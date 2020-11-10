РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3653 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
2 947 28
ВР (28728) Ляшко Олег (1639) Арахамия (956)

Рад, что Ляшко в этой Раде не будет, а его концерты будут смотреть на развлекательных каналах, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рад, что Ляшко в этой Раде не будет, а его концерты будут смотреть на развлекательных каналах, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рад, что на 208 округе в Чернигове победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

Об этом он сказал на брифинге "СН" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Господин Ляшко считал, что это его вотчина, его округ... Мы очень рады, что кандидат от "Слуги народа" был избран по этому округу. Рад, что господина Ляшко в этом парламенте не будет, а мы будем смотреть его на развлеательных каналах с концертами", - сказал Арахамия.

Читайте также: ЦИК официально объявил избранным депутатом по 208-му округу Черниговщины "слугу народа" Гунько, который победил лидера РПЛ Ляшко

По данным ЦИК, в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области на довыборах в Верховную Раду победил кандидат от партии "Слуги народа" Анатолий Гунько с результатом 34,1% голосов избирателей, на втором месте Олег Ляшко - его поддержали 31,78% избирателей.

Ляшко утверждает, что по всем социсследованиям, он уверенно побеждал с разрывом более 10 процентов.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Після приходу зелених до влади ловлю себе на думці, що Ляшко - не такий вже п#д@рас. Рад, что Ляшко в этой Раде не будет, а его концерты будут смотреть на развлекательных каналах, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9388
показать весь комментарий
10.11.2020 11:20
+17
Те, що у Раді не буде Ляшка - тішить одного Арахамія. А коли у Раді не стане Арахамії - тішитимуться більшість українських громадян. А коли Арахамія опинитися на лаві підсудних - більшість громадян відчують екстаз і ейфорію.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:20
+12
надеюсь через пол года будете гастролировать вместе.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
надеюсь через пол года будете гастролировать вместе.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:18 Ответить
только арахамка будет на поводке или в клеточке , на достойном его месте
показать весь комментарий
10.11.2020 11:50 Ответить
будет любимой коровой Ляшка Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3041
показать весь комментарий
10.11.2020 12:47 Ответить
Після приходу зелених до влади ловлю себе на думці, що Ляшко - не такий вже п#д@рас. Рад, что Ляшко в этой Раде не будет, а его концерты будут смотреть на развлекательных каналах, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9388
показать весь комментарий
10.11.2020 11:20 Ответить
Те, що у Раді не буде Ляшка - тішить одного Арахамія. А коли у Раді не стане Арахамії - тішитимуться більшість українських громадян. А коли Арахамія опинитися на лаві підсудних - більшість громадян відчують екстаз і ейфорію.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:20 Ответить
Вротабрав вже нікому не цікавий. Час в великій політиці для цієї повії закінчився, час на розважальних каналах - також закінчується.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:21 Ответить
Тут додик прав, - в нынешней Раде из Ляшко клоунов хватает=) Один Кива чего стоит, могучий ананист + Арахамия, редкий, даже для зебилов, идиот + Верещук + Безумна....имя им легион
показать весь комментарий
10.11.2020 11:22 Ответить
Кива-онанварвар!
показать весь комментарий
10.11.2020 15:21 Ответить
Сподіваюсь,що що скоро вся популяція 95-го кварталу у Верховній Раді переміститься тільки на розважальні канали.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:23 Ответить
Он рад, конечно, на одного конкурента комика меньше. Ляшко на голову выше, он народный комик, а Арахамия уличный.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:23 Ответить
Арахногниде надо про другое беспокоиться, что его и его гоп компании в следующей раде не будет точно. А он лично вполне может оказаться на зоне.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:26 Ответить
Ничего, пройдет время, вас и на развлекательных каналах смотреть не будут.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:28 Ответить
Арахимия заменил Ляшко. Они оказівается конкурентами были. Победил арахимия потому что у него хвост отпал ( низкие тепературы в горах Кавказа)
показать весь комментарий
10.11.2020 11:32 Ответить
арахамия, лично я бы был очень рад чтобы тебя в раде не было а зеленых во власти!!!! блин шо напасти на голову Украины сыпятся то зэки то геи то кидарасы
показать весь комментарий
10.11.2020 11:43 Ответить
По части артистизма Арахамии до Ляшко как до Луны. Надеюсь, в следующей Раде Арахамии не будет и увидеть его можно будет только в зоопарке.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:44 Ответить
А тебе, араХАМия, самое место в клетке для демонстрации деэволюции человека в обезьяну.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:58 Ответить
В Сухуми когда-то до войны был обезьяний питомник, но потом пришел русский мир и обезьянкам стало нехорошо...
показать весь комментарий
10.11.2020 15:35 Ответить
Автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины 4 ноября по результатам тендера заключила с организацией "Артсити" (Харьков) договор на приобретение 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн. Об этом сообщают "Наші гроші", ссылаясь на данные Prozorro.
Рада приобрела 10 Toyota Camry черного цвета в комплектации "Комфорт" по 895 тыс. грн за штуку и четыре в комплектации "Элеганс" по 896 тыс. грн.
Среди автомобилей один должен быть с бежевым салоном, три - с черным. Машины должны быть с подогревом передних сидений, датчиками парковки спереди и сзади и камерой заднего вида, климат-контролем, стеклоочистителями с датчиком дождя, акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой темно-синего цвета, наружными зеркалами с электроприводом складывания и обогревом.
Как отмечают "Наші гроші", харьковская фирма "Артсити" является официальным дилером Toyota, а ее владельцами указаны Диана Дунаева и россиянка Лариса Атапина.
показать весь комментарий
10.11.2020 12:00 Ответить
" ... в рот брав..." (с) .
из видео его допроса в милиции
показать весь комментарий
10.11.2020 12:31 Ответить
Зрадів, що конкурента не буде.
показать весь комментарий
10.11.2020 12:47 Ответить
Це сказав той, у кого за боса блаЗЄнь Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4140
агрохіміє, а ти знаєш якими радими були б ми, якби блаЗЄнський повернувся до роялю? Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4140
показать весь комментарий
10.11.2020 12:48 Ответить
Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9658
показать весь комментарий
10.11.2020 13:04 Ответить
Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3156
показать весь комментарий
10.11.2020 14:53 Ответить
Мавпоподібний боїться конкуренції Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5525
показать весь комментарий
10.11.2020 13:18 Ответить
Да,теперь в власти клоунов-пи***стов более чем хватает.
показать весь комментарий
10.11.2020 15:20 Ответить
 
 