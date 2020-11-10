Для пациентов с коронавирусом можно отвести максимум 50% койкофонда Украины, - Степанов
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Количество коек для пациентов с коронавирусом можно увеличить до 83 тыс.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Максимальное количество коек - 83 тыс. коек, и это уже 50% коечного фонда. Мы можем увеличить количество коек до этого показателя, но это критическая цифра, которую мы рассчитали в разрезе каждой больницы, чтобы не останавливать оказание медпомощи по другим болезням", - отметил глава Минздрава.
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а вы и дальше смотрите сватов! и и говорите что ковид 19 это орви!
вы подняли зарплаты судьям полицейским себе.....
вы конченные.......! вы похерили медицину и она не справляется!
когда лично ВЫ!попадете в ситуацию когда к вам не приедет скорая!она перегружена! эти ссуки что не знали что вирус мчится с бешеной скоростью? перегружена? где алгоритм действий?
где информация что делать?
где ссуки..66 миллиардов....которы вы просрали....?
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).