"Не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и министра Степанова, выздоравливайте", - "слуга народа Богуцкая" - президенту
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая порекомендовала заболевшему коронавирусом президенту Владимиру Зеленскому не слушать рекомендации главы Минздрава, а обратиться за помощью к дипломированным инфекционистам и супруге.
Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Президенту Зеленскому. Владимир Александрович, выздоравливайте скорее. Спаси Вас, Господи, не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и тем более министра Степанова. Иначе они доведут Вас до панической атаки, что явно повлияет на иммунитет. Постарайтесь больше пить теплой жидкости, отдыхать, дышать свежим воздухом... И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пусть помогут Вам Боги, дипломированные врачи-инфекционисты и жена Лена", - написала она.
Отметим, что Богуцкая частично процитировала слова героя повести М.А. Булгакова "Собачье сердце" профессора Преображенского Ф.Ф. : "Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И – боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет".
Напомним, вчера стало известно, что коронавирусом заболел президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак. Оба заявили, что чувствуют себя нормально и продолжат работать дистанционно.
Позже появилась информация, что и министр финансов Марченко заразился коронавирусом.
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"Навчалась у Кримському медичному інституті, здобувши диплом лікаря-педіатра. Після закінчення інтернатури отримала спеціальність лікаря-психіатра. Працювала психіатром у Сімферопольській обласній лікарні"
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я уже 10 дней ору!спассение утопающих дело рук самих утопающих!
а антиковидники мне тут меньше истери!
меньше истери!23.10 ко мне не приехала скорая и я чуть не здохла!я задыхалась.!я сама начала лечение!я пошла да да с катетером в вене!к зав что у меня ковид!и меня не лечат!она дала на пцр!пцр!когда я чуть не здохла!кт легких у меня был на руках29.10..ковид..!а пцр!еще не было! а когда он пришел!все закрутилось! у меня 2группа крови!которая п на 1 месте в группе риска!
кароче я уже в базе данных!оа опр день моего лечения у меня стала подн темп и одышка! я вызвала скорую!на этот раз она приехала!у иеня пцр плюс!
но в приемном ..кароче пока везл темп упала..но в госпитализации мне отказали..так как отделение уже переполненное тяжелыми больными...такими какими была 23.10! ..и мне уже получающем лечение((((((((( лучше быть дома! да да..я дома....и у меня двухстороння полисегментарная пневмония..степень тяжести не напишу..но 30.10...кароче после моей тяжести идет только ИВЛ.....!
а вы и дальше поливайте меня дерьмом! авось вас спасет от того звиздеца который наступил!да да 2 года назад!когда кричали хуже не будет!
и я здесь писала что дело даже не в КОВИД! а то что эти ссуки просрали все!в сознание людей! в неоказании помощи! они в ковидное везли гипертоников..диабетиков!они та комфортно себя чувствовали! а я ..а я чуть не здохла!...этот степанов пишет 10 дней лечения...да..может быть..тем кому пвезло
но не мне
счас знакомая через 2 нед вышла из больницы..у нее тоже двухсторонняя полисегментарная пневмония и 2 гр крови и диабет..к врачу ей.через 10 дней
В Европу ?
Ну ну ..........
Ого! Да это ссущество Поехавшее! Чмо совковое тупое.
2) "...нє чітай совєцкіх ґазєт..." // Як патентований совок блаЗЄнський без совкових ґазЄт? Він помре тоді не від "ковіду" (якого в нього, до речі, нема), а від нудьги
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Загалом боґуТСкая вміє лизати. Майстриня в цьому
Оказывается, "зло возвращается". Кто б мог подумать.
Sviatoslav Batov:
- За межею людяності висміювати Грузію після нападу Росії
- За межею людяності сміятися над жертвами Майдану і Голодомором
- За межею людяності плазувати перед агресором, називаючи свою країну порноакторкою
- За межею людяності співати пісню про підпалений бандитами будинок політичного опонента твого бородатого спонсора
- За межею людяності витрачати податки громадян спрямовані у фонд боротьби з коронавірусом на власний піар і збагачення своїх друзів
- За межею людяності збільшувати бюджет своєму офісу на сотні мільйонів в той час коли людей залишають без роботи і грошей на карантині
- За межею людяності брехати про резиденції, літаки і кортежі
- За межею людяності "брати під особистий контроль", а потім кидати на страшну смерть пораненого бійця
- За межею людяності витрачати дороцінний час України на некомпетентного клоуна.
А реакція людей на твою температуру 37,3 - це просто бумеранг за твою тотальну брехню. Тим паче що всі розуміють, що ти отримаєш будь-яке лікування і тестування. На жаль.
У ЗЕленого мудака Вови виявили "короновірус"...
Я добре пам'ятаю літній день 2014 року, коли на Донбасі через обстріл "ополчєнцамі", загинула дитина.
А в той же вечір, в караулці по тєлєку на "1+1", між випусками "ТСН" - реготав Квартал-95.
Той регіт супровождував всю нашу війну: вони обсміяли все, що могли. Потім навіть замість парадів бійців влаштували паради бл....єй - а вибачилися лише перед Кадировим.
Тому ті, хто зі складними ліцамі зараз ледь не вимагають емпатії до насморку кварталівського недоросля, нічого не розуміють у справедливості Всесвіту - і будуть дуже здивовані майбутніми подіями.
Я - ні.
В.Прозапас
* * *
А что плохого в пожелании "мастеру спорта по борьбе с короной" проходить лечение не в больнице для первых лиц, а в обычной инфекционке, которую он подготовил за 10 месяцев пандемии?
Зачем лицемерить?
Р.Доник