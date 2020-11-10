Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заболевший COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально и работает на самоизоляции.
Об этом рассказала супруга Елена Зеленская на "Международном форуме культурной дипломатии" в онлайн-формате во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"О здоровье президента: все хорошо. Он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - рассказала Елена Зеленская.
Напомним, 9 ноября Зеленский сообщил, что заболел COVID-19.
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Но они готовы ко всему.
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"На жаль" мало би бути українською "Нажаль".
-" Ти ж синку там пильнуй.Дівчата зараз розбещені, хвороби різні мають. Будь обережним. Не дай Бог підхватиш якусь заразу. Приїдиш додому - заразиш жінку, невістка - мене, я - мамку. А ти ж нашу мамку знаєшь - вимре все село!!
Олексій@A_G_2007
Він сміявся з Майдану -"********* палочки"
Він сміявся з окупації Криму -"виведем проституток с Москви"
Він сміявся з України -"актриса с фильмов для взрослих"
Він сміявся з війни на сході -"передвігают границу"
Він сміявся з КОВІД -"я пабалею"...
Стрєлок Воз борн ту Хєлл@GoshaGo06574197 4 ч
Він відпустив вбивць Небесної Сотні.
Він відпустив вбивць Хараберюша.
Він відпустив вбивць 15-річного Дані Дідика.
Він відпустив садистку Терезу, яка з насолодою вбивала укр. юнаків.
Він відпустив свідка та співучасника збиття Малазійського боїнга.
Він співучасник смерті Я.Журавля.
Как он может продолжать делать то, чего не начинал?!!
PS ИНтересно чтобы он сказал, если бы у него дома прорвала канализация, а вместо ремонта, сантехник снял ему видосик из теслы?!
Тобто як завжди, ніц не робить.
Потрібно ще додати: *На жаль*
...
чем больше их меньше - тем меньше нам хуже ! ))))
народная любов во всей красе
я чет не понел - они там комменты не модерируют штоле?
https://ukraine.d3.ru/zelenskii-i-sovest-2067769/?sorting=rating
адля лікування преЗЕдента, небайдужі українці почали присилати йому ...... шматочки АСФАЛЬТУ!
...
НІЯКИХ НОРМАЛЬНО - ДО КОБЗОНА ТАК ДО КОБЗОНА
Пригадуєте, як бидло пінилося, переварюючи вартість лікування Петра Порошенка?
Усю вартість він сплатив із власної кишені. А перед тим - потратив сотні мільйонів на допомогу медикам у боротьбі з ковідом.
Зараз лікуватимуть Зеленського (якщо там дійсно ковід, а не діарея від обрання Байдена). Вартість лікування, навіть при легкій формі перебігу, буде вищою, ніж у Порошенка. Усілякі спеціальні умови, при госпіталізації виділення цілого ізольованого корпусу або фактичне перевезення цілої клініки в його резиденцію, додаткові приміщення для охорони, забезпечення розкоші й шику... Але за все це буде до останньої копієчки сплачено з бюджету. Ці кошти, додатково до десятків мільярдів, які вже встигли розікрасти й закатати в асфальт, відберуть у інших хворих.
Бидло в цей час активно бажає Зеленському одужання й бризкає слиною на всіх, хто посмів іронізувати з цього приводу в спосіб, якому привчив українців сам Зеленський.
Я також хочу, щоб він при повному здоров'ї дожив до суду й тюремного ув'язнення за свої незлічимі злочини. В тому числі й за масове вбивство людей, які помруть через неможливість надати їм медичну допомогу з особистої вини зеленого злочинця
Т. Чорновіл
Авось нам повезет ещё...