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Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать

Заболевший COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально и работает на самоизоляции.

Об этом рассказала супруга Елена Зеленская на "Международном форуме культурной дипломатии" в онлайн-формате во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"О здоровье президента: все хорошо. Он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - рассказала Елена Зеленская.

Напомним, 9 ноября Зеленский сообщил, что заболел COVID-19.

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Топ комментарии
+27
Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать - Цензор.НЕТ 3656
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10.11.2020 11:25
+23
Зеленський нарешті вирішив попрацювати?
Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать - Цензор.НЕТ 3689
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10.11.2020 11:28
+21
Зеля работать..? Лучшая шутка месяца... Года...
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10.11.2020 11:24
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Шо, Ленка мендель подвинула?
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10.11.2020 11:24 Ответить
Зараз потрібно призначити Гриценко секретарем РНБОУ, бо хтось має працювати, ми входимо в найсильнішу фазу коронавірусної пандемії а уряд повністю непрофесійний, МОЗ досі не може сформулювати вдалу стратегію боротьби з поширенням коронавірусу, не кажучи вже про його лікування.
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10.11.2020 11:34 Ответить
😁
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10.11.2020 11:39 Ответить
У нас ЗЕлёный ЛохДаун!
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10.11.2020 13:17 Ответить
Иди в баню со своим настоящим полковником.
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10.11.2020 11:42 Ответить
Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 5745
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10.11.2020 11:45 Ответить
Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 2657
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10.11.2020 11:46 Ответить
Щас ботнет нагонят. Обсирать Гриценко без каких-либо конкретных обвинений - любимое занятие соевых гнид
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10.11.2020 11:51 Ответить
Козырь, а Мендель его прикрытие- заболела же не Мендель
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10.11.2020 12:23 Ответить
Мендель, прес-секретарка преЗедента!, в день української мови продемонструвала мільйонам людей свою безграмотність.
"На жаль" мало би бути українською "Нажаль".
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10.11.2020 11:27 Ответить
Цікаво, чому преЗЕдент не заразився від неї, але заразився від Єрмака?)))
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10.11.2020 11:24 Ответить
Артисти- вони такі....
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10.11.2020 11:25 Ответить
Ну то с кем спит от того и заражается! Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать - Цензор.НЕТ 8621 Вот кто там актив а то пассив мне интересно Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать - Цензор.НЕТ 2733
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10.11.2020 11:25 Ответить
Батько наставляє сина перед виїздом на курорт:

-" Ти ж синку там пильнуй.Дівчата зараз розбещені, хвороби різні мають. Будь обережним. Не дай Бог підхватиш якусь заразу. Приїдиш додому - заразиш жінку, невістка - мене, я - мамку. А ти ж нашу мамку знаєшь - вимре все село!! Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 5376
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10.11.2020 11:45 Ответить
Та ця мамка страшніше коронавіруса, той хоч поголовно не косить.
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10.11.2020 12:33 Ответить
Зеля работать..? Лучшая шутка месяца... Года...
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10.11.2020 11:24 Ответить
Скетчи даются нелегко...
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10.11.2020 11:44 Ответить
...продолжаааает...работать! Интересно когда он начал работать!
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10.11.2020 11:45 Ответить
она хотела сказать продолжает курить айкосы
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10.11.2020 12:15 Ответить


Олексій@A_G_2007





Він сміявся з Майдану -"********* палочки"
Він сміявся з окупації Криму -"виведем проституток с Москви"
Він сміявся з України -"актриса с фильмов для взрослих"
Він сміявся з війни на сході -"передвігают границу"
Він сміявся з КОВІД -"я пабалею"...
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10.11.2020 14:01 Ответить
Надеюсь его с Мендельшей изолировали? Или всетаки с Ермаком? А то люди искуства такие загадочные и полноприводные! Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать - Цензор.НЕТ 7430
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10.11.2020 11:24 Ответить


Стрєлок Воз борн ту Хєлл@GoshaGo06574197 4 ч

Він відпустив вбивць Небесної Сотні.
Він відпустив вбивць Хараберюша.
Він відпустив вбивць 15-річного Дані Дідика.
Він відпустив садистку Терезу, яка з насолодою вбивала укр. юнаків.
Він відпустив свідка та співучасника збиття Малазійського боїнга.
Він співучасник смерті Я.Журавля.
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10.11.2020 14:03 Ответить
От коронабайдена продолжает работать под себя? Подгузники успеваешь менять, Ленка?
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10.11.2020 11:25 Ответить
Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать - Цензор.НЕТ 3656
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10.11.2020 11:25 Ответить
Відколи це биття байдиків є роботою? Чи може людина, яка здоровою не працювала, рабтом відчула потяг до праці?
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10.11.2020 11:25 Ответить
работает он1с ковид!сказки расскажи чебурашке!
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10.11.2020 11:26 Ответить
Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать - Цензор.НЕТ 7551
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10.11.2020 11:27 Ответить
То он шоб на суд с Фединой не идти....Теперь ему тексты ермак пишет.
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10.11.2020 11:27 Ответить
Мозг не задет.
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10.11.2020 11:27 Ответить
Так справа в тому, що вірус дає ускладнення на психіку.
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10.11.2020 12:34 Ответить
Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать - Цензор.НЕТ 1424
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10.11.2020 11:28 Ответить
За год имел с 10 отпусков - так свирепо работает что аж иногда в штаны вываливается)
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10.11.2020 11:28 Ответить
Зеленський нарешті вирішив попрацювати?
Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать - Цензор.НЕТ 3689
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10.11.2020 11:28 Ответить
Якщо щелепами - то результат вже і так видно "наліцо".
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10.11.2020 12:35 Ответить
до чого ж огидні в них усіх пельки Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 572
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10.11.2020 12:42 Ответить
Как можно продолжать?
Как он может продолжать делать то, чего не начинал?!!
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10.11.2020 11:28 Ответить
Он просто думает, что снимать видосики и пороть чушь, называется "работать" и президентов. Он всю жизнь так делал и искренне был уверен, что работает в поте лица. почему он должен был поменять свое мнение сейчас?!
PS ИНтересно чтобы он сказал, если бы у него дома прорвала канализация, а вместо ремонта, сантехник снял ему видосик из теслы?!
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10.11.2020 11:50 Ответить
Насиловать народ - это не работа, это порнография.
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10.11.2020 11:29 Ответить
Нагадує радянський фільм про Володимира Ульянова (Леніна). Тоді теж писали кожний день про стан здоров"я великого вождя робітників і селян.
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10.11.2020 11:29 Ответить
и "работает" как всегда в шалаше Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 9164
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10.11.2020 11:39 Ответить
Президент работает с документами, а его рукопожатие - крепкое.
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10.11.2020 11:31 Ответить
я устал. я муха-жук
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10.11.2020 11:54 Ответить
Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 3650
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10.11.2020 11:32 Ответить
*чувствует себя нормально, продолжает работать*

Тобто як завжди, ніц не робить.
Потрібно ще додати: *На жаль*
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10.11.2020 11:32 Ответить
Зеленський продовжує нєработать...
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10.11.2020 11:33 Ответить
А от цікаво, йому бюлютєнь виписали? Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 2527
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10.11.2020 11:34 Ответить
Понятно, что клоуну это не светит, но было бы ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО, если бы оно полежало в обычной районной больнице с отдельной ДОПЛАТОЙ ЗА ВСЁ (тесты, одеяло, лекарства, кислород, еду, внимание персонала и т.д., и т.д., и т.д.). Но он же, якобы, "НЕЛОХ" и финансов у него не так уж много, чтобы свои кровные на такое тратить, верно? Все эти радости для обычных смертных... У них, якобы, денег много... А зелёно-квартальные "слуги" - на то и "слуги", чтобы "служить", а не платить... У них "плюшек" мало.....
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10.11.2020 11:35 Ответить
Работничек, мать его...Отсутствие никто и не заметит, наоборот меньше шкоды сотворит!
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10.11.2020 11:37 Ответить
мать его.... лохородица (Вы хотели сказать ))))
Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 5266

...
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10.11.2020 14:23 Ответить
Неуловимый Джо....
Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 1155
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10.11.2020 11:38 Ответить
Чем больше подохнет этих врагов народа, независимо от причины смерти, тем лучше будет для народа Украины.
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10.11.2020 11:39 Ответить
короче :
чем больше их меньше - тем меньше нам хуже ! ))))
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10.11.2020 14:25 Ответить
Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 9624Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 6287
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10.11.2020 11:42 Ответить
Лена появилась , чтобы напомнить- от меня Вова не заразился а от Ермака -да?
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10.11.2020 11:44 Ответить
нда... про Марину Порошенко написали бы "первая леди", а тут просто - "супруга Зеленского". Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 3794
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10.11.2020 11:45 Ответить
да на ней уже табу с фото - даже у принца в гостях со спины Ермак разрешил ее показать.
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10.11.2020 11:52 Ответить
Єрьмак - перша лєдя! Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 4693
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10.11.2020 13:35 Ответить
ЗА ДАНИМИ ОПИТУВАННЯ, ЗЕЛЕНСЬКОМУ НЕ ДОВІРЯЮТЬ 60% УКРАЇНЦІВ - ЦЕНТР РАЗУМКОВА Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 5982
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10.11.2020 11:47 Ответить
Бедный рояль ...
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10.11.2020 11:48 Ответить
Жаль, конечно, но мы надеемся на лучшее. Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 1360
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10.11.2020 11:51 Ответить
Самоизолировался с Мендель? Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 2872
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10.11.2020 11:53 Ответить
ахаха
народная любов во всей красе
я чет не понел - они там комменты не модерируют штоле?
Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 2438

https://ukraine.d3.ru/zelenskii-i-sovest-2067769/?sorting=rating
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10.11.2020 11:54 Ответить
А що ж можна побажати людині, через байдужість якої був залишений помирати на полі поранений боєць. Залишається тільки уявляти які він пережив муки перед смертю.
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10.11.2020 12:44 Ответить
З
адля лікування преЗЕдента, небайдужі українці почали присилати йому ...... шматочки АСФАЛЬТУ!
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10.11.2020 11:59 Ответить
Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 8818

...
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10.11.2020 14:30 Ответить
У нее фамилия ,случайно не Крупская ,Членин работает ,плять ,от этого ещё с 80-х тошнит 😡😡😡
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10.11.2020 12:01 Ответить
Ирония, пусть чаще болеет, появиться больше времени на работу)
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10.11.2020 12:20 Ответить
"В онлайн формате" - а живьём её можете показать ? Или она там же где и Гепа ?
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10.11.2020 12:42 Ответить
блаЗЄньський не хворий. Сховався від запитань про зраду операції з визволення полонених з катівень лугандона.
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10.11.2020 12:49 Ответить
Апіздала! Мендель вже нам все розказала вчора. Доречі, заразним він був, коли без маски ходив та ще не хворів, а зараз нєхєр самоізольовуватись. Він вже не заразний, нехай йде працює, дармоїд клятий.
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10.11.2020 12:54 Ответить
Все як у тій пісні Юрія Антонова
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10.11.2020 13:06 Ответить
Хай відпочине, полікується. ТІЛЬКІ НЕ ПРАЦЮЙ!
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10.11.2020 13:08 Ответить
Заболевший COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально и работает на самоизоляции. Источник: https://censor.net/ru/n3230090

НІЯКИХ НОРМАЛЬНО - ДО КОБЗОНА ТАК ДО КОБЗОНА Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 6219 Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати - Цензор.НЕТ 8019
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10.11.2020 13:27 Ответить
Коли таке бачу, хочеться горлати благим матом, та не давайте ж йому "працювати", конче ж пасуда державу...
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10.11.2020 14:40 Ответить
Журнашлюхи, то скільки коштуватиме лікування ЗЕбіла?

Пригадуєте, як бидло пінилося, переварюючи вартість лікування Петра Порошенка?
Усю вартість він сплатив із власної кишені. А перед тим - потратив сотні мільйонів на допомогу медикам у боротьбі з ковідом.

Зараз лікуватимуть Зеленського (якщо там дійсно ковід, а не діарея від обрання Байдена). Вартість лікування, навіть при легкій формі перебігу, буде вищою, ніж у Порошенка. Усілякі спеціальні умови, при госпіталізації виділення цілого ізольованого корпусу або фактичне перевезення цілої клініки в його резиденцію, додаткові приміщення для охорони, забезпечення розкоші й шику... Але за все це буде до останньої копієчки сплачено з бюджету. Ці кошти, додатково до десятків мільярдів, які вже встигли розікрасти й закатати в асфальт, відберуть у інших хворих.

Бидло в цей час активно бажає Зеленському одужання й бризкає слиною на всіх, хто посмів іронізувати з цього приводу в спосіб, якому привчив українців сам Зеленський.

Я також хочу, щоб він при повному здоров'ї дожив до суду й тюремного ув'язнення за свої незлічимі злочини. В тому числі й за масове вбивство людей, які помруть через неможливість надати їм медичну допомогу з особистої вини зеленого злочинця
Т. Чорновіл
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10.11.2020 14:43 Ответить
Мне,конечно,срать на Зелю,но когда о моральной составляющей пишет коррупционерка и брехуха,которая на деньги за смерть мужа сразу купила себе тачку,то как-то не особо воспринимаются ее рвения к справедливости.А Зеле:пусть бы полежал в переполненной палате,потратил все сбережения,влез в долги
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10.11.2020 15:34 Ответить
Самоизолировался вместе с дерьмаком? или еще и шМендель с собой прихватили?
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10.11.2020 14:51 Ответить
Да в пике он ушел.
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10.11.2020 15:13 Ответить
Как же оно теперь будет пиариться,на построенных Порошенко дорогах? В видосиках маски перерезать?
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10.11.2020 15:19 Ответить
Та нам пофиг,как там его здоровье.Возможно это и аморально,но я пожелаю,чтоб пусть бы еще прочувствовал,как это умирать,истекая кровью,но так и не дождаться помощи.Думаю,понимаете о чем я
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10.11.2020 15:27 Ответить
млять какая жалось что оно еще в сознании и дышит! это 100% пиарход от квартального шута!
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10.11.2020 15:30 Ответить
Ой да зачем работать когда болеешь, ты лечись, тора гой, лечись, отдыхай на больничном...
Авось нам повезет ещё...
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10.11.2020 15:57 Ответить
Говноеды.
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10.11.2020 16:11 Ответить
Лучше бы рассказала, как так вышло, что ЗЕ спит не с женой, а с Ермаком.
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10.11.2020 16:23 Ответить
А еще глазеть на парад зная что герои умирают.
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10.11.2020 19:03 Ответить
 
 