Пашинян обвинил протестующих в краже компьютера, часов и духов из его дома

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о краже в его резиденции, совершенной в ночь на вторник протестующими против принятия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Из резиденции премьер-министра украдены компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Все, конечно же, "ради Родины", - написал он.

Ранее сообщалось, что недовольные решением премьер-министра Армении, согласившегося на прекращение огня и ввод в Нагорный Карабах российских миротворцев, собрались у здания правительства в центре Еревана.

Часть демонстрантов направилась к правительственным дачам, где живет Пашинян и его семья. Охраняющие территорию сотрудники полиции сообщили, что премьер-министра нет дома, между полицейскими и демонстрантами начались стычки.

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Здание правительства и парламента Армении минувшей ночью было полностью захвачено демонстрантами.