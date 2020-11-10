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Антитела к COVID-19 существуют у некоторых людей даже без контакта с зараженным, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Антитела к COVID-19 существуют у некоторых людей даже без контакта с зараженным, - исследование

Небольшое число людей может иметь приобретенный иммунитет, защищающий их от заражения SARS-CoV-2, даже без предварительного контакта с этим вирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в новой статье, опубликованной в журнале Science.

Большая команда британских медиков изучила образцы крови, собранные у детей до 16 лет и взрослых до начала пандемии, а также в первые ее месяцы, при условии, что донор показал отрицательные результаты тестирования на COVID-19. Ученые сравнили антитела, присутствующие в этой крови, с образцами людей, уже переболевших, цитирует научное издание Naked Science.

Как и можно было ожидать, у тех, кто переболел COVID-19, обнаруживались различные иммуноглобулины, атакующие S-белок вируса. Однако и у некоторых не контактировавших с ним людей присутствовали иммуноглобулины G (IgG), связывающие этот белок. Из выборки в 302 взрослых таких нашлось 16 (пять процентов), а из 48 детей - у 21 (44 процента).

Эти IgG - часть приобретенного иммунитета, который появился у людей после сравнительно недавнего инфецирования коронавирусами, похожими на SARS-CoV-2. Такие кросс-реактивные антитела не столь эффективны в связывании его S-белка, как предназначенные именно для него, однако могут существенно влиять на течение болезни и ход развития эпидемии.

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Топ комментарии
+5
С точки зрения биохимии всё стандартно с этим вирусом.
Есть какие-то общие белки для разный вирусов одного семейства.
Если организм умеет блокировать один вирус, то это же оружие вполне подойдёт и для родственного.
По-сути обнаружили естественную вакцину от ковид - которая получается после инфицирования менее опасным коронавирусом.

Причём по результатам исследований почти половина детей оказалась "вакцинирована".
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10.11.2020 10:56
+3
Конец света отменяется
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10.11.2020 09:40
+3
Думал, что только у наших медиков дипломы куплены за сало, но британские уверенно пробивают дно.
Наши хоть, в большинстве, держат свои глупые мысли при себе.
А эти полоумные печатают свою ахинею в журналах.
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10.11.2020 09:47
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10.11.2020 09:40 Ответить
Хитрый какой то вирус.
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10.11.2020 09:41 Ответить
С точки зрения биохимии всё стандартно с этим вирусом.
Есть какие-то общие белки для разный вирусов одного семейства.
Если организм умеет блокировать один вирус, то это же оружие вполне подойдёт и для родственного.
По-сути обнаружили естественную вакцину от ковид - которая получается после инфицирования менее опасным коронавирусом.

Причём по результатам исследований почти половина детей оказалась "вакцинирована".
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10.11.2020 10:56 Ответить
Бред сивой кобылы.
Антитела возникают только как ответ организма на вторжение вируса.
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10.11.2020 09:41 Ответить
вы у нас ещё и вирусолог-конспиролог...
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10.11.2020 09:43 Ответить
Так и вы можете таким стать. Можно прослушать университетскую лекцию на ютубе, например; или прочесть об этом в любом учебнике по вирусологии и/или инфекционным заболеваниям.
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10.11.2020 09:46 Ответить
на заборе и возле него тоже можно кое-что прочитать/услышать но не значит что нужно в это верить
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10.11.2020 09:50 Ответить
Это не вопрос веры. Вы можете не верить в электричество или в бактерии; но факты существования того и другого давно установлены.
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10.11.2020 09:52 Ответить
я вот верю в инопланетян но все факты их посещения скрываются аналогично с вирусами
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10.11.2020 09:53 Ответить
Скорее всего наша цивилизация является редчайшим исключением во Вселенной. Несмотря на все попытки найти хоть какое-то свидетельство радиоволн несущих модулированную информацию, не удалось найти ничего.
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10.11.2020 09:56 Ответить
не там ищут, они либо под водой либо под землёй, если конечно она не плоская
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10.11.2020 09:58 Ответить
Прекрасная шутка. Антитіла до COVID-19 наявні у деяких людей навіть без контакту із зараженим, - дослідження - Цензор.НЕТ 3787
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10.11.2020 10:00 Ответить
Прикиньте на каком расстоянии можность радиосигнала упадет до величины ниже минимального соотношения "сигнал/шум", выше которого могут его обнаружить наши самые чувствительные приемники? Вы же длжны быть в курсе, как падает мощность радиосигнала с расстоянием?
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10.11.2020 10:59 Ответить
хз у меня есть антитела но я не болел!!!!
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10.11.2020 09:43 Ответить
Антитела к чему ? К какому-то другому коронавирусу ? Так их существует 43 штуки.
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10.11.2020 09:49 Ответить
Не обязательно к другому коронавирусу. Просто должен быть участок гликопротеина с похожей последовательностью.
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10.11.2020 11:01 Ответить
Это не означает что будет иммунитет.
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10.11.2020 12:08 Ответить
еще раз прочитайте последний абзац статьи
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10.11.2020 09:45 Ответить
Я прочёл, но это утверждение имеет крайне спекулятивный характер, так как не содержит достоверной математической статистики: выборка слишком мала.
Аргументы из категории "highly likely".
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10.11.2020 09:48 Ответить
Если на слизистую попадет достаточно много нежизнеспособных вирусов ковид, антитела тоже могут выработалься. Да и кросс-реакции антител дело известное, я про них еще зимой писал...
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10.11.2020 10:09 Ответить
Я в курсе что вы большой специалист в этой области.
С интересом прочту написанную вами монографию на эту тему.
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10.11.2020 10:22 Ответить
Иди с "коммунистами" в Австралии борись. Лихо они карантином ковид у вас задавили? То-то же.
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10.11.2020 10:46 Ответить
Ковид - фикция. У нас не было реального карантина. Была его безобразная имитация: магазины где продаются трусЫ и колготки были закрыты, а бухошопы - открыты.
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10.11.2020 12:09 Ответить
Если Вам электрик скажет "Не хватайся за провод, он под напряжением"" Вы ему ответите "Я в курсе что вы большой специалист в этой области. С интересом прочту написанную вами моногр-р-р-р-рррр...."
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10.11.2020 10:49 Ответить
Вы не электрик, а обычный демагог.
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10.11.2020 12:10 Ответить
Кто из нас демагог это еще вопрос. Антитіла до COVID-19 наявні у деяких людей навіть без контакту із зараженим, - дослідження - Цензор.НЕТ 4197
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10.11.2020 12:43 Ответить
Значит, люди уже переболели, не подозревая об этом.
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10.11.2020 09:44 Ответить
Думал, что только у наших медиков дипломы куплены за сало, но британские уверенно пробивают дно.
Наши хоть, в большинстве, держат свои глупые мысли при себе.
А эти полоумные печатают свою ахинею в журналах.
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10.11.2020 09:47 Ответить
ну так быдло должно иметь надежду, иначе им нечего будет терять и они начнут революцию
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10.11.2020 09:52 Ответить
Мемасик про "англійских учоних" вже мабуть забувати стали? Антитіла до COVID-19 наявні у деяких людей навіть без контакту із зараженим, - дослідження - Цензор.НЕТ 4672
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10.11.2020 09:51 Ответить
Как установили в результате многочисленных экспериментов выдающиеся учёные Петька и Василий Иванович - таракан без лап не слышит!
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10.11.2020 09:52 Ответить
Семейство известных коронавирусов большое (помоему сейчас известно более 40), так что какой то из них оказался похожим на SARS-CoV-2.
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10.11.2020 09:52 Ответить
Хм. Чуть меньше половины детей и одна двадцатая у взрослых, выходит имеет иммунитет против вируса...Кто там кричал о "сопливых детях" и росте через школы? Аууууу))))
А вообще тогда возникает закономерный вопрос: раз детский иммунитет эффективнее борется с этим... то... как-бы почему от болезней надо делать прививки именно в детском возрасте?
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10.11.2020 10:11 Ответить
оригінал статті: https://science.sciencemag.org/content/early/2020/11/05/science.abe1107
кому цікаво
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10.11.2020 10:11 Ответить
Могут быть антитела, к ковиду, от встречи с вирусом похожим на ковид. До пандемии.

Можно заболеть , ковид, повторно так-как антитела пропадают через 3-4 месяца.

Что это?
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10.11.2020 10:19 Ответить
"антитела пропадают через 3-4 месяца." означает, что у части переболевших людей титр антител против ковида через 3-4 месяца падает до уровня, недостаточного для 100% защиты от заражения. Но при этом обнаружить их можно.
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10.11.2020 10:52 Ответить
Интересно. Антитела исчезают через 3-4 месяца. И в то же время антитела присутствовали до начала эпидемии.
Напрашиваются выводы:
1. Вирус поражал людей еще до официального его появления.
2. Недостоверность тестов создавала "ложнозараженных" "безсимптомных", которые затем заражались реально.
3. Возможно "вырвался" из лаборатории "боевой" штамм вируса, модифицированный из обычного "для летучих мышей".
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10.11.2020 10:57 Ответить
 
 