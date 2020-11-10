На принятии Арменией заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе настояли военные, - Пашинян
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Армия настояла на принятии Арменией совместного заявления с РФ и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян.
"Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.
По его словам, содержание заявления не выгодно для армянской стороны.
"Но в противном случае, если б соглашение не было бы подписано, это оказало бы отрицательное влияние на нашу боеспособность", - заявил премьер Армении.
Глава армянского правительства указал также на ряд проблем в войсках, в частности, о нескольких десятках случаев, когда население конкретных районов не позволяло военным передислоцировать войска, о проблемах с призывом, низком уровне боеспособности ополченцев, случаях дезертирства.
"Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало", - сказал премьер Армении/
Напомним, ранее Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00 10 ноября.
Алиев заявил, что военная фаза конфликта в Нагорном Карабахе завершена. Он уточнил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.
Недовольные решением Пашиняна по вопросу Карабаха захватили здание правительства и парламента Армении.
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Був би розумний - склав би повноваження. А так .... готуйся до гільйотини.
А затем Гаага, Коля. Матеориала на тебя у Баку выше Арарата.
2. О каком предательстве вы тут упоминаете? Где вы за предательство у меня вычитали? Как то по дебильному вы пишите о каком то предательстве которого в моём посте нет и в помине.
3. Он, Пашинян, ещё сделает круглые глаза в Гааге. За обстрелы и гибель некомботантов. Что задукоментированно Баку с особой тщательностью. А военные преступлния срока давности не имеют. Тачи тому вам пример.
4. Новый анекдот, - Армения причина мировой войны. Посмеялся от души.
5. Государственностью Армении даже не пахнет. Её просто нет. Есть сосущий сотелит Московии.
6. Этнический геноцид кого? Армяней? Кем? К примеру в Турции неплохо живут 7 000 000 армяней и в Армению ехать не собираются. А 30 лет в НК, что армяне вытворяли? Даже мечети старинные сделали свинарниками. Я вам посоветую думать надо головой, а не писать по дебильному.
7. А вы я вижу, батенька, лапотный дурачок, раз сравниваете людей с крысами. К слову, Москва уже давно мусульманская, как и Берлин с Парижем. Так вы поезжайте туда и замитесь этническими чистками. Ваши слова на эту тему это чистой воды фашизм, национал-социализм и дебилизм.
Ну а с остальным, как я вижу, вы согласны. И то хорошо.
я з 2010 року на цензорі і ще пам'ятаю часи засилля російських ботів.
Зеленський під час відкриття трансформаторної будки замість стрічки перерізав електричний кабель
решение Алиева мне непонятно. либо там какая-то много ходов очка.
Конфликт РФ с Грузией, начавшийся 8 августа 2008 г., президент Дмитрий Медведев окрестил «принуждением агрессора к миру». В мировой практике «принуждение к миру» рассматривается как миротворческая операция, которую проводит третья сторона, не вовлечённая в конфликт, причём по санкции Совета безопасности ООН.Санкций нет, поэтому ввод войск РФ можно
расценивать как агрессию на территорию Азербайджана.
Карабах-- это не Армения, почему она просит ввести войска на чужую территорию.
А просто это экспансия РФ на постсовковом пространстве.