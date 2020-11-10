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Оппозиция хочет отменить участие Армении в соглашении по Карабаху и отправить Пашиняна в отставку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Оппозиция хочет отменить участие Армении в соглашении по Карабаху и отправить Пашиняна в отставку

Оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента Армении по вопросу принятого по Карабаху трехстороннего решения премьера Армении, президентов России и Азербайджана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы пытаемся созвать внеочередное заседание парламента, но количество оппозиционных депутатов для этого недостаточно. Необходимо участия также как минимум 25 депутатов из правящей фракции. Для этого они должны быть уверены в своей безопасности, чтобы прийти в парламент", - сказала журналистам депутат оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

Она призвала собравшихся в зале заседаний и здании парламента граждан покинуть его.

"Мы обсуждаем с юристами, насколько парламент уполномочен аннулировать это соглашение, или решение, или заявление по Карабаху", - отметила Зограбян.

Она также сообщила, что в повестке оппозиционных партий находится вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия разместит в Нагорном Карабахе 2 тысячи своих миротворцев на 5 лет

Ранее президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Это заявление вызвало протесты в Ереване, переросшие в беспорядки. Протестующие ворвались в здания правительства и парламента Армении, избили спикера парламента.
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Топ комментарии
+11
Правильно кукарекают армяшки, Пашиняна в жопу, пусть Алиев разгромит этих ар и выйдет на границу с армяшками.
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10.11.2020 07:46
+8
Це розмахування кулаками після бійки . Вірменія втратила вплив на Нагірний Карабах, втратила і сам Нагірний Карабах. Хоче того Вірменія, чи не хоче - Азербайджан до кінця року отримає контроль над всією своєю територією в межах міжнародновизнаних кордонів. Вірменію і вірмен чекають довгі і тяжкі роки політичної нестабільності, хаосу, зубожіння й масової еміграції населення.
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10.11.2020 07:48
+7
все що потрібно знати про вірменський жопоблок.
«Единая Россия» и «Процветающая Армения» укрепят межпартийные связи
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10.11.2020 07:43
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все що потрібно знати про вірменський жопоблок.
«Единая Россия» и «Процветающая Армения» укрепят межпартийные связи
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10.11.2020 07:43 Ответить
Как всегда все эти горлохвастытребкющие продолжения войны, по крайней мере большинство,займут теплые места в управлении, а воевать пошлют других.
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10.11.2020 07:44 Ответить
головна мета прибрати Пашиняна.
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10.11.2020 07:47 Ответить
Армянские "слуги народа" Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 2908. Не удивлюсь, если выяснится, что их предводитель такой же уклонист от воинской службы, как и ЗЕ. Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 2908
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10.11.2020 10:16 Ответить
Все что оккупировано, должно быть повернуто назад любым путем, чтобы у зазвездевших от нефтедолларов орков не кружилась голова по поводу захвата мирных территорий других государств
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10.11.2020 07:45 Ответить
Правильно кукарекают армяшки, Пашиняна в жопу, пусть Алиев разгромит этих ар и выйдет на границу с армяшками.
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10.11.2020 07:46 Ответить
Підлі арики будуть викинуті з окупованого Карабаху, черга за фуйлом і кацапами яких ми викинемо з Криму і Донбасу.
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10.11.2020 08:06 Ответить
уже вышел - карту изучайте
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10.11.2020 08:33 Ответить
Ніт. Цього замало.
Пашиняна в дупу, Алієв громить цих ар і виходить на кордон із рашкою.
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10.11.2020 08:43 Ответить
кацапи вже на місці. Далі просунутися азербайджанцям не дадуть.
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10.11.2020 09:40 Ответить
Я думаю, султан Эрджеф сумеет убедить Куйло, что он не прав. Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 4537
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10.11.2020 10:05 Ответить
Це розмахування кулаками після бійки . Вірменія втратила вплив на Нагірний Карабах, втратила і сам Нагірний Карабах. Хоче того Вірменія, чи не хоче - Азербайджан до кінця року отримає контроль над всією своєю територією в межах міжнародновизнаних кордонів. Вірменію і вірмен чекають довгі і тяжкі роки політичної нестабільності, хаосу, зубожіння й масової еміграції населення.
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10.11.2020 07:48 Ответить
Вы бы карту изучили... Арцах (Нагірний Карабах) крепко усох в размерах но остался под контролем Армении.
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10.11.2020 07:54 Ответить
Нічого Аз не отримає крім геморою у вигляді військ РФ вже офіційно на своїй території. Натомість найближчими днями намічалося оточення військ Ар на північному сході Карабаху і Аз міг дотиснути а потім просто виміняти ВСІ території, що залишилися на 10000 полонених вірмен без жодних умов.
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10.11.2020 07:59 Ответить
Ждем реакции турецкого паши. Консультации Анкара - Баку наверняка проходили
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10.11.2020 08:08 Ответить
Баку никто и не спрашивал.договор между Турцией и Козлостаном
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10.11.2020 11:04 Ответить
допускаю
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10.11.2020 11:23 Ответить
Тільки б їхні емігранти сюди б не повтікали. І так вати багато.
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10.11.2020 08:26 Ответить
Быстро Ху@ло работает. Процветающая Армения в переводе читается как Сосем у бункерного. Армения у Ху@ла в кармане. Можно мутить в регионе.
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10.11.2020 07:57 Ответить
Все-таки странные люди, эти армяне Оппозиция хочет отменить участие Армении в соглашении по Карабаху и отправить Пашиняна в отставку - Цензор.НЕТ 6201. Пашинян им видите-ли плохой. Сколько там столетий длится этот конфликт? Где Путин-***** с его ОДКБ? Далее. Если "республика" Нагорный Карабах, как бы государство, то почему сама Армения его не признает Оппозиция хочет отменить участие Армении в соглашении по Карабаху и отправить Пашиняна в отставку - Цензор.НЕТ 7056? И главное. А попробуйте включить Нагорный Карабах в состав Армении Оппозиция хочет отменить участие Армении в соглашении по Карабаху и отправить Пашиняна в отставку - Цензор.НЕТ 2636. Правда ссыкотно?. Воевать до последнего, это не на базаре торговать
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10.11.2020 08:05 Ответить
Ой, які молодці "опозиція"! Дають можливість Азербайджану не виконувать умови домовленостей і продовжувать "пресувать" їх, на території Карабаху...
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10.11.2020 08:05 Ответить
Та нє, просто дурні. Московія швиденько завезла туди своїх "миротворців", тепер їх звідти довго виколупувати доведеться (від 5-ти до .... *5). А ари (вся Вірменія) будуть як орділо и Придністров'я.
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10.11.2020 09:35 Ответить
Хто-б, сумнівався...
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10.11.2020 10:06 Ответить
А какую альтернативу они предлагают? Воевать до последнего армянина? Ну вперед
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10.11.2020 08:11 Ответить
ну так собственно ради этого же и вся движуха затеивалась. Убрать Пашиняна, за его не пророссийскую политику.
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10.11.2020 08:38 Ответить
+++
цель пуйла была - скинуть Пашиняна. И он её добился.
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10.11.2020 08:56 Ответить
ну да, и дальше поставить своего "кадыряна", а расейские "миратфорцы" должны успакоить "бурление говён" и помочь вывести армян из большого города -Степанакерта, а там видно будет
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10.11.2020 09:05 Ответить
Вони його шукають пашиняна, а він вже в мацкву вилетів карліку ноги лизати. Арменію ціною половини карабаху положив до лап раші і свалив. Орда розіграла цю партію на свою користь. Далі Білорусь і знаючи що твориться в нас, і скільки тут ворогів держави та зрадників, то нажаль і Україна.
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10.11.2020 09:21 Ответить
Шота не видно шоб толстопузые хозяева иномарок погрузились в кузов Камаза и отправились на защиту Степанакерта. Пусть погибают простые армяне. А они там будут решать.
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10.11.2020 08:42 Ответить
Ну вот и все.
Теперь Азербайджан воюет в Карабахе с Роисей. Надеюсь, Турция не заставит себя ждать.
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10.11.2020 09:15 Ответить
Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 4230 Побузіть, поки час ще є. Завтра-післязавтра (коли московити угніздять свою дупу в Карабасі) усі ваші вольності припиняться. ААО замайоріла на горизонті, вчіть російську хто не знає, згадуйте хто забув. Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 2158
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10.11.2020 09:40 Ответить
осетинський сценарій..
пуйло-'миротворець' через якийсь час, якщо Баку не буде лояльним,
відхопить шмат від Азербайджану під приводом замирення провокацій..

для чого це Алієву ?
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10.11.2020 10:36 Ответить
Эрдогану. за это кацапы слиняют из Сирии
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10.11.2020 11:11 Ответить
 
 