Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать

Заболевший COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально и работает на самоизоляции.

Об этом рассказала супруга Елена Зеленская на "Международном форуме культурной дипломатии" в онлайн-формате во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"О здоровье президента: все хорошо. Он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - рассказала Елена Зеленская.

Напомним, 9 ноября Зеленский сообщил, что заболел COVID-19.

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