Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пашинян сегодня оказался в шкуре Эдварда Бенеша - президента Чехословакии в 1938 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил соучредитель Украинского института будущего и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко.
"Конец Пашиняна
Все, что нужно теперь всем от Пашиняна - поставить подпись под соглашением с Путиным и Алиевым. Далее больше он никому не будет нужен. Если он не поставит, то Армению это от поражения не спасет. А Пашинян уже выглядит как предатель и его могут просто завалить. Тем более, что Россия контролирует силовиков и пророссийские партии Армении. Пашиняну по сути надо просить гарантии безопасности от России. И в этом большая ирония, учитывая прозападные устремления Никола. Поставив подпись Пашинян даст возможность Путину и Алиеву требовать выполнение обязательств. В качестве альтернативы Пашинян и правительство могут испариться куда-то, оставив страну без руководства. Приход пророссийских политиков к власти в Армении был бы скомкан необходимостью подписать капитуляцию, поскольку без поддержки России и в условиях развала руководства страной, Армении проблематично продолжать борьбу за Карабах, которая и так уже проиграна. Поэтому, я думаю, что россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича, которую тот не сумел до конца сыграть. И дать России довести до конца свою партию.
Пашинян сегодня оказался в шкуре Эдварда Бенеша - президента Чехословакии в 1938 году. Этот кроткий и честный человек был вынужден поставить подпись под Мюнхенским сговором. К сожалению, в мировой истории для того, чтобы быть успешным правителем мало быть хорошим человеком. Чаще всего, это скорее проблема, чем достоинство. Вот так и с Пашиняном получилось", - заявил Романенко.
Пожалуйста, подождите...
Вы тут реально, как дети. Если бы Молдова действительно хотела вернуть ПМР, то давно бы вернула. Была куча возможностей, которые по большей части были инициированы РФ - может хотя бы про план Козака слыхали? Но в Молдове (как и в Украине) у власти всю жизнь люди, которые думают не о государственных интересах, а делают свой маленький гешефт. Им очень выгодна непризнанная ПМР - на этом деле можно мутить миллионы, что собственно и делал Плахотнюк совместно с Гушаном (и Порошенко). А вот возвращение ПМР им очень невыгодно - зачем им сотни тысяч новых нелояльных граждан, которые на выборах спутают все карты и которых надо обеспечивать работой и пр? Они своих-то до конца не могут разогнать на польские плантации и московские стройки, хотя и очень стараются.
В большой политике все гораздо сложнее и гораздо циничнее, чем представляет себе контингент Цензора
Кстати, я из ПМР.
Что ж вы все такие наивные?
Но здесь этого не поймут
весь кавказ делить будут
tZE inform
Самое интересное на Кавказе только начинается. Россию все таки заманили в конфликт. Следующий этап - срыв договоренностей и российско\армянская-турецкая\азербайджанская война. Рядом с полыхнувшей Чечней, Дагестаном и и Ингушетией. Все только начинается. #кавказ2020
tZE inform
Мы пока не можем точно сообщить о чем там договорились стороны по Карабаху.
То что опубликовано, сильно отличается от того что зачитано в парламенте Азербайджана, а что было в армянском варианте установить не удается, там уже громят резиденцию правительства и ищут Пашиняна.
- Он закончил ель..."
Просто они много о себе думают!
- ялынкович в последний момент понял (или подсказали) и вышел из игры дрыснув поближе к
хозяину дабы не отведать новичка или ещё что из гебистского арсенала... то есть если просто
по панятиям то правильно сделал.... если бы сообразил сразу после разгона студмайдана то
....... хотя губы раскатывать не стоит такие операции имеют много запасных вариантов и сце-
нариев....
чем больше в кацапов конфликтов, тем дешевле их природный ресурс покупается, патаму шта любой конфликт вести и поддерживать его - денег немеряно надо, а кроме ресурсов кацапам и нехер продать
Плісявий ,черствий пряник.
Ось Пашик знов його обрав,
Як вибрав Ростов Яник.
А азеры его еще и нагнули. Грех не вставить.