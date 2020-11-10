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Голубовская о COVID-19: Это дозозависимый процесс. Чем больше вируса попадает в организм, тем агрессивнее реакция иммунной системы

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Голубовская о COVID-19: Это дозозависимый процесс. Чем больше вируса попадает в организм, тем агрессивнее реакция иммунной системы

Течение любого инфекционного заболевания зависит от трех основных столпов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала врач-инфекционист, профессор, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

По словам доктора, течение любого инфекционного заболевания зависит от трех основных столпов.

Так, первое – это доза возбудителя: чем большая доза возбудителя попадает в организм, тем, как правило, тяжелее протекает заболевание.

Второе – это вирулентность возбудителя. То есть его агрессивность.

"Есть штаммы менее агрессивные, а есть более агрессивные. Сейчас коронавирусный сезон. Он себя как рыба в воде чувствует. Особенно с наступлением холодов. И поэтому его агрессивность, понятно, будет расти", - отметила Голубовская.

Третье – это реакция иммунитета на данный конкретный возбудитель.

"При этом заболевании – катастрофический ответ, направленный против своего организма", - сообщила инфекционист.

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Таким образом, как отметила Голубовская, на сегодняшний день считается, что это дозозависимый процесс: "Чем больше вируса попадает, тем агрессивнее иммунная система на него реагирует и тем сильнее, в том числе, поражает свои органы. Вот такое своеобразное заболевание. Поэтому мы и говорим: "Минимизируйте вокруг себя количество этого возбудителя, старайтесь, чтобы его было меньше". Мы полностью в скафандр не оденемся, но надо максимально минимизировать количество этого возбудителя".

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели.
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Топ комментарии
+5
Эти золотые слова должен был донести до граждан главный комик страны...
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10.11.2020 11:18
+5
Оффтоп, конечно, понравилась игра слов - "максимально минимизировать".
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10.11.2020 11:22
+2
минимально максимализировать
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10.11.2020 11:25
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Голубовская о COVID-19: Это дозозависимый процесс. Чем больше вируса попадает в организм, тем агрессивнее реакция иммунной системы - Цензор.НЕТ 4385

Голубовская о COVID-19: Это дозозависимый процесс. Чем больше вируса попадает в организм, тем агрессивнее реакция иммунной системы - Цензор.НЕТ 1379
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10.11.2020 11:04 Ответить
Голубовская о COVID-19: Это дозозависимый процесс. Чем больше вируса попадает в организм, тем агрессивнее реакция иммунной системы - Цензор.НЕТ 8890
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10.11.2020 11:08 Ответить
Голубовська про COVID-19: Це дозозалежний процес. Чим більше вірусу потрапляє в організм, тим агресивніше реакція імунної системи - Цензор.НЕТ 7141
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10.11.2020 11:24 Ответить
У некоторых и жизнь - дозозависимый процесс.
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10.11.2020 11:10 Ответить
Эти золотые слова должен был донести до граждан главный комик страны...
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10.11.2020 11:18 Ответить
Оффтоп, конечно, понравилась игра слов - "максимально минимизировать".
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10.11.2020 11:22 Ответить
минимально максимализировать
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10.11.2020 11:25 Ответить
Это кому как. По мне, она все правильно сказала.
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10.11.2020 14:00 Ответить
чють менее, чем ничего
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10.11.2020 11:37 Ответить
шо Ви хочете - професор, завкафедрою інфекційних захворювань. Яка підтримала у протоколі лікування жарознижувальні засоби. Бо типу температура вбиває організм і не вбиває вірус ( спрощено). А насправді саме температурою організм бореться. У мене таке враження, що цій братії не потрібне швидке, дешеве і безпечне лікування. Їм подавай барьбу, скафандри, кисневі концентратори і інші дорогі прийоми.
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10.11.2020 12:30 Ответить
Ви не зовсім праві. Організм використовує температуру лише як допоміжний, але не основний засіб проти вірусів. У випадку ковіду це не дуже допомагає.
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10.11.2020 15:09 Ответить
правильно говорит Голубовська про COVID-19: Це дозозалежний процес. Чим більше вірусу потрапляє в організм, тим агресивніше реакція імунної системи - Цензор.НЕТ 3664
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10.11.2020 11:40 Ответить
 
 