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В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского:

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей; исполнение его обязанностей кем-то другим пока не рассматривается.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, вчера в Офисе Президента был "обычный день".

"Столь обычный, насколько он может быть в условиях пандемии. Потому что во время карантина у нас изменились правила - у нас у всех работников меряют температуру, всем регулярно делают ПЦР-тесты, есть дезинфекторы, маски, перчатки, мы придерживаемся социальной дистанции. многие люди работают дистанционно", - рассказала Мендель.

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"Поэтому сегодня (9 ноября. - Ред.) был обычный день, президент проводил селекторное совещание - конечно, вокруг него было немного людей, как и обычно в условиях карантина", - говорит Мендель.

Президент, говорит она, "чувствовал себя хорошо" и "был в хорошем настроении".

"Сегодня почти все работники Офиса сдавали тесты - результат пока знают не все, некоторые еще его ожидает. Я лично не сдавала, потому что я сделала это в субботу, и он был отрицательный. Поэтому следующий я буду сдавать уже к концу этой недели", - пояснила Мендель.

"Уже под вечер мы узнали, что положительный тест, к сожалению у президента и руководителя его Офиса. Они чувствуют себя хорошо, у президента небольшая температура. Никаких других симптомов пока нет", - добавила она.

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В дальнейшем, объяснила Мендель, Владимир Зеленский будет находиться дома. Там, по ее словам, есть отдельное помещение, где он и будет работать.

На вопрос о том, кто будет исполнять обязанности президента в случае, если состояние Зеленского ухудшится, его пресс-секретарь ответила, что такой сценарий пока не рассматривают.

"Сегодня не было никаких проблем, он активно принимает витамины, находится под наблюдением врачей. Поэтому мы все надеемся, что это не будет какая-то осложненная форма болезни", - добавила Мендель.
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Топ комментарии
+24
В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 7075
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10.11.2020 09:51
+20
Ви помітили, як вчасно Ковід сразіл двох вєлікіх мужей. Просрані вибори, "незручний" вибір Президента американцями, черговий злив спецоперації, параліч КС.... Дуже вдалий час важко захворіти.
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10.11.2020 09:57
+17
Не моє. Чесно вкрав.
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 1365
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10.11.2020 10:08
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На жаль...
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10.11.2020 09:42 Ответить
Ни хера ему не будет.
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10.11.2020 10:49 Ответить
В ОП пришел коронабайден.Симптомы-стопрцентно мой прокурор,пленки деркача, кормилец коломойский, попа боль.Схоронится малоросу надо...
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10.11.2020 11:05 Ответить
А ми маємо надію на протилежне.
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10.11.2020 09:42 Ответить
Вице-президент Ермак согласен стать и.о.
В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 6374
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10.11.2020 09:43 Ответить
Воно само КОРОНу вже симулює.
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10.11.2020 09:45 Ответить
Ви помітили, як вчасно Ковід сразіл двох вєлікіх мужей. Просрані вибори, "незручний" вибір Президента американцями, черговий злив спецоперації, параліч КС.... Дуже вдалий час важко захворіти.
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10.11.2020 09:57 Ответить
Коронабайден...
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10.11.2020 11:09 Ответить
А хто не симулюе?По моему уже все симулюють.Надо выполнять инструкции Запада.
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10.11.2020 10:13 Ответить
Не согласен, к нему тоже пришел коронабайден,на могиле у брата лечиться будет...
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10.11.2020 11:08 Ответить
Я думаю, щоб заради того щоб в.о. став мартвечук, можна зробити перебіг хвороби з ускладненнями.
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10.11.2020 09:43 Ответить
Ну по закону Разумков, чтобы стал Мертвечук надо его сначала на место Разумкова поставить
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10.11.2020 09:48 Ответить
В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 4486 Ти смішний! По закону.... В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 7385 Ти де живеш? На Марсі?
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10.11.2020 09:50 Ответить
Ой да ладно не надо цирк устраивать, понятно что у нас соблюдаются они далеко не все, но это явно не тот вариант,это банально будет не легетимно для международных партнеров.
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10.11.2020 09:57 Ответить
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 8356 Ти точно смішний. Цирк тут влаштовуєш ти. "это банально будет не легетимно для международных партнеров" В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 6772 Для яких для озабочених? Головне що це буде дуже легетімно для кремлівської орди. І цього достатньо. В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 5373
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10.11.2020 10:03 Ответить
Сорян на шутов у меня времени нет, я не переношу эту зелёную шоблу, но идиотов не переношу еще больше.
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10.11.2020 10:33 Ответить
Та то вони з дєрьмаком затихарились, щось планують втнути або щоб з конституційним судом з'їхати з базара. В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 3946
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10.11.2020 09:44 Ответить
Будет работать АХАХАХА))))
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10.11.2020 09:45 Ответить
Сивохо пока занят,а Игорьвалерьич стесняется?
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10.11.2020 09:46 Ответить
Валерьичу для лечения коронабайдена пора готовиться к экстрадиции в американскую "клинику",там для него приготовили койку в отличной "палате", в этот раз схрон в Женеве не проканает...
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10.11.2020 11:14 Ответить
все поняли?
"... у всех работников меряют температуру, всем регулярно делают ПЦР-тесты..." - рассказала Мендель. (с) на тесты для работников "каморки буратины" деньги есть, а на тесты для остальных граждан - нет, наслаждайтесь, недоумки, своим выбором
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10.11.2020 09:46 Ответить
"Жаль", теневой президент тоже подхватил корону, а то б он размахнулся и все порешал... как нужно *****.
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10.11.2020 09:47 Ответить
это кто?
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10.11.2020 09:48 Ответить
дЕрьмак!
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10.11.2020 09:53 Ответить
Порошенко всегда готов!?
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10.11.2020 09:47 Ответить
спить і бачить
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10.11.2020 10:10 Ответить
Естественно замены не будет просто бабочка косит. Жалость а я такой же как и все и вслучае чего "я больной"-школота
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10.11.2020 09:47 Ответить
Невже лижі вже насмалив?
Ау зебобіки, мож ще обійдеться. В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 6538 Втім, щури вже приготувалися ще вчора.

ПМ: До речі, цензор, а де відповідь янелоха42 своїм "опонентам". Хочу відмітитися.
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10.11.2020 09:48 Ответить
В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 8164
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10.11.2020 09:48 Ответить
Блазень вважав що самий розумний і всьо пофігу, а тут такий нежданчик.
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10.11.2020 09:50 Ответить
Йой, та бреше "воно" , як завжди.
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10.11.2020 09:52 Ответить
Ну уверен что гниды просто шифруются... (но надежда теплится - а вдруг повыздыхают...)
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10.11.2020 09:50 Ответить
нах нужен исполняющий обязанности если у Вовки этих обязанностей и так не много . а строчить в соцсетях от его имени и Мендель может В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 2950
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10.11.2020 09:50 Ответить
Карабас готовит новую куклу?
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10.11.2020 09:51 Ответить
Та куди ще більше тяжка форма? Більшої хвороби ніж віслючий зебілізм не існує.
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10.11.2020 09:51 Ответить
В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 7075
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10.11.2020 09:51 Ответить
В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 7729 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.11.2020 09:53 Ответить
Не факт, что он действительно болен. Обьявить себя ковидным и исчезнуть на какое-то время, нынче, хорошая отмаза. Может он решил таким образом отдохнуть? ))) Петя, вон, тоже орал про корону, пропал, а потом появился на публике с пластикой на лице. Это такой новый вид лечения ковида у власть имущих? )))
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10.11.2020 09:53 Ответить
Буба обиделся, что люди стебутся, радуются его личной "короне".
То ли он, то ли мендель придумали "ампутированную совесть".
Это бумеранги возвращаются стаями, Вовик, запущенные тобой в Украину, майдановцев, в людей, которых ты высмеивал за внешность, дефекты дикции.
Карма.
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10.11.2020 09:54 Ответить
Головне - не давайте йому нюхати, бо це ускладнює процес одужання.
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10.11.2020 09:54 Ответить
Блін, та він всів півтори року такому стані, що не здатен виконувати функції президента, а вони ще не думали.
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10.11.2020 09:55 Ответить
Только асфальтотерапия! Можно разбавлять битумом!
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10.11.2020 10:00 Ответить
Настоюю на масажах катком. В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 1762
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10.11.2020 10:40 Ответить
Интересно, в какой ещё стране пресса, и другие СМИ, столько внимания уделяют банальному заведующему использованным пипифаксом и перегоревшими лампочками с пустыми бутылками, жмыхом от кофе, как, и президенту?
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10.11.2020 10:03 Ответить
Не моє. Чесно вкрав.
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 1365
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10.11.2020 10:08 Ответить
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 6823 В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 6575
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10.11.2020 10:18 Ответить
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 8884 В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 9766
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10.11.2020 10:23 Ответить
По методиці, прийнятій в Україні, пропоную Зеленського і Єрмака лікувати за допомогою бітума, бетону і катка. В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 72
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10.11.2020 10:11 Ответить
нет. "надо просто перестать кашлять!" (с)
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10.11.2020 10:39 Ответить
Якого ж хрена я маю співчувати ублюдку, який висміював усе українське?
У ЗЕленого мудака Вови виявили "короновірус"...

Я добре пам'ятаю літній день 2014 року, коли на Донбасі через обстріл "ополчєнцамі", загинула дитина.
А в той же вечір, в караулці по тєлєку на "1+1", між випусками "ТСН" - реготав Квартал-95.
Той регіт супровождував всю нашу війну: вони обсміяли все, що могли. Потім навіть замість парадів бійців, влаштували паради ****** - а вибачилися лише перед Кадировим.
Тому ті, хто зі складними ліцамі зараз ледь не вимагають емпатії до насморку кварталівського недоросля, нічого не розуміють у справедливості Всесвіту - і будуть дуже здивовані майбутніми подіями.
Я - ні.
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10.11.2020 10:12 Ответить
песики збуджено заскавуліли
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10.11.2020 10:12 Ответить
А мне хотелось бы надеяться на обратное, но чувствую что это зеленое отродье выкарабкается, в отличие от многих простых украинцев.
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10.11.2020 10:17 Ответить
Шукайте "хворого" у черговому Омані!
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10.11.2020 10:18 Ответить
Стандартный и.о. - Пacтoр!
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10.11.2020 10:27 Ответить
Вова есть, Вовы нет, никакой разницы, бардак пошел не управляемый. Здоровья Вова, спасибо за дешевый газ.Год назад ты обещал понижения цены на газ, а произошло понижение субсидий, наверное тебя не так поняли, надо тебя понимать НАОБОРОТ. Одним словом - БАРИН, не, ты уже не слуга, так что, пора двигать тебе, а то скоро не кому прислуживать будет тебе. Жаль, не получился с тебя президент.
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10.11.2020 10:32 Ответить
Зельонський зустрінеться з коронавірусом десь по середині,- дзерело. В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 8873
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10.11.2020 10:36 Ответить
Сил тебе, здоровья, комнатной температуры и долгих лет жизни. У тюрме. А мы тут как-нибудь сами, без твоего мудрого руководства. И когда госпожа Мендель в очередной раз напишет: "На жаль...", украинцы ответит: "Нарешті!" Мы не злопамятные - просто злые, и память у нас хорошая.
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10.11.2020 10:38 Ответить
Якшо знов про сценарії заговорили, значить стан погіршиться.
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10.11.2020 10:41 Ответить
Заваріть йому чаю з "ковідним" асфальтом, або хай так полизькає.
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10.11.2020 10:57 Ответить
И.А. президента
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 5896

В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 1848
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10.11.2020 11:03 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей"

В Ростові, кажуть, є чудова лікарня, де лікуюють все.
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10.11.2020 11:18 Ответить
Та до того лайна навіть ковід не липне.
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10.11.2020 11:33 Ответить
асфальтоукладальники вже на старті
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10.11.2020 11:33 Ответить
ой, правда, хоч би воно вже нас порадувало, як могло
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10.11.2020 15:31 Ответить
 
 