он лежит окровавленный на асфальте.
Как пишет издание Arminfo, Мирзоян находился в автомобиле с детьми. На место происшествия прибыла машина скорой помощи, но некоторое время врачи не могли подойти к пострадавшему. Позже News.am сообщил, что спикер парламента находится в больнице.
"Арарат Мирзоян госпитализирован. Имеет травмы. К счастью, угрозы жизни нет", - написал на своей странице в соцсети руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.
Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в прямом эфире в Facebook, что Мирзояна оперируют. "Это преступление не останется безнаказанным", - отметил он.
Несколько тысяч человек находятся в различных районах Еревана, в том числе в зданиях правительства и парламента Армении. Протесты в Ереване начались после решения Пашиняна по вопросу Карабаха.
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После заявления азербайджанского лидера Ильхама Алиева о заключении мира в Нагорном Карабахе жители Азербайджана вышли отпраздновать событие на улицы городов. Об этом во вторник, 10 ноября сообщает Интерфакс.
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З тексту Мінських угод, підписаних "зеленою шоблою" 12 лютого 2015р.
-п.4 У перший день після відводу початок діалогу про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО» і про режим цих районів. Не пізніше 30 днів з дати підписання документу, прийняти постанову Верховної ради із зазначенням території, де поширюється особливий режим відповідно до Закону «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО» на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19.09.2014
- п.5 Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в ОРДЛО.
- п.11 Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року.
...заходи відповідно до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» включають наступне:
*** звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;
*** право на мовне самовизначення;
*** участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
*** сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
*** створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
*** повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені
Так що капітуляція вже була підписана "зеленою шоблою" в лютоиу 2015. І сьогодні потрібно крутитись як вуж на сковорідці щоб не виконати все напідписуване "зеленою шоблою" 5 років тому.
""Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы", - заявил Пашинян. По его словам, в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны."
В столице ваивать веселее?