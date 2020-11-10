Оппозиция хочет отменить участие Армении в соглашении по Карабаху и отправить Пашиняна в отставку
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Оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента Армении по вопросу принятого по Карабаху трехстороннего решения премьера Армении, президентов России и Азербайджана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы пытаемся созвать внеочередное заседание парламента, но количество оппозиционных депутатов для этого недостаточно. Необходимо участия также как минимум 25 депутатов из правящей фракции. Для этого они должны быть уверены в своей безопасности, чтобы прийти в парламент", - сказала журналистам депутат оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.
Она призвала собравшихся в зале заседаний и здании парламента граждан покинуть его.
"Мы обсуждаем с юристами, насколько парламент уполномочен аннулировать это соглашение, или решение, или заявление по Карабаху", - отметила Зограбян.
Она также сообщила, что в повестке оппозиционных партий находится вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Ранее президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
Это заявление вызвало протесты в Ереване, переросшие в беспорядки. Протестующие ворвались в здания правительства и парламента Армении, избили спикера парламента.
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Пашиняна в дупу, Алієв громить цих ар і виходить на кордон із рашкою.
цель пуйла была - скинуть Пашиняна. И он её добился.
Теперь Азербайджан воюет в Карабахе с Роисей. Надеюсь, Турция не заставит себя ждать.
пуйло-'миротворець' через якийсь час, якщо Баку не буде лояльним,
відхопить шмат від Азербайджану під приводом замирення провокацій..
для чого це Алієву ?