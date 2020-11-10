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акциз (378) бизнес (1589) электронные сигареты (44)

Запланированное повышение акцизов на ТИЭНы на 320% уменьшит доходы госбюджета на 3,5 млрд грн, - Совет предпринимателей Харьковщины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Запланированное повышение акцизов на ТИЭНы на 320% уменьшит доходы госбюджета на 3,5 млрд грн, - Совет предпринимателей Харьковщины

Ожидаемое падение легального рынка табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН) поставит крест на надеждах предпринимателей наладить производство этой продукции в Украине и в частности в Харьковской области.

Об этом пишет УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

Совет предпринимателей Харьковской области обратился с официальным письмом к председателю Верховной Рады Украины с просьбой внести изменения в закон №466, предусмотрев постепенный рост акциза (на 50-70%) вместо одномоментного повышения на 320%.

"В случае повышения акцизов на 320% цена на пачку ТИЭНов увеличится с 53 до 80 грн. Такая стоимость сделает их недоступными для значительной части покупателей и заставит перейти на контрабандную продукцию или на традиционные сигареты", - прогнозируют в Совете предпринимателей Харьковской области.

В случае реализации этого сценария, доходы госбюджета от ТИЭНов (в т.ч. от акциза и НДС) уменьшатся, по подсчетам Совета предпринимателей, с 7 до 3,5 млрд грн.

"Из-за повышения акциза цена на пачку ТИЭНов в Украине будет минимум на 40% выше, чем в Российской Федерации, Беларуси или Молдове. Соответственно, на каждой стандартной упаковке (200 блоков) контрабандисты смогут зарабатывать от 540 до 750 долларов - что резко увеличит объемы контрабанды этой продукции в Украине", - предупреждают в Совете предпринимателей Харьковщины.

По прогнозам предпринимателей, легальный рынок ТИЭНов упадет минимум вдвое. Это станет главным препятствием для начала их собственного производства в Украине и в частности в Харьковской области, где уже есть промышленные мощности для развития такого производства.

Предприниматели напомнили, что одним из основных производителей ТИЭНов является компания Philip Morris, которая является одним из основных инвесторов Харьковщины и которая входит в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков не только Харьковской области, но и всей Украины.

Чтобы предотвратить негативные сценарии, Совет предпринимателей Харьковщины просит парламент вместо одномоментного резкого повышения акцизов повышать их постепенно - на 50-70% в год.

"По сравнению с разрушительным увеличением акциза на 320% альтернативное предложение принесет в бюджет на 4 млрд грн больше доходов. В частности, только за счет акцизов на ТИЭНы - на 1,2-1,4 млрд грн больше - прогнозируют в Совете предпринимателей Харьковщины.

Это предложение поддержали всего 30 местных бизнес-ассоциаций, объединяющих несколько десятков тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

Напомним, что ранее в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства также поддержали постепенный вариант повышения акцизов на ТИЭНы - на 70% в 2021 и затем на 50% ежегодно.

Пересмотреть планы по резкому повышению акцизов на ТИЭНы также недавно призвала председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева Ассоциация городов Украины.
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Топ комментарии
+4
Ви все врьотє. В сценарії бубочки написано інше.
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10.11.2020 10:33
+4
А наркота сколько в бюджет принести сможет!!!
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10.11.2020 10:34
+2
Зеленые экономисты планомерно разваливают экономику .
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10.11.2020 10:46
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Ви все врьотє. В сценарії бубочки написано інше.
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10.11.2020 10:33 Ответить
А наркота сколько в бюджет принести сможет!!!
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10.11.2020 10:34 Ответить
На самом деле да, могла бы. Но такой пирог менты никогда не отдадут.
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10.11.2020 11:20 Ответить
Ой, не пугайте раньше времени. Куда вы нахрен денетесь, заплатите столько, сколько нужно.
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10.11.2020 10:42 Ответить
"Хоть поржёте"!
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10.11.2020 10:45 Ответить
Пусть курящиё это помолятся, че нё советуешь то?
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10.11.2020 10:53 Ответить
Зеленые экономисты планомерно разваливают экономику .
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10.11.2020 10:46 Ответить
вживають всяке гімно,а потім ще і дивуються деградації суспільства.
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10.11.2020 11:19 Ответить
Цю гидоту потрібно зовсім заборонити в країні
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10.11.2020 11:27 Ответить
по твоему сигареты не гидота?
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10.11.2020 11:40 Ответить
не надо трогать ТИЭНы вообще
это очень гуманное и правильное изобретение - если кто хочет то пускай травится сам не отравляя при этом окружающих

а вот на обычные сигареты акциз надо поднимать дабы выдавить ТИЭНами все сигареты
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10.11.2020 12:05 Ответить
Цель акцизов не наполнить Бюджет, а получить побольше взяток!
Из Бюджета воровать тяжело, еще нужно отмыть. А взятки сразу много и чистенькие.
Или кто то думает, что сотни тысяч тонн контрабанды просачиваются через гранизу и продаются незаметно?
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10.11.2020 12:12 Ответить
 
 