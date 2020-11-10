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Грузия (4339) Саакашвили (3303)

Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили второй раз в последние дни обращается к лидерам оппозиционных партий, объединившихся под протестным движением по назначению новых парламентских выборов, с предложением пригласить его на родину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Если вся объединенная оппозиция примет такое решение, у меня будет легитимное право вернуться", - написал в понедельник в соцсетях Саакашвили.

При этом подчеркивает, он не желает, чтобы его приезд в Грузию стал поводом для раздора в оппозиции. Бывший президент также пишет, что ждет решения объединенной оппозиции и готов взять билет на родину.

Несколько дней назад один из ныне ближайших соратников Саакашвили, кандидат в депутаты в списке его партии "Единое национальное движение" Губаз Саникидзе в политическом ток-шоу на оппозиционном телеканале "Мтавари архи" задал вопрос собравшимся лидерам оппозиционных партий - "А не настал ли час, чтобы мы пригласили в Грузию Саакашвили?". Реакция оппозиционных лидеров была негативной.

Также несколько дней назад грузинские СМИ обнародовали запись телефонного разговора между Саникидзе и дядей Саакашвили - бывшим полковником КГБ СССР Тимуром Аласания. В этом разговоре Аласания дает поручения продолжать протест оппозиции, не признавать выборы, не вступать в переговоры с властями, максимально информировать международные структуры о движении протеста в Грузии и, главное, создать оппозиционное правительство национального согласия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть сконцентрированы на будущем", - Саакашвили о программе оппозиции в Грузии

По мнению местных независимых экспертов, появление Саакашвили в политической жизни Грузии нарушит "хрупкий" мир между восьмью прошедшими в парламент оппозиционными партиями, договорившимися не признавать состоявшиеся парламентские выборы и не брать депутатские мандаты.

Ранее Саакашвили не раз заявлял, что приедет в Грузию, но так и не приехал, видимо, опасаясь задержания по нескольким заочно вынесенным грузинским судом приговорам.
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Топ комментарии
+23
Лишний раз убеждаюсь, что Петя был прав вышвырнув этого залетного Карлсона из Украины. И какими дурашлепами оказались и те кото помогал этому вентилятору нарушать гос. границу и тот кто вернул ему гражданство
Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 2714
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10.11.2020 08:33
+13
Слуга всех господ. "Дайте денег и я "навеки" ваш". Оно никак не решит какой страны оно гражданин.
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10.11.2020 08:24
+11
Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 8593
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10.11.2020 08:25
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Правила форума Совет форумчан
а реформы в Украине???
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10.11.2020 08:22 Ответить
отложены, Баиден у власти, Зеленскии заболел - надо искать отход, а реформы не заец не убежит.
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10.11.2020 08:32 Ответить
там кавказ делят,кто ж еще ***** поможет ,как не мишико?а то трампуш,друг карлсона уже практически не у дел Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 214
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10.11.2020 09:06 Ответить
Сгинь , штрейхбрейхер продажная мразь !
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10.11.2020 09:16 Ответить
готов скинуться на билет ( ТОЛЬКО В ОДИН КОНЕЦ)
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10.11.2020 08:23 Ответить
а ты ещё не там? смазывай пропеллер, сам же сказал реформы шо не ощущаются за N дней не реформы. нафиг ты тут нужен дармоед
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10.11.2020 08:23 Ответить
Слуга всех господ. "Дайте денег и я "навеки" ваш". Оно никак не решит какой страны оно гражданин.
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10.11.2020 08:24 Ответить
"А в отвєт - твшина". 😁 Щось грузинам Карлсона не треба.
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10.11.2020 09:31 Ответить
майте совість...
-рішучий політик, що визволив Джорджию від кацапського ярма;
- дав поштовх реформам, створив мільйони робочих місць для "домушників" за кордоном;
- втілив у життя верховенство права, вигнав чи зґвалтував "ворів у законі";
- прагне додому, але не хоче відчути на собі, як же добре в місцевій тюрмі... Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Грузію, якщо отримає запрошення від об'єднаної опозиції - Цензор.НЕТ 4315
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10.11.2020 10:13 Ответить
Гастрольор решил таки покинуть Украину Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 4604
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10.11.2020 08:24 Ответить
надоело мишке в Украине, нет нужной поддержки и Георгию рашака теряет, надо своего другана обратно и по скорее
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10.11.2020 08:25 Ответить
Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 8593
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10.11.2020 08:25 Ответить
ну всё. пропали простые реформаторские решения в Украине.
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10.11.2020 08:25 Ответить
примітивні, прошу не плутати...
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10.11.2020 10:15 Ответить
Ну. пригласите его уже! На меньшее он не согласен. Амбиции постоянно тянут куда то ввысь, - то на крышу, то на чердак.
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10.11.2020 08:29 Ответить
Уважаемая Грузинская оппозиция, искренне просим Вас....
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10.11.2020 08:30 Ответить
благаємо та скинемось на квиток ВІП класу.
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10.11.2020 10:16 Ответить
Лишний раз убеждаюсь, что Петя был прав вышвырнув этого залетного Карлсона из Украины. И какими дурашлепами оказались и те кото помогал этому вентилятору нарушать гос. границу и тот кто вернул ему гражданство
Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 2714
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10.11.2020 08:33 Ответить
Кремливськи зозули
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10.11.2020 09:18 Ответить
Припускаю, що це зробив "аваков". П.Порошенко зробив би це елегантніше. І так, що він не зміг би повернутися в Україну.
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10.11.2020 09:32 Ответить
Ну як, хто йому допомагав порушувати кордон і бити наших прикордонників? В перших рядах Юля Володимирівна. Ну, де ті реформи від Карлсона? Де ті високі і солодкі обіцянки в дії? Немає і ніколи не буде, бо те що сталося в Грузії заслуга не його, він тільки бігав і розповідав. А на сьогодні бачить, що багато набрехав і нічого зробити не зможе, Зелю критикувато якось стрюмно, бо ДБР від "ДНР" зразу закриє, витрішив зробити "лижі". А Юлю з собою забереш, Міхо?
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10.11.2020 10:32 Ответить
Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Грузію, якщо отримає запрошення від об'єднаної опозиції - Цензор.НЕТ 2456
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10.11.2020 18:35 Ответить
шо за безобразие! Михуил уже второй раз просит чтоб его эго попросили опять вернуться и взять бразды правления в свои ручонки... от барИги... ему шо третий раз просить?? ))))
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10.11.2020 08:33 Ответить
Да тебя ,мудак,пока с мешком на голове не выкинешь из страны -не избавишься...присосался,лять
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10.11.2020 08:40 Ответить
Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 9252
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10.11.2020 08:48 Ответить
а че он штаны одел ширинкой назад? Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 6715
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10.11.2020 09:07 Ответить
Кроме Зеленского, саакашвили никому не нужен, а Зеленский
собирает лузеров не только в Украине (КРАВЧУК, ФОКИН,….) но и по всему миру - саакашвили,…-
это новые лица по определению Зеленского.
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10.11.2020 09:02 Ответить
Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 1203
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10.11.2020 09:06 Ответить
порохоботы как собаки из подворотни....гав..гав..гав...слава питру!!!!!)))))))))))
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10.11.2020 09:07 Ответить
Штаны сухие?
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10.11.2020 09:24 Ответить
Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Грузію, якщо отримає запрошення від об'єднаної опозиції - Цензор.НЕТ 5211
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10.11.2020 10:15 Ответить
Ваньки ,это вы умеете,лизать и сосоть своему ху-лу. Эта картинка из жизни *********!
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10.11.2020 11:55 Ответить
Лучше б Авакян в Баку вернулся, или Ереван
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10.11.2020 09:13 Ответить
Ваньков гебнявых сразу в спам
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10.11.2020 09:21 Ответить
Во, блин, "Летучий грузин"! Езжай - там из тебя шашлык будет. Вообще-то "отстойник" бывших президентов - в Ростове
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10.11.2020 09:14 Ответить
Как же ольгинские боты ненавидят Саакашвили.
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10.11.2020 09:31 Ответить
Михо стал настоящим стахановцем - спасает одновременно несколько стран Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Грузію, якщо отримає запрошення від об'єднаної опозиції - Цензор.НЕТ 5567
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10.11.2020 09:41 Ответить
Опять? Но даже если такое предложение будет, тебя из ресторана будет не достать даже тросом.
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10.11.2020 09:42 Ответить
"... Міхеіл Саакашвілі вдруге за останні дні звертається ... з пропозицією запросити його на батьківщину." - грузини вже вдруге за останні дні відповідають Саакашвілі: "Міхо, іди на куй, задовбав ти вже."
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10.11.2020 11:27 Ответить
очень жаль, то он все еще у нас. Кстати, а из какого источника он получает неплохую зарплату у нас на свои "рихвормы"?
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10.11.2020 14:36 Ответить
 
 