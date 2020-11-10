РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13354 посетителя онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
2 202 10
Житомирщина (1314) карантин (16730) Киев (24533) Киевская область (3537) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 747, Житомирщина - 646 и Киевщина - 628

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 747, Житомирщина - 646 и Киевщина - 628

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 10 ноября в Киеве коронавирусом заболели 747 человек.

Общее количество инфицированных составляет 45 667 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 894 человека, за прошедшие сутки - 22. С начала эпидемии выздоровели 17 004 пациентов.

По состоянию на 10 ноября количество активных больных в Киеве составляет 27 769 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 6 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1002 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 20 тыс. случаев коронавируса в сутки медицинская система Украины может не выдержать, - "слуга народа" Радуцкий

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Житомирская и Киевская области.

Так, в Житомирской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 646 человек. Общее количество инфицированных - 19 616. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 315 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 10 584 пациентов. Количество активных больных на Житомирщине - 8 717.

В Киевской области коронавирусом заболели 628 человек. Общее количество инфицированных составляет 21 038 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 494 человека, за минувшие сутки - 24. С начала эпидемии выздоровели 9 230 пациентов. Количество активных больных на Киевщине составляет 11 314 человек.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 747, Житомирщина - 646 и Киевщина - 628 - Цензор.НЕТ 1422
показать весь комментарий
10.11.2020 09:03
+3
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 747, Житомирщина - 646 и Киевщина - 628 - Цензор.НЕТ 8098
показать весь комментарий
10.11.2020 09:04
+1
Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, помирати. Кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
показать весь комментарий
10.11.2020 09:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, помирати. Кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
показать весь комментарий
10.11.2020 09:01 Ответить
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 747, Житомирщина - 646 и Киевщина - 628 - Цензор.НЕТ 8098
показать весь комментарий
10.11.2020 09:04 Ответить
COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 747, Житомирщина - 646 і Київщина - 628 - Цензор.НЕТ 791
показать весь комментарий
10.11.2020 09:29 Ответить
Зачем писать одно и то же на всех ветках?
показать весь комментарий
10.11.2020 09:29 Ответить
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 747, Житомирщина - 646 и Киевщина - 628 - Цензор.НЕТ 1422
показать весь комментарий
10.11.2020 09:03 Ответить
COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 747, Житомирщина - 646 і Київщина - 628 - Цензор.НЕТ 9791
показать весь комментарий
10.11.2020 09:30 Ответить
"Не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и министра Степанова, выздоравливайте", - сказала Зеленскому "слуга народа Богуцкая" COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 747, Житомирщина - 646 и Киевщина - 628 - Цензор.НЕТ 420 COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 747, Житомирщина - 646 и Киевщина - 628 - Цензор.НЕТ 9475 . Чудно стало жить в стране при правлением зебилов COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 747, Житомирщина - 646 и Киевщина - 628 - Цензор.НЕТ 1427
показать весь комментарий
10.11.2020 09:11 Ответить
Та да, весело живемо в країні де 73% ідійотів. Зато посмєйомся, казали зебіли.
показать весь комментарий
10.11.2020 09:17 Ответить
А че 73%?20% вобще не голосовало.
показать весь комментарий
10.11.2020 09:55 Ответить
На 11.11.2020 Міністерством освіти і науки України відповідно до наказу від 07.08.2020 року за №234-к призначено вибори ректора Національного університету харчових технологій (НУХТ). Разом із тим, міста Суми, Полтава, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський та Сміла, де розташовано 5 коледжів та 2 філії Університету, 06.11.2020 Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесено до червоної епідеміологічної зони. Більше того, в самому Університеті, як стверджують співробітники цього закладу освіти, в даний час масове захворювання серед викладачів та працівників НУХТ на вірус COVID-19. Натомість, адміністрація Національного університету харчових технологій приховує цей і намагається в будь-який спосіб провести 11.11.2020 вибори ректора, нехтуючи життям та здоров'ям викладачів, працівників та студентів Університету.
показать весь комментарий
10.11.2020 09:20 Ответить
 
 