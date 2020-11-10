Запланированное повышение акцизов на ТИЭНы на 320% уменьшит доходы госбюджета на 3,5 млрд грн, - Совет предпринимателей Харьковщины

Ожидаемое падение легального рынка табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН) поставит крест на надеждах предпринимателей наладить производство этой продукции в Украине и в частности в Харьковской области.

Об этом пишет УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

Совет предпринимателей Харьковской области обратился с официальным письмом к председателю Верховной Рады Украины с просьбой внести изменения в закон №466, предусмотрев постепенный рост акциза (на 50-70%) вместо одномоментного повышения на 320%.

"В случае повышения акцизов на 320% цена на пачку ТИЭНов увеличится с 53 до 80 грн. Такая стоимость сделает их недоступными для значительной части покупателей и заставит перейти на контрабандную продукцию или на традиционные сигареты", - прогнозируют в Совете предпринимателей Харьковской области.

В случае реализации этого сценария, доходы госбюджета от ТИЭНов (в т.ч. от акциза и НДС) уменьшатся, по подсчетам Совета предпринимателей, с 7 до 3,5 млрд грн.

"Из-за повышения акциза цена на пачку ТИЭНов в Украине будет минимум на 40% выше, чем в Российской Федерации, Беларуси или Молдове. Соответственно, на каждой стандартной упаковке (200 блоков) контрабандисты смогут зарабатывать от 540 до 750 долларов - что резко увеличит объемы контрабанды этой продукции в Украине", - предупреждают в Совете предпринимателей Харьковщины.

По прогнозам предпринимателей, легальный рынок ТИЭНов упадет минимум вдвое. Это станет главным препятствием для начала их собственного производства в Украине и в частности в Харьковской области, где уже есть промышленные мощности для развития такого производства.

Предприниматели напомнили, что одним из основных производителей ТИЭНов является компания Philip Morris, которая является одним из основных инвесторов Харьковщины и которая входит в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков не только Харьковской области, но и всей Украины.

Чтобы предотвратить негативные сценарии, Совет предпринимателей Харьковщины просит парламент вместо одномоментного резкого повышения акцизов повышать их постепенно - на 50-70% в год.

"По сравнению с разрушительным увеличением акциза на 320% альтернативное предложение принесет в бюджет на 4 млрд грн больше доходов. В частности, только за счет акцизов на ТИЭНы - на 1,2-1,4 млрд грн больше - прогнозируют в Совете предпринимателей Харьковщины.

Это предложение поддержали всего 30 местных бизнес-ассоциаций, объединяющих несколько десятков тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

Напомним, что ранее в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства также поддержали постепенный вариант повышения акцизов на ТИЭНы - на 70% в 2021 и затем на 50% ежегодно.

Пересмотреть планы по резкому повышению акцизов на ТИЭНы также недавно призвала председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева Ассоциация городов Украины.