Результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Результаты президентского опроса, проведенного в день местных выборов 25 октября, будут обнародованы после официального объявления результатов выборов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Мы считаем, что надо дождаться окончательных результатов, чтобы не было обвинений в давлении на избирательный процесс, потому что он еще продолжается", - отметил нардеп.
По словам Корниенко, те цифры, которые озвучивали предварительно по результату 80% обработанных анкет, особо не будут отличаться от итоговых.
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+15 Naki Thompson
показать весь комментарий10.11.2020 11:22
+13 SerjUA
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+9 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий10.11.2020 11:23
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Hellis@13Hellis_13
Напомню, что, опираясь на эту макулатуру, Зеленский и Ермак продолжают выбивать для Ахметова СЭЗ на Донбассе, ибо обещали, и Ахметов туда переводит уже все активы.
Нелох спросил, вот ему и показывайте