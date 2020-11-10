За сутки в МВД выявили рекордные 569 случаев коронавируса, умерли три правоохранителя

За минувшие сутки коронавирус выявили у 569 правоохранителей, от осложнений болезни умерли трое сотрудников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных зарегистрировано в Запорожской (+56), Житомирской области (+42) областях и в Киеве (+80).

С начала пандемии коронавирусом заболели 15 984 сотрудников МВД, выздоровели - 14 950, умерли - 43.

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