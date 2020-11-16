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Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь в Кировоградской, Тернопольской и Херсонской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь в Кировоградской, Тернопольской и Херсонской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 10 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в трех областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Койки заполнены менее чем на 50% лишь в Кировоградской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 63,8%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь в Кировоградской, Тернопольской и Херсонской областях, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Менжують цифрами як циган сонцем.
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10.11.2020 09:53 Ответить
Та да,мій дід казав-«евреї крутять миром,як циган сонцем»
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10.11.2020 10:02 Ответить
Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, де помирати т.к. кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
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10.11.2020 09:56 Ответить
Спепанов це робив не сам. Його керівник є пан Зеленський і пан Єрмак. Ось ця трійця має нести відповідальність за смерть громадян України від ковіду. Можна було зберегти життя більшої кількості людей, але гроші кинули на "Велике крадівництво", замість того щоб навчити більше медиків і молодшого медперсоналу боротися з цими хворобами, підготувати лікарні і медичні препарати, все зарито під асфальт і підтримано медицину Білорусі і засрашки, куди відправлені мільярди за їх дорожний бітум.
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10.11.2020 11:01 Ответить
Цінність тих "коєк", якщо до них не підключений кисень, саме який потрібен при госпіталізації з Ковід... Біда країні, якщо нею керують ідіоти!!!
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10.11.2020 10:14 Ответить
Навіщо підробленою статистикою прикривати бездіяльність преЗедента і уряду? Пусті ліжка тому, що відмовляють ушпиталювати. Людям записують інші діагнози і багато людей вмирає.
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10.11.2020 10:19 Ответить
 
 