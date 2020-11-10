Антитела к COVID-19 существуют у некоторых людей даже без контакта с зараженным, - исследование
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Небольшое число людей может иметь приобретенный иммунитет, защищающий их от заражения SARS-CoV-2, даже без предварительного контакта с этим вирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в новой статье, опубликованной в журнале Science.
Большая команда британских медиков изучила образцы крови, собранные у детей до 16 лет и взрослых до начала пандемии, а также в первые ее месяцы, при условии, что донор показал отрицательные результаты тестирования на COVID-19. Ученые сравнили антитела, присутствующие в этой крови, с образцами людей, уже переболевших, цитирует научное издание Naked Science.
Как и можно было ожидать, у тех, кто переболел COVID-19, обнаруживались различные иммуноглобулины, атакующие S-белок вируса. Однако и у некоторых не контактировавших с ним людей присутствовали иммуноглобулины G (IgG), связывающие этот белок. Из выборки в 302 взрослых таких нашлось 16 (пять процентов), а из 48 детей - у 21 (44 процента).
Эти IgG - часть приобретенного иммунитета, который появился у людей после сравнительно недавнего инфецирования коронавирусами, похожими на SARS-CoV-2. Такие кросс-реактивные антитела не столь эффективны в связывании его S-белка, как предназначенные именно для него, однако могут существенно влиять на течение болезни и ход развития эпидемии.
Пожалуйста, подождите...
Есть какие-то общие белки для разный вирусов одного семейства.
Если организм умеет блокировать один вирус, то это же оружие вполне подойдёт и для родственного.
По-сути обнаружили естественную вакцину от ковид - которая получается после инфицирования менее опасным коронавирусом.
Причём по результатам исследований почти половина детей оказалась "вакцинирована".
Антитела возникают только как ответ организма на вторжение вируса.
Аргументы из категории "highly likely".
С интересом прочту написанную вами монографию на эту тему.
Наши хоть, в большинстве, держат свои глупые мысли при себе.
А эти полоумные печатают свою ахинею в журналах.
А вообще тогда возникает закономерный вопрос: раз детский иммунитет эффективнее борется с этим... то... как-бы почему от болезней надо делать прививки именно в детском возрасте?
кому цікаво
Можно заболеть , ковид, повторно так-как антитела пропадают через 3-4 месяца.
Что это?
Напрашиваются выводы:
1. Вирус поражал людей еще до официального его появления.
2. Недостоверность тестов создавала "ложнозараженных" "безсимптомных", которые затем заражались реально.
3. Возможно "вырвался" из лаборатории "боевой" штамм вируса, модифицированный из обычного "для летучих мышей".