Рад, что Ляшко в этой Раде не будет, а его концерты будут смотреть на развлекательных каналах, - Арахамия
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рад, что на 208 округе в Чернигове победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.
Об этом он сказал на брифинге "СН" во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"Господин Ляшко считал, что это его вотчина, его округ... Мы очень рады, что кандидат от "Слуги народа" был избран по этому округу. Рад, что господина Ляшко в этом парламенте не будет, а мы будем смотреть его на развлеательных каналах с концертами", - сказал Арахамия.
По данным ЦИК, в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области на довыборах в Верховную Раду победил кандидат от партии "Слуги народа" Анатолий Гунько с результатом 34,1% голосов избирателей, на втором месте Олег Ляшко - его поддержали 31,78% избирателей.
Ляшко утверждает, что по всем социсследованиям, он уверенно побеждал с разрывом более 10 процентов.
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Рада приобрела 10 Toyota Camry черного цвета в комплектации "Комфорт" по 895 тыс. грн за штуку и четыре в комплектации "Элеганс" по 896 тыс. грн.
Среди автомобилей один должен быть с бежевым салоном, три - с черным. Машины должны быть с подогревом передних сидений, датчиками парковки спереди и сзади и камерой заднего вида, климат-контролем, стеклоочистителями с датчиком дождя, акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой темно-синего цвета, наружными зеркалами с электроприводом складывания и обогревом.
Как отмечают "Наші гроші", харьковская фирма "Артсити" является официальным дилером Toyota, а ее владельцами указаны Диана Дунаева и россиянка Лариса Атапина.
из видео его допроса в милиции
агрохіміє, а ти знаєш якими радими були б ми, якби блаЗЄнський повернувся до роялю?