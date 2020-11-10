COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 747, Житомирщина - 646 и Киевщина - 628

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 10 ноября в Киеве коронавирусом заболели 747 человек.

Общее количество инфицированных составляет 45 667 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 894 человека, за прошедшие сутки - 22. С начала эпидемии выздоровели 17 004 пациентов.

По состоянию на 10 ноября количество активных больных в Киеве составляет 27 769 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 6 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1002 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Житомирская и Киевская области.

Так, в Житомирской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 646 человек. Общее количество инфицированных - 19 616. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 315 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 10 584 пациентов. Количество активных больных на Житомирщине - 8 717.

В Киевской области коронавирусом заболели 628 человек. Общее количество инфицированных составляет 21 038 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 494 человека, за минувшие сутки - 24. С начала эпидемии выздоровели 9 230 пациентов. Количество активных больных на Киевщине составляет 11 314 человек.