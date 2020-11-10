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Враг за сутки дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим "тишины", используя стрелковое оружие, украинские военнослужащие не пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей… Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук во вторник.

Оба раза противник нарушил режим прекращения огня на Приазовье. С временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикузы российские наемники обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что выстрелы со стороны противника были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

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"С начала текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Враг за сутки дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 01
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Терпилы, так когда пленных обменяете?
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10.11.2020 07:53 Ответить
режим прекращения огня все равно не нарушался... 100500 день тишины... до нового года конец войне... весной выборы... а там и летние каникулы...(я ничего не забыл?)
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10.11.2020 08:20 Ответить
 
 