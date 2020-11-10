В ВСУ за сутки выявлен 121 новый случай COVID-19, всего болеют 2 235 человек, - Командование Медсил

За прошедшие сутки в ВСУ подтвердили 121 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего болеет 2 235 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Медсил ВСУ в Facebook.

"Всего за время пандемии выздоровели – 4 812 человек, летальных случаев - 19. На изоляции (в том числе на самоизоляции) находится 451 человек", - сказано в сообщении.

Так, из 121 нового случая заболевания COVID-19 в учреждения охраны госпитализированы 22 человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 99 человек.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

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Как сообщалось, в Украине за сутки зафиксировано 10 179 тыс. случаев COVID-19. Согласно данным Минздрава, за предыдущие сутки госпитализированы 1,252 тыс. пациентов с COVID-19, летальных случаев – 191, выздоровели – 5,514 тыс. человек.