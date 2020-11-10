За сутки в Киеве от коронавируса умерли 22 человека, выздоровели - 337, выявили 747 новых случаев, - Кличко

На сегодня в столице уже 45 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Коронавирус в Киеве за минувшие сутки обнаружили у 747 человек. Умерли 22 больных. Всего коронавирус унес жизни 894 киевлян. На сегодня в столице уже 45 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 417 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 292 мужчины в возрасте от 21 до 89 лет, 22 девочки от 1 года до 17 лет и 16 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет. Заболел, в частности, 41 медик.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 74 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 337 человек. Всего коронавирус побороли 17 004 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 145, в Днепровском - 103, а в Подольском районе - 82 случая.

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