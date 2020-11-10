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Новости Общество
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шахта (939) Тарифы на электроэнергию (1904)

Шахты несут огромные убытки, повышение тарифа на электроэнергию может добить отрасль, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Шахты несут огромные убытки, повышение тарифа на электроэнергию может добить отрасль, - эксперт

Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 30% уничтожит шахты, которые и без того имеют миллионные убытки. Об этом заявил директор госпредприятия "Львовуголь" Олег Акимов.


По его словам, рост затрат на электроэнергию еще больше загонит отечественные шахты в ущерб и может привести к уничтожению отрасли.

"1650 за тонну угля. Еще повысить сейчас за электроэнергию плату. Мы и так уже полностью находимся в финансовой дыре. Мы сегодня берем фактически, у нас дисбаланс, финансовый результат по работе за октябрь минус 70 млн гривен. Давайте повысим еще цену на электроэнергию, будет минус 80 млн или 90 ", - пояснил Акимов.

Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году цена вырастет еще раз, до 340 грн / МВт-час.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.
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Топ комментарии
+5
зачем нам такая отрасль которая приносит убытки ?
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10.11.2020 11:02
+4
Закрыть эти кротовые дыры к чертовой матери!!! Тэтчер на вас нет идиотов!!!
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10.11.2020 10:55
+3
ШАХТЫ должны быть давно закрыты Шахты несут огромные убытки, повышение тарифа на электроэнергию может добить отрасль, - эксперт - Цензор.НЕТ 5368
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10.11.2020 10:56
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Кармильцы астанутса без работы???? Де ж мы будем харчевацца ? Шахты несут огромные убытки, повышение тарифа на электроэнергию может добить отрасль, - эксперт - Цензор.НЕТ 3902
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10.11.2020 10:52 Ответить
ШАХТЫ должны быть давно закрыты Шахты несут огромные убытки, повышение тарифа на электроэнергию может добить отрасль, - эксперт - Цензор.НЕТ 5368
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10.11.2020 10:56 Ответить
Та нехай будуть,тільки ось держава повинна повністю піти з бізнесу,з любого,неповинні державні управлінці займатися бізнесом,бо це 100% корупційна основа.Але так як ******* бюрократична система України будувалася під олігархів навряд чи в найближчому майбутньому щось зміниться.
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10.11.2020 11:30 Ответить
коли люди зрозуміють де корінь проблеми,тоді і прийде вирішення,але важко це усвідомити поки ЗМІ олігархів вдало маніпулюють людською свідомістю.
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10.11.2020 11:39 Ответить
Ай яй яй. Бедный гудок😞
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10.11.2020 10:55 Ответить
интересная получаицца цепочка - шахты гудка в убытке из-за хотелок гудка по "зеленой" энергетике...
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10.11.2020 10:58 Ответить
Закрыть эти кротовые дыры к чертовой матери!!! Тэтчер на вас нет идиотов!!!
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10.11.2020 10:55 Ответить
Погоджуюся. Тетчер тоді після закриття збиткових шахт виплатила кожному в ********* еквіваленті по $100000. Але підбурені вигодованими комуно-совком "профспілки" не вгамовувалися та виводили цих "бідолах_$100000" на протести. Доходило до того, що п.Тетчер тупо пригрозила розстріляти цих "протестантів" з танків. Підтримка більшости суспільства була. І все заглохло. Я про те, що може ліпше раз їм виплатити, ніж вічно викидати в цю діру, під якою тримають кишеню "звягЕльські".
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10.11.2020 11:09 Ответить
Голосування "пА приколу", воно таке. Хоча львів'яни так і не голосували.
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10.11.2020 10:56 Ответить
Не теба було у 90-х їздити касками тарабанити і вимагати собі привілеїв. На той час усе було більш-менш збалансовано. А "годувальники" розкрутили дизбаланс і, як його наслідок, галопуючу інфляцію.
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10.11.2020 11:00 Ответить
зачем нам такая отрасль которая приносит убытки ?
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10.11.2020 11:02 Ответить
то бюджету збитки,а окремим людям прибуток)
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10.11.2020 11:33 Ответить
Шахты должны были закрыть ещё в начале 90-х, за ненадобностью. Но! Бандит Ахметка, организовал марш кротов на Киев, и... Кучма всрався. Имеем: завышенные тарифы, ненужную отрасль, стадо дебилов и головную боль. Оно нам нада? Шахтёры пригласили врага и войну в наш дом.
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10.11.2020 12:07 Ответить
"№По его словам, рост затрат на электроэнергию еще больше загонит отечественные шахты в ущерб и может привести к уничтожению отрасли"

ТАК МОЖЕТ ОНА В ПРИНЦИПЕ НЕЖИЗНЕСПОСОБНА?
Вот Германия с Великобританией её закрыли - ничего, как-то живут....
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10.11.2020 12:56 Ответить
А на хрена нам убыточные шахты!! маргарет тетчер, не дурная была закрыв на хрен, их всех и забыла за проблему с псевдо -шахтёрами!..Дешевле купить уголь в польше , который намного дешевле или а ЮАР или США.. Надоели уже эти шахтёры и их псевдо -профсоюзный лидер -брехун !!!! Как не включишь ТВ так обязательно "Бедные шахтёры""! Как будто другим легче живется в Украине!! Деньги надо зарабатывать, а не выколачивать всеми правдами и не правдами и забастовками у государствами!! Не нравится зарплата и работа на Шахте, езжай на заработки в Европу, в россию!! Не хрен греть жопу дома!! На хрена нам такие хитрожопые кормильцы-шахтёры???
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10.11.2020 13:04 Ответить
 
 