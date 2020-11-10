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В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели (обновлено)

Министр здравоохранения Максим Степанов исправил данные о суточной заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине за минувшие сутки. Так сначала он заявил, что в Украине по состоянию на утро вторника, 10 ноября, зафиксированы 10 842 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что являлось очередным рекордным показателем. Однако позже он сообщил, что выявили 10 179 новых случаев. За сутки умер 191 человек, выздоровели 5 514 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 10 842 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 410, медработников - 445)", - сообщил сначала Степанов.

."Обновлено: 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине на 10 ноября 2020 г. Из них детей - 410, медработников - 445. Сбой в статистике произошел из-за технической ошибки исполнителя", - сообщил он позже.

"Также за последние сутки В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели 01

В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели 02 госпитализированы - 1 252 человека;

В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели 02 летальных случаев - 191;

В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели 02 выздоровели - 5 514 человек;

В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели 02 осуществлено тестирований за сутки - 68 962 (в том числе методом ПЦР - 42 966, методом ИФА - 25 996).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и министра Степанова, выздоравливайте", - "слуга народа Богуцкая" - президенту

За все время пандемии в Украине В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели 01

В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели 07заболели - 479 197 человек;

В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели 07выздоровели - 214 657 человек;

В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели 07 летальных исходов - 8 756;

В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели 07 проведено ПЦР-тестов - 3691258.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели 11
В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели 12

В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели 13
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Топ комментарии
+9
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 6668
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10.11.2020 08:36
+8
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 8929
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10.11.2020 08:51
+5
Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, помирати. Кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
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10.11.2020 08:14
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Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, помирати. Кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
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10.11.2020 08:14 Ответить
Согласен, кроме как про Супрун, которая развалила все, что еще оставалось
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10.11.2020 08:20 Ответить
Что оставалось? Когда говорят, что Супрун убила медицину, хочется спросить , как можно убить разложившийся труп.
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10.11.2020 08:28 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати. Ось лише деякі приклади по школах.
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10.11.2020 08:24 Ответить
На Киевщине умер директор школы, в которой скрывали коронавирус у учителей Повний текст читайте тут:В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6247 https://glavcom.ua/ru/health-ru/na-kievshchine-umer-direktor-shkoly-v-kotoroy-skryvali-koronavirus-u-uchiteley-709658.html В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6355
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10.11.2020 08:25 Ответить
https://vinnytsianews.com/v-vinnice-ot-koronavirusa-umerla-uchitelnica-shkoly-10/
В Виннице от коронавируса умерла учительница школы №10. Как рассказывают ее коллеги, женщина три недели находилась в тяжелом состоянии в больницеВ Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6656В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 4104
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10.11.2020 08:25 Ответить
Від коронавірусу помер вчитель географії з Іваничівського району
В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 5351 Перестало битися серце вчителя географії Грядівського ліцею Іваничівського району Віталія Воробіка.
http://www.volynpost.com/news/172545-vid-koronavirusu-pomer-vchytel-geografii-z-ivanychivskogo-rajonuВ Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 9714
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10.11.2020 08:26 Ответить
У Тернополі від коронавірусу помер відомий вчитель
В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6791 https://realno.te.ua/novyny/%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96/В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6902
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10.11.2020 08:26 Ответить
У Тернополі прощаються з учителем української гімназії імені Івана Франка Галиною Рудольфівною Слюзар.

В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 7213 https://ternopol.znaj.ua/344328-na-ternopilshchini-koronavirus-obirvav-zhittya-vchitelki-serce-rozrivayetsya-vid-bolyuВ Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 7213В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 5835
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10.11.2020 08:27 Ответить
В Охтирці від коронавірусу помер відомий учитель

В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6804 http://sumy.today/news/society/9494-v-okhtyrtsi-vid-koronavirusu-pomer-vidomyi-uchytel.htmlВ Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6804В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 719
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10.11.2020 08:28 Ответить
У Черкасах померла вчителька, яка хворіла на COVID-19
Вчителька, яка викладала в третьому класі школи №29 в Черкасах, померла в суботу, 26 вересня.

В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 2602 http://kanos.com.ua/u-cherkasah-pomerla-vchytelka-hvora-na-covid-19/В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 5778
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10.11.2020 08:28 Ответить
2 ноября в Одессе умер преподаватель школы №49. Об этом сообщила директор департамента образования и науки при Одесском горсовете Елена Буйневич. Молодой педагог до последнего ходил на работу, хотя у него были заметны явные признаки заболевания.

В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 6330https://2day.kh.ua/koronavirusom-zaboleli-bolee-sta-uchiteley-iz-kharkovskoy-oblasti
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10.11.2020 08:30 Ответить
Держава, не подбала про маски, страхування, ПЛР-діагностику, належну дезінфекцію навчального закладу після першого офіційно підтвердженого випадку COVID. Справжньою трагедією для нас стала непоправна втрата - смерть нашої Колеги, Вчителя початкових класів Гордій Оксани Юріївни, яка, будучи хворою, до останнього дня проводила онлайн-уроки і фактично «згоріла» на роботі.
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 4992 https://kolomyia.today/v-kosivskomu-litseyi-spalah-covid-19-pomerla-vchytelka-60725В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 9898
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10.11.2020 08:31 Ответить
В Одессе от COVID-19 скончалась директор школы
Глава гороно Елена Буйневич уточнила, что речь идет о директоре городской школы №1 Елене Масленко.
Больше читайте тут:
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 8893 https://gordonua.com/news/society/v-odesse-ot-covid-19-skonchalas-direktor-shkoly-1500251.html
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10.11.2020 08:32 Ответить
Вчителі вибрали невдаху, клюнули на гнилу обіцянку дати їм зарплату 4000 евро. А той розумний мальчік зі своїми слугами першою справою продали за кордон весь запас масок, який зберігався ще з часів Совка. В росію продавали по 25 копійок за штуку, а своїм вчителям і дітям шкіл показав велику дулю. Їх жалко, але то і їх відповідальність. Пам'ятаєте, як вони виходили при Януковичу із плакатами "фашизм не пройдет", захищаючи режим донецького зека?
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10.11.2020 10:46 Ответить
только при Зеленском по новому закону разрешили СО. Почему раньше запрещали? Во всем мире можно, и только в Украине было нельзя. Нет методических разработок для учителей и родителей по СО.
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10.11.2020 08:33 Ответить
Супер новость! Асфальтирование дорог за деньги короновирусного фонда дает свои плоды. Спасибо зе-манде - мастерам спорта по борьбе с короновирусом
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10.11.2020 08:19 Ответить
А больше всего смертей в процентном отношении в Италии.
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10.11.2020 08:27 Ответить
У польши небыло полгода времени для подготовки, как это было у зебилов.
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10.11.2020 09:08 Ответить
Такое во всем мире. У нас еще не самая плохая ситуация, но нужно бдить. Спаси нас, Господи! В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6839
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10.11.2020 08:26 Ответить
Нигде в цивилизованном мире не строят дороги за деньги из короновирусного фонда
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10.11.2020 09:10 Ответить
Спаси нас, Господи!\\\\\\\

В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 6426
Зачетно. Ты или раб или тонкий.
Хоспоть шо наслал вирус.... и "спосинасхоспати" ахаха.
Это как подыхая в 33-м от голода жалобно высрать - СпоссинасвяликийСралин
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10.11.2020 09:24 Ответить
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 6668
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10.11.2020 08:36 Ответить
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 2078 В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 2078 В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 2078
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10.11.2020 08:50 Ответить
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 8929
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10.11.2020 08:51 Ответить
Вот именно по второму варианту Зеля коронавирус и подхватил! В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) - Цензор.НЕТ 2657
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10.11.2020 11:23 Ответить
надеюсь, что он всех порадует и сыграет в ящик
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10.11.2020 09:04 Ответить
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 4504 В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 6882
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10.11.2020 08:43 Ответить
Зеленский, что бы ты сдох!
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10.11.2020 09:03 Ответить
Что не опохмелились с утра?
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10.11.2020 09:47 Ответить
со вчерашнего вечера порвал два баяна и купил попкорн. Не хочу, что бы пропал попкорн из-за исцеления зеленского. Хотя клоун не болен. Еего болезнь фейк, но всё же приятная новость.
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10.11.2020 09:54 Ответить
твои речи тебе на плечи
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10.11.2020 13:29 Ответить
Рыбка гуппи? Решил блеснуть интеллектом? Тогда и тебе сдохнуть, только без ковида. В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) - Цензор.НЕТ 8448
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10.11.2020 14:28 Ответить
Ты чмо, очень скоро получишь то плохое, чего желаешь другим
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10.11.2020 14:30 Ответить
смотри не утони в своем аквариуме без зелени. В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) - Цензор.НЕТ 5699
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10.11.2020 14:46 Ответить
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 8778
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10.11.2020 09:47 Ответить
3.6M тестов... Это почти каждый десятый, но мне сдается, что это политиканы себе каждый день херячат по тесту, а я с жутким ОРВИ, просто дома валялся, тесты никто и не собирался делать, и не понятно то вирус или не вирус. Сказали - будешь задыхаться - вызывай скорую и все. И ни у кого из знакомых тоже тесты не делали, а в норм странах тесты делают ВСЕМ, даже здоровым. Просто тестируют всех поголовно.
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10.11.2020 09:51 Ответить
А скільки кілометрів побудовано доріг і скільки звідти вкрали мільярдів? А скільки тисяч тон закупили дорожного бітума у Білорусі, яка придбала його у москалів? Скільки таким чином озброїли російських військових і дозволили їм закупити все для їх медиків, а своїх поставили голими під коронавірус? Відповід буде?
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10.11.2020 10:17 Ответить
На 11.11.2020 Міністерством освіти і науки України відповідно до наказу від 07.08.2020 року за №234-к призначено вибори ректора Національного університету харчових технологій (НУХТ). Разом із тим, міста Суми, Полтава, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський та Сміла, де розташовано 5 коледжів та 2 філії Університету, 06.11.2020 Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесено до червоної епідеміологічної зони. Більше того, в самому Університеті, як стверджують співробітники цього закладу освіти, в даний час масове захворювання серед викладачів та працівників НУХТ на вірус COVID-19. Натомість, адміністрація Національного університету харчових технологій приховує цей факт і намагається в будь-який спосіб провести 11.11.2020 вибори ректора, нехтуючи життям та здоров'ям викладачів, працівників та студентів Університету.
Керівництво МОН та адміністрація вказаного Університету нехтують вищевказанами фактами, чим наражає життя та здоров'я викладачів та студентів на небезпеку.
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10.11.2020 13:42 Ответить
Хватить писать бредову статистику. В мене захворіла сім я. Де взять гроші на 5 тестів відразу? Черги, під кабінетами, багаточасові, як в них чекатиме хворий, з температурою? Лікуємось самі, без тестів. Зе команда веде медицину і краіну до краху.
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11.11.2020 07:40 Ответить
 
 