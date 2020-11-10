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Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко

Пашинян сегодня оказался в шкуре Эдварда Бенеша - президента Чехословакии в 1938 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил соучредитель Украинского института будущего и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко.

"Конец Пашиняна

Все, что нужно теперь всем от Пашиняна - поставить подпись под соглашением с Путиным и Алиевым. Далее больше он никому не будет нужен. Если он не поставит, то Армению это от поражения не спасет. А Пашинян уже выглядит как предатель и его могут просто завалить. Тем более, что Россия контролирует силовиков и пророссийские партии Армении. Пашиняну по сути надо просить гарантии безопасности от России. И в этом большая ирония, учитывая прозападные устремления Никола. Поставив подпись Пашинян даст возможность Путину и Алиеву требовать выполнение обязательств. В качестве альтернативы Пашинян и правительство могут испариться куда-то, оставив страну без руководства. Приход пророссийских политиков к власти в Армении был бы скомкан необходимостью подписать капитуляцию, поскольку без поддержки России и в условиях развала руководства страной, Армении проблематично продолжать борьбу за Карабах, которая и так уже проиграна. Поэтому, я думаю, что россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича, которую тот не сумел до конца сыграть. И дать России довести до конца свою партию.

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Пашинян сегодня оказался в шкуре Эдварда Бенеша - президента Чехословакии в 1938 году. Этот кроткий и честный человек был вынужден поставить подпись под Мюнхенским сговором. К сожалению, в мировой истории для того, чтобы быть успешным правителем мало быть хорошим человеком. Чаще всего, это скорее проблема, чем достоинство. Вот так и с Пашиняном получилось", - заявил Романенко.

Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко 01
Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко 02
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Топ комментарии
+34
дружба с кацапами ещё никого до добра не доводила
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10.11.2020 08:48
+21
Нет, конечно. Он продавал Украину за три ярда в 2013.
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10.11.2020 09:00
+18
Хороший урок для Зєлєнского. Але Зєлєнскій - поганий учень. Тому хоч урок і хороший, але беззмістовний.
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10.11.2020 08:54
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10.11.2020 08:47 Ответить
А вот и близицца та мировая война которую недавно ванговал английский генерал. Стоит сейчас "случайно" зашкварить трохи катсапов и понеслась. Вписывается Турция, а за ней и НАТО. Дай Боже, что бы так случилось!!! Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко - Цензор.НЕТ 1256
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10.11.2020 09:00 Ответить
На жаль, не буде такого. Процесом, як щойно виявилося, керують кацапи. А азербайджанці та турки на підтанцьовці і отримають лише свої крихти з барського столу.
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10.11.2020 09:05 Ответить
Не факт. Азеры это вам не молдобане. Эти терпеть не будут как те 30 лет ПМРовцев Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко - Цензор.НЕТ 9256
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10.11.2020 09:08 Ответить
Терпеть ПМРовцев?
Вы тут реально, как дети. Если бы Молдова действительно хотела вернуть ПМР, то давно бы вернула. Была куча возможностей, которые по большей части были инициированы РФ - может хотя бы про план Козака слыхали? Но в Молдове (как и в Украине) у власти всю жизнь люди, которые думают не о государственных интересах, а делают свой маленький гешефт. Им очень выгодна непризнанная ПМР - на этом деле можно мутить миллионы, что собственно и делал Плахотнюк совместно с Гушаном (и Порошенко). А вот возвращение ПМР им очень невыгодно - зачем им сотни тысяч новых нелояльных граждан, которые на выборах спутают все карты и которых надо обеспечивать работой и пр? Они своих-то до конца не могут разогнать на польские плантации и московские стройки, хотя и очень стараются.
В большой политике все гораздо сложнее и гораздо циничнее, чем представляет себе контингент Цензора
Кстати, я из ПМР.
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10.11.2020 14:34 Ответить
Плохой переводчик, скажи куратору заменить
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10.11.2020 09:16 Ответить
Кто-то из наших политологов предположил, что Турция не станет вписываться в военные действия на территории Карабаха. Якобы, НАТО при таком раскладе может предложить приостановить Турции членство, вплоть до выхода из организации. А вот у рашистов нет никаких сдерживающих факторов и они преспокойно вводят свой ОККУПАЦИОННЫЙ КОНТИНГЕНТ на 5 лет с автоматическим продлением!!!
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10.11.2020 09:18 Ответить
А членству Турции в НАТО не мешал ввод турецких войск на территорию Сирии? Ливии? Незаконный ввод американских войск на территорию Ирака, Сирии - НАТО не мешал?
Что ж вы все такие наивные?
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10.11.2020 14:46 Ответить
дружба с кацапами ещё никого до добра не доводила
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10.11.2020 08:48 Ответить
Пашиняна до ручки довела дружба с Америкой.
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10.11.2020 12:40 Ответить
Поэтому в Баку сегодня празднуют, а в Ереване траур.
Но здесь этого не поймут
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10.11.2020 14:48 Ответить
все по теме
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10.11.2020 08:50 Ответить
Ну вот и определился настоящий победитель.
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10.11.2020 08:52 Ответить
Хороший урок для Зєлєнского. Але Зєлєнскій - поганий учень. Тому хоч урок і хороший, але беззмістовний.
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10.11.2020 08:54 Ответить
От Зеленского ничего не зависит. Что из себя представляют европейские союзники в лице Франции например мы увидели по ситуации в Нагорном Карабахе. Они только щеки могут надувать и проявлять озабоченность. Потому нормандский формат это бесполезная трата времени. Все зависит от итогов выборов в США и если Байден таки станет президентом от того захочет ли он противостоять Пуйлу. А не захочет то сметут Украину в нынешнем виде и перекроят по сферам влияния, Запад в Европу. Восток и Юг под Россию. А остальное как получится.
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10.11.2020 09:05 Ответить
Від Зєлєнского залежить все:наприклад, він може подати у відставку, або проюизначит толкового і патріотичного міністра закордонних спав, звільнивши проюи цьому Єр ака, тарана і інших кацапських аґентів і призначивши на їхні місця патріотів-професіоналів. І тоді Макрон і Мєркєль перестануть бути поросійськими.
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10.11.2020 09:10 Ответить
После 30 лет коррупции, кумовста и клановости не думаю, что остались хоть какие-то профессионалы. Да и зачем им оставаться, если ответственности за ошибки все эти годы не было никакой. А "патриот" - это достаточно расплывчатое понятие.
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10.11.2020 09:25 Ответить
Безперечно, це не лише ваша думка, але й нарратив кацап-ТВ.
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10.11.2020 09:28 Ответить
Предлагаете взять какого-то воровавшего десятилетиями на госслужбе хряка в вышиванке и назвать это профессионалом-патриотом? Тогда удачи. Пока не будет ответственности - ничего не будет.
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10.11.2020 09:35 Ответить
хряка в вышыванке который еще вчера бегал с георгиевской лентой
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10.11.2020 09:43 Ответить
Навіщо? Пропоную повести конкурс серед двірників, водопровідників, кухарок і таксистів.
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10.11.2020 10:25 Ответить
Ничего Вы не понимаете в геополитике. Все это сделано чтобы не будить в рашке зверя. Зеленский тянет время как может. Макрона и Меркели никто и ничто не переубедит. Их боевые действия на территории Украины не переубедили. Сбитый Россией самолет с гражданами ЕС, взятие Дебальцево после подписания соглашений. Все это было при так называемых патриотах-профессионалах. Единственный шанс это надежда на США. А если они не найдут интересов в Украине так никто не поможет. Главный вопрос где остановиться Путин в Харькове Киеве или Житомир тоже возьмет. Это образно говоря но все к тому идет.
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10.11.2020 09:34 Ответить
Голосували за Зєлєнского? 😊
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10.11.2020 10:23 Ответить
Похоже, что за *****.
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10.11.2020 12:03 Ответить
А зверь какой? Хорек или скунс?
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10.11.2020 11:25 Ответить
Дуже мудре твердження. Але тоді, коли Романенко топив за Зеленського, то ця думка не видавалася йому слушною.
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10.11.2020 08:55 Ответить
Та он за всех топил кто деньги даёт
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10.11.2020 08:57 Ответить
Так а что за партия-то? Почему никто не может до конца развить свою мысль? Будут делить Армению или что?
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10.11.2020 08:55 Ответить


весь кавказ делить будут Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко - Цензор.НЕТ 4799

tZE inform

Самое интересное на Кавказе только начинается. Россию все таки заманили в конфликт. Следующий этап - срыв договоренностей и российско\армянская-турецкая\азербайджанская война. Рядом с полыхнувшей Чечней, Дагестаном и и Ингушетией. Все только начинается. #кавказ2020
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10.11.2020 09:00 Ответить
Да не, я думаю, что Турция на этом остановится и будет строить в регионе Тюркский союз как местную альтернативу ЕС, показав себя надежным союзником. Эрдогану-то тоже надо подумать о стабилизации своей экономики и валюты.
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10.11.2020 09:17 Ответить
Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко - Цензор.НЕТ 6153 а я про что?тбркский союз в составе азербайджана,дагестана,ингушетии и еще кучи малых мусульманских народов кавказа.чечню пока не возьмут,там надо генеральную уборку делать.
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10.11.2020 09:26 Ответить
Дагестан и Ингушетия - не тюрки. Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Туркмения, сама Турция, вот это все.
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10.11.2020 09:33 Ответить
согласен,не тюрки...но таки тюрки им ближе,чем кацапы и армяне. Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко - Цензор.НЕТ 8458так что какой то союз возможен,особенно при поддержке Турции
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10.11.2020 09:45 Ответить
Они все мусульмане !
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10.11.2020 10:46 Ответить
Гыг с Вами - а как же ********** скрепы, валежник, ягель. Что вообще делать из Щи ? Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко - Цензор.НЕТ 2814
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10.11.2020 09:29 Ответить
Разве Янукович подписал Минск-2?
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10.11.2020 08:57 Ответить
Нет, конечно. Он продавал Украину за три ярда в 2013.
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10.11.2020 09:00 Ответить
не,не успел...эвакуировали подводной лодкой Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко - Цензор.НЕТ 3517.очнулся уже в ростове.
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10.11.2020 09:01 Ответить
Да пофиг с ними. Украины эта драка за транзит иранского герыча никак не касается.
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10.11.2020 08:57 Ответить
Ви на Романенко не зупиняйтеся. Ще Шарія тут порекламуйте
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10.11.2020 09:02 Ответить
тут скорее антиянукович
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10.11.2020 09:03 Ответить


tZE inform

Мы пока не можем точно сообщить о чем там договорились стороны по Карабаху.
То что опубликовано, сильно отличается от того что зачитано в парламенте Азербайджана, а что было в армянском варианте установить не удается, там уже громят резиденцию правительства и ищут Пашиняна.
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10.11.2020 09:03 Ответить
Просто если проводить исторические параллели Судетская область - Карабах до конца, то получится, что Алиев - это Гитлер, а путин - это Чемберлен, который в итоге свою партию и проиграл. Поэтому, что хотел сказать автор - непонятно.
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10.11.2020 09:05 Ответить
скорее поедет читать лекции в Йельский университет )
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10.11.2020 09:07 Ответить
"- За какие заслуги вы взяли на серьёзную работу жука-короеда ?
- Он закончил ель..."
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10.11.2020 09:09 Ответить
Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко - Цензор.НЕТ 191 Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко - Цензор.НЕТ 191 Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко - Цензор.НЕТ 191
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10.11.2020 09:11 Ответить
Это ништяк от Арестовича.
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10.11.2020 09:14 Ответить
К сожалению хохляцкий быдляк,чернь,плебеи и наивные дурачки очень плохо учили историю,поэтому и проголосовали за харошего парня из прастова нариду.У нас тоже все закончится кровавыми соплями,историю не обманешь.
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10.11.2020 09:09 Ответить
Пашинян - просто на зарплате сидел!!!! Но есть простые люди - а план путина ,алиева и эрдогана - это их план - и к тому, что будет на самом деле никакого отношения не имеет!!!!
Просто они много о себе думают!
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10.11.2020 09:10 Ответить
Пишут и про турецких миротворцев тоже: https://mil.in.ua/uk/news/vijna-za-nagirnyj-karabah1-zavershuyetsya-vvedennyam-rosijskyh-myrotvortsiv/
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10.11.2020 09:11 Ответить
Через пару месяцев Украина получит еще больше оружия, а московия гору полезных санкций и контрнаступление на Крым и Таганрог.
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10.11.2020 09:15 Ответить
А Таганрог українське місто. Про це ще писав свого часу Чехов!
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10.11.2020 09:19 Ответить
Уся Кубань наша, там українське село.
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10.11.2020 09:21 Ответить
У вовки явно была договорённость с Алиевым - наступай,но когда скажу остановись.
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10.11.2020 09:15 Ответить
путин привидет к власти в армении свою партию,нашпигует накрученных армям вооружением и устроит в карабахе вечный даунбас!! нет слав,так лоханули азербайджан.
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10.11.2020 09:15 Ответить
Уже змусили. Спочатку ти стаєш васалом орди, а потім її "федеральним" округом.
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10.11.2020 09:16 Ответить
Незавидная роль ! А потом ? Возглавит армянское землячество в Ростове ?
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10.11.2020 09:17 Ответить
це помста Вірменії за те що вона в 18 році скинула свого корумпованого президента і його верхівку. Путін дуже не любить різні революції.
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10.11.2020 09:24 Ответить
И пришел честный Пашинян,который вел независимую политику,но при этом поддерживал ***** во всех его начинаниях)))
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10.11.2020 09:35 Ответить
Всё так ! пуйло добилось своего. Скорее всего оно же втихаря и договорилось с Алиевым об этом. Пашиняну - пинка под зад, Азербайджану - Карабах, а пуйлу - вся оставшаяся Армения.
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10.11.2020 09:24 Ответить
роль Януковича, которую тот не сумел до конца сыгратьИсточник: https://censor.net/ru/n3230052

- ялынкович в последний момент понял (или подсказали) и вышел из игры дрыснув поближе к
хозяину дабы не отведать новичка или ещё что из гебистского арсенала... то есть если просто
по панятиям то правильно сделал.... если бы сообразил сразу после разгона студмайдана то
....... хотя губы раскатывать не стоит такие операции имеют много запасных вариантов и сце-
нариев....
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10.11.2020 09:24 Ответить
запад понимает одно потому и молчит :
чем больше в кацапов конфликтов, тем дешевле их природный ресурс покупается, патаму шта любой конфликт вести и поддерживать его - денег немеряно надо, а кроме ресурсов кацапам и нехер продать
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10.11.2020 09:25 Ответить
Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко - Цензор.НЕТ 3431
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10.11.2020 09:26 Ответить
а всё началось с участия ЗЕ в новогодней акции "какаяраЗЕница"
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10.11.2020 09:29 Ответить
Может это все не из-за Зе, а падения рейтингов? Украинские власти сами толкают граждан на российские каналы.
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10.11.2020 13:03 Ответить
Пашинян, а в его лице и Армения, сами попали в этот цугцванг. Если и была ранее какая-то надежда на уход Армении от российского влияния, то теперь это на многие годы становится лишь несбыточной мечтой. Для меня это где-то схоже с ситуацией в Украине 1918-21 годов, когда ******** возможность создать своё независимое государство и на много лет попали в кабалу к большевикам.
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10.11.2020 09:27 Ответить
Они сами себя и загнали в этот капкан. Надо было раньше головой думать. Ведь вокруг у них только Турция (враг), Азербайджан (лютый враг) и Грузия - для них ары тоже далеко не друзья.
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10.11.2020 09:40 Ответить
тю, прям прозрение... а с самого начала конфликта это было типа не понятно?
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10.11.2020 09:28 Ответить
Щоб вірменам повністю не програти, треба вбивати росіян на всій своїй території. Те ж і стосується азейбарджанців, вони мають повбивати всіх росіян в Азейбарджані. Але на це ніхто з них не піде... Тому доля і Азейбарджану і Вірменії бути васалами Росії.
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10.11.2020 09:28 Ответить
А что в Пашеняне проевропейского???Армения как плясала под кацапаскую дудку,так и пляшет!!!Приход проросейских сил???????????Ахаха Рашка кинула армян и даже самый упоротый армяшка любитель матушки рассеи это понял!!!Проблема в том,что своей проросейской политикой Армения осталось ОДНА!
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10.11.2020 09:31 Ответить
Армения пробовала проводить проевропейскую политику. Просто она Европе ... не нужна. Как и Украина впрочем.
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10.11.2020 09:40 Ответить
Пока Украина будет не нужна 73 процентам "украинцам",она и Европе будет не нужна!!!
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10.11.2020 09:51 Ответить
Україні для початку треба бути потрібною принаймні собі. Бо вислів "потрібна_Європі" безсенсовий. В Унії Європейській збираються держави, що мають спільне бачення майбутнього на певних принципах.
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10.11.2020 09:55 Ответить
Украина получила свою территорию благодаря Совку который собирал с миру по нитке. Пока не будет войны за территорию не придет национальное самосознание. Если мы не готовы воевать за территории которые считаем своими то почему соседям их просто не разобрать? И Крым и Донбасс это только начало.
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10.11.2020 10:19 Ответить
Пашинян пытался усидеть на двух х*** как Янык, а это чревато для задницы. Но в отличие от Януковича у Пашиняна просто не было выбора. Вилял задом как мог, иначе армяне его сейчас линчевали бы.
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10.11.2020 12:53 Ответить
Армяни замість азербайджанців розгромили Пашиняна
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10.11.2020 09:34 Ответить
Так як там "реформи Пашиняня" хлопці? Вже можна поздоровляти з перемогою? Чи треба кликати в Україну, а то Міхо Павліношвілі сумно самому?
Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко - Цензор.НЕТ 1458
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10.11.2020 09:37 Ответить
Азеры довоевались. Одного оккупанта прогнали и то не полностью, зато второго сами впустили.
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10.11.2020 09:38 Ответить
Що пропонує кремль лохам?!
Плісявий ,черствий пряник.
Ось Пашик знов його обрав,
Як вибрав Ростов Яник.
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10.11.2020 09:45 Ответить
Агент фсб "романєнко" знає про що каже Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко - Цензор.НЕТ 667
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10.11.2020 09:52 Ответить
ничо неожиданного. август четырнадцатого. когда па рашные нукеры были уже готовы всем скопом бежать в саму па рашу, "миротворцы" открыто вторглись в Украину и всё пришло к минским договорнякам. ноябрь двадцатого отличается только отсутствием общей границы с "асвабадителями" и отсутствием стартовых обстрелов градами из-за бугра.
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10.11.2020 09:57 Ответить
Вони це вже зробили. А далі будуть стріляти один раз по вірменам і два раза по азербайджанцям і гавкати на обох, як судді-миротворці. Стріляти будуть вночі і вкидати в інтерент-простір "свідків" подій. Хто має справу з кацапами, той безголовий цап, він завжди програє. Правильний є вислів Порошенко :"Подалі від москви", Це вже зрозуміли американці і деякі європейці.А деякі заводять дружбу з терористами, які себе називають миротворцями. Ніколи, не вірте москалям - московитам. Ніколи! Вони вас використають ЗАВЖДИ на свою користь.
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10.11.2020 10:27 Ответить
Не нужно было Пашиняну поворачиваться задом к **********!
А азеры его еще и нагнули. Грех не вставить.
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10.11.2020 10:36 Ответить
сссс
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10.11.2020 10:36 Ответить
....прозападные устремления Николы и что Мордор контролирует силовиков и пророссийские партии Армении... Это просто бред какой то ! Надо признать что рашистские кукловоды свергли Пашиняна пришедшего бороться с коррупцией и старой властью на волне народного гнева с помощью этого конфликта! Теперь ары будут ручными баранчиками ! И опять же классика путлеровской пропаганды -майдны и революции приводят к потере территорий ,так что россияне даже не думайте вспоминать про Навальных и Ходорковских !
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10.11.2020 11:29 Ответить
і бубочку касапи примусять зіграти аналогічну роль бенеша. Якщо, звичайно, ми самі цього бенеша не винисемо.
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10.11.2020 11:58 Ответить
 
 