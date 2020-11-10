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Новости Политика Украины Местные выборы-2020 Опрос Зеленского
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Результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов, -

Результаты президентского опроса, проведенного в день местных выборов 25 октября, будут обнародованы после официального объявления результатов выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы считаем, что надо дождаться окончательных результатов, чтобы не было обвинений в давлении на избирательный процесс, потому что он еще продолжается", - отметил нардеп.

По словам Корниенко, те цифры, которые озвучивали предварительно по результату 80% обработанных анкет, особо не будут отличаться от итоговых.

Также читайте: Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Да кому нах нужно это зеленое фейковое дерьмо?
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10.11.2020 11:22
+13
Результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9958******* ще...
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10.11.2020 11:22
+9
Для цього потрібно переконати всі сміттєзвалища і перебрати всі пункти прийому макулатури.
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10.11.2020 11:23
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Да кому нах нужно это зеленое фейковое дерьмо?
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10.11.2020 11:22 Ответить
Результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9958
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10.11.2020 11:22 Ответить
"Мы считаем-таем-таем.." Перекладіть українською...
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10.11.2020 11:30 Ответить
Ой, не треба, по це застосовується для гри на піаніно, а не для підрахунку.
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10.11.2020 12:21 Ответить


Hellis@13Hellis_13





Напомню, что, опираясь на эту макулатуру, Зеленский и Ермак продолжают выбивать для Ахметова СЭЗ на Донбассе, ибо обещали, и Ахметов туда переводит уже все активы.
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10.11.2020 12:03 Ответить
После ,,публикации ,, этот результат можно свернуть в трубочку и засунуть Бубочке в теплое темное место , это и есть главный ,,результат ,,.
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10.11.2020 11:22 Ответить
Для цього потрібно переконати всі сміттєзвалища і перебрати всі пункти прийому макулатури.
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10.11.2020 11:23 Ответить
А вони комусь потрібні чи цікаві?
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10.11.2020 11:26 Ответить
Оно никому не нужно, в том числе Зеленскому. Пусть єтот демарш останется на его совести.
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10.11.2020 11:29 Ответить
Результати опитування Зеленського оприлюднять після оголошення результатів місцевих виборів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7964
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10.11.2020 11:30 Ответить
А на кося оно надо?
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10.11.2020 11:33 Ответить
Так вже! Газ з 01.11.20 - 8,544 грн за куб! Чи то без опитування реалізували? Результати опитування Зеленського оприлюднять після оголошення результатів місцевих виборів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4595
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10.11.2020 11:48 Ответить
по финансам отчитайтесь. Сколько бабок потратили, сколько человек проводило. Кто платил
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10.11.2020 11:43 Ответить
Так вже обнародували... На звалищі. Результати опитування Зеленського оприлюднять після оголошення результатів місцевих виборів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5976
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10.11.2020 11:47 Ответить
А нах он кому нужен ?
Нелох спросил, вот ему и показывайте
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10.11.2020 11:49 Ответить
Зе!леные, не забудьте учесть "результаты" опроса на "бюллетенях" с помойки! Наверное, они архиважные, можно сказать, судьбоносные!
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10.11.2020 11:50 Ответить
Лучше бы зелёные мародёры рассказали, на какие денежки проводили "опрос".... Из бюджета деньги украли или Каломойский проплатил?
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10.11.2020 11:55 Ответить
Ага, він скоріше задушиться.
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10.11.2020 12:23 Ответить
Бубочка давно забыл про опрос.
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10.11.2020 13:20 Ответить
 
 