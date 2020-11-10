РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6141 посетитель онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
526 5
карантин (16730) МВД (9221) правоохранительные органы (2944) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За сутки в МВД выявили рекордные 569 случаев коронавируса, умерли три правоохранителя

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки в МВД выявили рекордные 569 случаев коронавируса, умерли три правоохранителя

За минувшие сутки коронавирус выявили у 569 правоохранителей, от осложнений болезни умерли трое сотрудников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных зарегистрировано в Запорожской (+56), Житомирской области (+42) областях и в Киеве (+80).

С начала пандемии коронавирусом заболели 15 984 сотрудников МВД, выздоровели - 14 950, умерли - 43.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врач-инфекционист Голубовская: "Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ждем новостей от Авакова. Сколько ему перечислят сегодня?
показать весь комментарий
10.11.2020 10:49 Ответить
Все-таки речь идет о МВД или правоохранителях? Если о последних, то о какой структуре конкретно - полиция, НГУ? Ведь само МВД не является правоохранительным органом, впрочем как и полиция.
показать весь комментарий
10.11.2020 10:52 Ответить
А Аваков говорил, что мусора не люди. Та люди они, люди. Вон тоже коронавирусом болеют За добу в МВС виявили рекордні 569 випадків коронавірусу, померли три правоохоронці - Цензор.НЕТ 6580
показать весь комментарий
10.11.2020 10:53 Ответить
А може то не короновирус-сегодня ж день ментов.
показать весь комментарий
10.11.2020 10:59 Ответить
Заразится могли только в ресторанах, потому как на улицах чисто, мусоров нет ВООБЩЕ!
показать весь комментарий
10.11.2020 11:29 Ответить
 
 