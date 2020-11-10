Результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов, - "слуга народа" Корниенко

Результаты президентского опроса, проведенного в день местных выборов 25 октября, будут обнародованы после официального объявления результатов выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы считаем, что надо дождаться окончательных результатов, чтобы не было обвинений в давлении на избирательный процесс, потому что он еще продолжается", - отметил нардеп.

По словам Корниенко, те цифры, которые озвучивали предварительно по результату 80% обработанных анкет, особо не будут отличаться от итоговых.

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