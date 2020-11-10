Пашинян обвинил протестующих в краже компьютера, часов и духов из его дома
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер Армении Никол Пашинян заявил о краже в его резиденции, совершенной в ночь на вторник протестующими против принятия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Из резиденции премьер-министра украдены компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Все, конечно же, "ради Родины", - написал он.
Ранее сообщалось, что недовольные решением премьер-министра Армении, согласившегося на прекращение огня и ввод в Нагорный Карабах российских миротворцев, собрались у здания правительства в центре Еревана.
Часть демонстрантов направилась к правительственным дачам, где живет Пашинян и его семья. Охраняющие территорию сотрудники полиции сообщили, что премьер-министра нет дома, между полицейскими и демонстрантами начались стычки.
Здание правительства и парламента Армении минувшей ночью было полностью захвачено демонстрантами.
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Пашинян взяв прозахідний курс. Будь там касапський посіпака, Мордор міг і раніше втрутитися. Або й не допустити початку наступу, оскільки розвідка там працює добре.
"Российские миротворческие силы войдут на территорию Нагорного Карабаха в рамках договорённости между Арменией, Россией и Азербайджаном. Об этом говорится в документе, который подписали лидеры стран об окончании войны в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы будут разграничивать враждующие стороны"
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А теперь скажите, что в этом сообщеннии россСМИ правда, а что ложь? Верно, друзья! Всë ложь. Говорят, что "Маленькая ложь рождает большое недоверие". А тут уже не "маленькая ложь", а стопроцентная густопсовая брехня! Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Россия лгала всегда, лгала везде и лгала обо всëм. Ложь - это еë, так бы сказать, государственные модусы - вивенди и оперенди. "На лжи стоим и не врать не можем!" - надо бы пудовую чугунную бляху с этим изречением повесить на грудь главного брехунца РФ, а весом поменее, в зависимости, от количества ими излитой на уши россиян брехни, его подельникам, Лаврову и Шойге.
Никаких российских "миротворцев" в Карабах не вводят. Это - наглая ложь. Во-первых; "забыли" упомянуть четвëртого участника переговоров, а по факту - первого и главного - Турцию. Именно турецкие военнослужащие войдут на территорию азербайджанского Карабаха в качестве миротворческих сил.
А во-вторых; российских вояк разместят с другой стороны линии соприкосновения, на территории Армении.
Согласитесь, что это несколько иной расклад получается, верно?
Тем более, есть и объективные причины. Да, успех Азербайджана очевиден, но близится зима и армянская диаспора во Франции тоже не сидит на диванах.
Как говорил мне один армянин: "Знаешь, чем за границей мы отличаемся от азеров? Мы становимся крупными бизнесменами, политиками, а азеры так и остаются жарить шашлык и торговать на рынках." Пашиняну кремль никогда не простит то, что он пришел к власти в результате майдана, поэтому на его защиту они не встанут.