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Для пациентов с коронавирусом можно отвести максимум 50% койкофонда Украины, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Для пациентов с коронавирусом можно отвести максимум 50% койкофонда Украины, - Степанов

Количество коек для пациентов с коронавирусом можно увеличить до 83 тыс.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Максимальное количество коек - 83 тыс. коек, и это уже 50% коечного фонда. Мы можем увеличить количество коек до этого показателя, но это критическая цифра, которую мы рассчитали в разрезе каждой больницы, чтобы не останавливать оказание медпомощи по другим болезням", - отметил глава Минздрава.

Также читайте: Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь в Кировоградской, Тернопольской и Херсонской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: Богдан Гуньковський
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"Минздрав Украины отменил плановые операции и госпитализации из-за COVID-19" - это уже остановка оказания медпомощи по другим болезням или еще нет?...
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10.11.2020 10:38 Ответить
Да, остановка.
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10.11.2020 10:44 Ответить
а койку преЗЕденту янелоху уже выделили? интересно: возле окошка?
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10.11.2020 10:38 Ответить
остановка!врачи болеют..медсестры болеют..санитарки болеют..другие просто увольняются...
а вы и дальше смотрите сватов! и и говорите что ковид 19 это орви!
вы подняли зарплаты судьям полицейским себе.....
вы конченные.......! вы похерили медицину и она не справляется!
когда лично ВЫ!попадете в ситуацию когда к вам не приедет скорая!она перегружена! эти ссуки что не знали что вирус мчится с бешеной скоростью? перегружена? где алгоритм действий?
где информация что делать?
где ссуки..66 миллиардов....которы вы просрали....?
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10.11.2020 10:51 Ответить
COVID-19 и группа крови
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).
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10.11.2020 10:52 Ответить
 
 