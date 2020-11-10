В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Президент Украины Владимир Зеленский, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей; исполнение его обязанностей кем-то другим пока не рассматривается.
Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, вчера в Офисе Президента был "обычный день".
"Столь обычный, насколько он может быть в условиях пандемии. Потому что во время карантина у нас изменились правила - у нас у всех работников меряют температуру, всем регулярно делают ПЦР-тесты, есть дезинфекторы, маски, перчатки, мы придерживаемся социальной дистанции. многие люди работают дистанционно", - рассказала Мендель.
"Поэтому сегодня (9 ноября. - Ред.) был обычный день, президент проводил селекторное совещание - конечно, вокруг него было немного людей, как и обычно в условиях карантина", - говорит Мендель.
Президент, говорит она, "чувствовал себя хорошо" и "был в хорошем настроении".
"Сегодня почти все работники Офиса сдавали тесты - результат пока знают не все, некоторые еще его ожидает. Я лично не сдавала, потому что я сделала это в субботу, и он был отрицательный. Поэтому следующий я буду сдавать уже к концу этой недели", - пояснила Мендель.
"Уже под вечер мы узнали, что положительный тест, к сожалению у президента и руководителя его Офиса. Они чувствуют себя хорошо, у президента небольшая температура. Никаких других симптомов пока нет", - добавила она.
В дальнейшем, объяснила Мендель, Владимир Зеленский будет находиться дома. Там, по ее словам, есть отдельное помещение, где он и будет работать.
На вопрос о том, кто будет исполнять обязанности президента в случае, если состояние Зеленского ухудшится, его пресс-секретарь ответила, что такой сценарий пока не рассматривают.
"Сегодня не было никаких проблем, он активно принимает витамины, находится под наблюдением врачей. Поэтому мы все надеемся, что это не будет какая-то осложненная форма болезни", - добавила Мендель.
Пожалуйста, подождите...
"... у всех работников меряют температуру, всем регулярно делают ПЦР-тесты..." - рассказала Мендель. (с) на тесты для работников "каморки буратины" деньги есть, а на тесты для остальных граждан - нет, наслаждайтесь, недоумки, своим выбором
Ау зебобіки, мож ще обійдеться. Втім, щури вже приготувалися ще вчора.
ПМ: До речі, цензор, а де відповідь янелоха42 своїм "опонентам". Хочу відмітитися.
То ли он, то ли мендель придумали "ампутированную совесть".
Это бумеранги возвращаются стаями, Вовик, запущенные тобой в Украину, майдановцев, в людей, которых ты высмеивал за внешность, дефекты дикции.
Карма.
У ЗЕленого мудака Вови виявили "короновірус"...
Я добре пам'ятаю літній день 2014 року, коли на Донбасі через обстріл "ополчєнцамі", загинула дитина.
А в той же вечір, в караулці по тєлєку на "1+1", між випусками "ТСН" - реготав Квартал-95.
Той регіт супровождував всю нашу війну: вони обсміяли все, що могли. Потім навіть замість парадів бійців, влаштували паради ****** - а вибачилися лише перед Кадировим.
Тому ті, хто зі складними ліцамі зараз ледь не вимагають емпатії до насморку кварталівського недоросля, нічого не розуміють у справедливості Всесвіту - і будуть дуже здивовані майбутніми подіями.
Я - ні.
В Ростові, кажуть, є чудова лікарня, де лікуюють все.