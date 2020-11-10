В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели (обновлено)

Министр здравоохранения Максим Степанов исправил данные о суточной заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине за минувшие сутки. Так сначала он заявил, что в Украине по состоянию на утро вторника, 10 ноября, зафиксированы 10 842 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что являлось очередным рекордным показателем. Однако позже он сообщил, что выявили 10 179 новых случаев. За сутки умер 191 человек, выздоровели 5 514 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 10 842 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 410, медработников - 445)", - сообщил сначала Степанов.

."Обновлено: 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине на 10 ноября 2020 г. Из них детей - 410, медработников - 445. Сбой в статистике произошел из-за технической ошибки исполнителя", - сообщил он позже.

"Также за последние сутки

госпитализированы - 1 252 человека;

летальных случаев - 191;

выздоровели - 5 514 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 68 962 (в том числе методом ПЦР - 42 966, методом ИФА - 25 996).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 479 197 человек;

выздоровели - 214 657 человек;

летальных исходов - 8 756;

проведено ПЦР-тестов - 3691258.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях", - рассказал Степанов.







