За сутки в МВД выявили рекордные 569 случаев коронавируса, умерли три правоохранителя
Новости Цензор.НЕТ Общество
За минувшие сутки коронавирус выявили у 569 правоохранителей, от осложнений болезни умерли трое сотрудников МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество больных зарегистрировано в Запорожской (+56), Житомирской области (+42) областях и в Киеве (+80).
С начала пандемии коронавирусом заболели 15 984 сотрудников МВД, выздоровели - 14 950, умерли - 43.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
jklpqrs
показать весь комментарий10.11.2020 10:49 Ответить Мне нравится 0
Дедушка АУ
показать весь комментарий10.11.2020 10:52 Ответить Мне нравится 0
Підлога Маккартні
показать весь комментарий10.11.2020 10:53 Ответить Мне нравится 0
Николай Тесля 75f3cb4e
показать весь комментарий10.11.2020 10:59 Ответить Мне нравится 0
Юрий Липницкий
показать весь комментарий10.11.2020 11:29 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...