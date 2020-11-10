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Новости Политика Украины
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операция (205) Бутусов Юрий (3908) Арахамия (956) пленные (1832)

Если мы будем создавать ВСК по каждому посту Бутусова в Facebook, то у нас не хватит депутатов, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на данные о срыве спецоперации по освобождению пленных в Донецке, опубликованные главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время брифинга на вопрос журналистов о создании ВСК по этому вопросу, Арахамия отреагировал так:

"Относительно господина Бутусова - не известно вообще о такой информации. Если мы будем создавать ВСК по каждому посту в Facebook господина Бутусова, то у нас очень быстро не хватит депутатов. Напоминаю, что согласно закону, каждый депутат имеет право одновременно только в одной Временной следственной комиссии и одной Временной специальной комиссии", - сказал Арахамия.

Как сообщал Цензор.НЕТ, подполковник ВСУ Михаил Николов заявил, что по приказу высшего руководства Украины была сорвана спецоперация украинских разведчиков по освобождению пленных на оккупированном Донбассе.

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Топ комментарии
+49
И то верно. Через полгодика создадут ВСУ по всей деятельности всех "Слуг народа" и лично товарисчей Зе и дЕрьмака. Чего сейчас силы тратить.
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10.11.2020 16:52
+25
Абра-Хамия, на вас не только ВСК, на вас и тюрем не хватит!
только концлагеря для спасут Украину Если мы будем создавать ВСК по каждому посту Бутусова в Facebook, то у нас не хватит депутатов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6440
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10.11.2020 16:56
+25
Если мы будем создавать ВСК по каждому посту в Facebook господина Бутусова, то у нас очень быстро не хватит депутатов.
Ара, вы хоть одно ВСК создали то? Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1680
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10.11.2020 16:59
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Правила форума Совет форумчан
И то верно. Через полгодика создадут ВСУ по всей деятельности всех "Слуг народа" и лично товарисчей Зе и дЕрьмака. Чего сейчас силы тратить.
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10.11.2020 16:52 Ответить
Их голыми руками не возьмёшь -- только вооружёнными... *)
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10.11.2020 16:56 Ответить
На сцикуна не нужен нож,
Его за ухо ты возмешь
И делай с ним, что хош.
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10.11.2020 18:10 Ответить
Абра-Хамия, на вас не только ВСК, на вас и тюрем не хватит!
только концлагеря для спасут Украину Если мы будем создавать ВСК по каждому посту Бутусова в Facebook, то у нас не хватит депутатов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6440
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10.11.2020 16:56 Ответить
у нас Европа не засохнет,
а как там у вас, в Нарьян-Маре ?
снег давно лежит?
аленей ягелем обеспечил ? Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3214
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10.11.2020 17:12 Ответить
для этого они себе камеры повышенной комфортности строят.
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10.11.2020 17:28 Ответить
Прошу пардону за опечатку. Не ВСУ а ТСК. Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4629
Да и ВСУ может провести своё расследование, ежели что. Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 9997
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10.11.2020 16:59 Ответить
ТСК, ВСК? Да какая разница?
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10.11.2020 17:00 Ответить
Не в России живём, не в банде. Всё по закону. Военного времени. Тут будет важен подбор прокуроского и судейского состава.
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10.11.2020 17:04 Ответить
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко, отвечая на вопрос журналистов о том, что народные депутаты требуют отставки состава КСУ, начал размышлять о фамилии главы фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии.
В эфире "Радио Свобода" он сказал,

"Мне не нравится Арахамия. Я так и не понял, что это такое - болезнь, фамилия или явление? Так что ему теперь идти в отставку из-за этого?" - отметил судья.
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10.11.2020 17:15 Ответить
Прикольно сказал. Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1427
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10.11.2020 17:43 Ответить
Ара-Хам---хитрюча пика.Хоч і бовдур.
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10.11.2020 22:34 Ответить
Главное, чтобы эти арахамии за полгода не успели слить Украину Кремлю. После победы Байдена они с Медведчуком очень убыстрились.
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10.11.2020 17:17 Ответить
Если мы будем создавать ВСК по каждому посту Бутусова в Facebook, то у нас не хватит депутатов, - "слуга народа" Арахамия

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а если на ваши действия не реагировать то скоро в Украине не хватит работоспособного населения чтобы на вас уродов и ваши аппетиты горбатиться на заводах! Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 9050
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10.11.2020 18:30 Ответить
"Если мы будете создавать такое количество предательств то нас просто, без ВСК и Бутусова в Facebook, будут отстреливать, и у нас не хватит депутатов на тусовки в Трусковцах, - "слуга народа" Арахамия."
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10.11.2020 19:35 Ответить
Хто би сумнівався...
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10.11.2020 16:53 Ответить
Между прочим, за границей именно так все и делают. Журналисты пишут расследования, общественность реагирует, а власть вынуждена проводить проверки и наказывать виновных.
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10.11.2020 16:53 Ответить
Дебил Арахамка - это ж не вагнеровцы отданные Кремлю, это люди сейчас под следствием в Украине за терроризм!!! и гуляющие на свободе , дела их мертвы. ПОЧЕМУ?
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10.11.2020 16:59 Ответить
Не Бутусов на них дела накатил, слышь, придурок!
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10.11.2020 17:01 Ответить
ай а шо так зеплесняки повылазили- таки есть слив операции?!!!
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10.11.2020 17:05 Ответить
😀
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10.11.2020 16:54 Ответить
...нехватка количества осложняется отсутствием качества...
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10.11.2020 16:54 Ответить
От уродец макакоподобный
Ты там зачем вааще находишся?
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10.11.2020 16:55 Ответить
Красиво з'їхав з теми.
Але дійсно, незабаром таку кількість зрад доведеться розслідувати - що і депутатів не вистачить.
Погано тільки, що вони тільки одного Бутусова бояться і на нього так болісно реагують.
На інших журналістів-розслідувачіа вони просто не реагують
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10.11.2020 16:55 Ответить
Поэтому надо сразу: поймали - пристрелили.
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10.11.2020 16:56 Ответить
какая же все таки дебильная харя у хламидии!
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10.11.2020 16:56 Ответить
Создайте ОДНУ - по ОПГ "Зе и Ко" ..... Если мы будем создавать ВСК по каждому посту Бутусова в Facebook, то у нас не хватит депутатов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 610
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10.11.2020 16:56 Ответить
с вашими зебилами то так точно-не хватит !
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10.11.2020 16:57 Ответить
Долбообезьяна слово в слово повторила то, что говорыла о комиссии по вагнеровцам. Поддается дрессировке отлично!
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10.11.2020 16:57 Ответить
а на куя нам такие депутати, которие не реагируют на кричащие факти государственной измени?
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10.11.2020 16:57 Ответить
Так он сам и есть изменник! Даже хуже - агент Кацапии в шкуре ЗЕнардепа!
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10.11.2020 17:45 Ответить
А что тут в статьях брешут про Зеленского? Такого что тут написано Арахамия не говорил?
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10.11.2020 17:03 Ответить
Вато, у тебе грамплатівку заїло. Зміни.
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10.11.2020 17:03 Ответить
не пеняй на ЗЕркало коль рожа ЗЕленая
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10.11.2020 17:04 Ответить
Если мы будем создавать ВСК по каждому посту в Facebook господина Бутусова, то у нас очень быстро не хватит депутатов.
Ара, вы хоть одно ВСК создали то? Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1680
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10.11.2020 16:59 Ответить
Создали по пленкам Деркача! Против Гетьмана!
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10.11.2020 17:04 Ответить
с языка снял!
и у меня ощущение, что тут дело не только в прикрывательстве, а и в том, что им тупо влом. можно было бы создать, сделать все по красоте, чтоб типа рсследовали - состава зрады нет. но это ж надо мозги напрягать и тратить время отрывать от грабежа хари свои
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10.11.2020 17:54 Ответить
Но такой вариант в силу их врожденной тупорылости они даже не рассматривают
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10.11.2020 18:22 Ответить
Ви їм лестите. Ім зовсім не ліньки, вони саме ховають свої злочини на радість своїм прихильникам-українцям, разом знищуючи Україну.
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10.11.2020 18:40 Ответить
Откуда взялся этот зверёк Ара Хамия? Я помню что похожая мартышка играла роль "миллионера" в шоу "Битва экстрасенсов" а вёл этот лохотрон Бородянский. Это она и есть?
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10.11.2020 17:00 Ответить
А сколько ВСК уже создано? Ни ожной.. Значит точно у АраХамии рыдьце в пушку.
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10.11.2020 17:02 Ответить
Депутанов у вас хватает. В отношении мозгов -БА-АЛЬШИЕ сомнения... А совести - 0.
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10.11.2020 17:03 Ответить
***
У одних оба полушария защищены черепом, у других - штанами.

М. Жванецкий
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10.11.2020 17:03 Ответить
"Дураки очень любят наказывать умных. Во-первых, себя поднимают. Во-вторых, умней получаются. В-третьих, все видят, кто главный. Единственное - потом не знают, что делать."

тоже Жванецкий
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10.11.2020 17:09 Ответить
Создание ВСК по возможному срыву "вагнеровской операции" буду блокировать лично, - Арахамия/ Арахамия предложил сократить численность украинской армии из-за дефицита средств на ее содержание 15 октября /На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк . Загороднюк- владелец фирмы буровых установок для РФ./ Рожа рыночного продавца цветов советских времён честной быть не может: Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации.
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10.11.2020 17:05 Ответить
застрілити абрека хамію за державну зраду
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10.11.2020 19:12 Ответить
хватит одной украинской коммисии,что бы зделать заключение об антиукраинской деятельности арахимии,который совместно с оп ведает о тех операциях,которые провалены в Украине ихними подельниками
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10.11.2020 17:06 Ответить
Це добре, що арахамія почала відгавкуватись. Це підтверджує факт зливу зеленским і його оточенням ще одніє спецоперації. На цей раз зі звільнення полонених українців і ліквідації їх катів, представників кацапськийї спецслужб.
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10.11.2020 17:06 Ответить
Штатний балабол королівського двору.
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10.11.2020 17:09 Ответить
араХамию настолько залепило, что он не видит и не слышит, что заявление сделал не только журналист, но и подполковник ВСУ Михаил Николов ?
пуйловское отродье со всем вытекающим из него дерьмом.
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10.11.2020 17:10 Ответить
Зеленим зайдам плювати на українців.

Повернись живим

2 год.

На цьому фото бабуся Богдана Ковальчука.

І ми вважаємо, що ви мусите знати його історію.

Богдан - звичайний підліток із Ясинуватої. У 2016 році бойовики заарештували його та ще шістьох хлопців (від 15 до 17 років) за нібито співпрацю з українськими спецслужбами. Їх прозвали «ясинуватськими підривниками».

Відбувся суд. І підлітків засудили на термін від 10 до 15 років.

У 2019 році хлопцям запропонували пройти «процедуру помилування». Умовою звільнення була згода не покидати окуповані території.

Богдан став єдиним, хто не погодився на таку умову від бойовиків і відповів: «Зрадив раз - зрадиш ще раз!». Хлопець залишився вірним Україні.

Незважаючи на вольовий вчинок, Богдана не внесли до списку на обмін 16 квітня, і досі ніхто не знає, чи внесуть найближчим часом.

Богдан ріс без батька, мав великі плани на навчання, а його рідні мали великі надії. Його бабуся, попри власну інвалідність, відчайдушно бореться за онука.

Важко уявити, що 17-річному хлопчині довелося зустріти у підвалах свої 18, 19, 20, 21 роки та що він там пережив за свою тверду громадянську позицію. Учора у Богдана був черговий день народження.

Ми б могли його привітати, та хлопець і досі перебуває у полоні й невідомо коли повернеться додому.

Зробіть репост цього допису, розкажіть кожному, бо за таких українців потрібно боротися!
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10.11.2020 17:29 Ответить
Незважаючи на вольовий вчинок, Богдана не внесли до списку на обмін 16 квітня, і досі ніхто не знає, чи внесуть найближчим часом.
Богдан ріс без батька, мав великі плани на навчання, а його рідні мали великі надії. Його бабуся, попри власну інвалідність, відчайдушно бореться за онука.
Важко уявити, що 17-річному хлопчині довелося зустріти у підвалах свої 18, 19, 20, 21 роки та що він там пережив за свою тверду громадянську позицію. Учора у Богдана був черговий день народження.
Ми б могли його привітати, та хлопець і досі перебуває у полоні й невідомо коли повернеться додому.
Зробіть репост цього допису, розкажіть кожному, бо за таких українців потрібно боротися!

https://scontent.fiev22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/124680145_1847870165370412_8359964296996021939_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=TPzLBhJqxUkAX9bVXCY&_nc_ht=scontent.fiev22-2.fna&oh=14******************************&oe=5FD1FB56
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10.11.2020 17:30 Ответить
откуда вообще вылез этот стрёмный чертыла ?
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10.11.2020 17:11 Ответить
не надо никаких ТСК. Это не поможет. Парадокс в том, что зеленский и его шобла держаться у власти только благодаря угрозе новой агрессии со стороны Мордора. Но все идет к финишу. И эти ребятки ответят за все - за Цемаха, за Вагнеровцев, за неосвобожденных украинских пленных в донецких тюрьмах и т.д. и т.д. Только билета до Ростова не будет
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10.11.2020 17:11 Ответить
За пост в фейсбуки ))) так швелилис спяшие красавцы ))) гдежи вы было в 21.11.2013-14 ГОДУ ? )))а по тв смотрели кремл-тв и кричали россия )))) УКРАИНА пережил кучму,яника,порошенко и пережевет этого самого "умнога" в квн ))) НО ЭТО ВЫ УКРАИНЦЫ ВЫБЕРАЕТЕ ИЗ ХУЖИХ ЛУТШЕГО ((( У ВАС ЕСТ ПРАВО НА ВЫБОР !!! ВЫБОРО КАТОРОГО ОСТАИВАЛИ ВАШИ ПРЕДКИ ИЗ КИЕВСКОЙ РУСИ !!! В ВАС ЖЕВЕТ ВЕРА В СВОБОДУ И ГИДНОСТИ !!!
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10.11.2020 17:24 Ответить
действительно....там сплошное уголовное дело по каждому дню пребывания этой падали у власти...причем десятки за день и по самым тяжким ...
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10.11.2020 17:26 Ответить
Згадалось з репертуару Шнурова:
"А ты макака по знаку зодиака.
Да и без знака - ты макака".
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10.11.2020 17:32 Ответить
Вспомнилось:
"Если каждому давать - поломается кровать".
Арахамия такой важный, тяжёлый государственник, а Бутусов - кто такой?
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10.11.2020 17:33 Ответить
две сволочи
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10.11.2020 17:36 Ответить
Не турбуйся Мамамія, знайдуться рівно через три роки на кожне повідомлення про ваші злочини. А це не фейки про злочини Порошенко, про "свинарчуків", "Ротердам+", прохід наших кораблів по нашій території, як казали бабусі "про апшори", а тут реальні пожиттєві строки.
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10.11.2020 17:39 Ответить
Кто б уже этого макакоподобного утилизовал! До чего же мерзкий подонок! Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 300
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10.11.2020 17:40 Ответить
Дурак, ідіот і велика мерзота І все це вмістилося в одній людині.
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10.11.2020 17:41 Ответить
Якщо судити слуг за кожен їхній злочин, то не вистачить судів.
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10.11.2020 17:43 Ответить
Арахамія (кличка "Жовторотий комсомолець") краще б мовчав
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10.11.2020 17:49 Ответить
Який цинізм, прирівняти Державну Зраду і Державних Злочинців до простого коментаря у фейсбуці ! Відповідальності не уникнути , рано чи пізно вона бумерангом прилетить на голову зрадника!
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10.11.2020 17:50 Ответить
Єрмак з Джуліані нашіптувались проти Байдена - КОРОНА! Вовка дєлішкі на Пороха з байденом смакував -КОРОНА! Міністерство Оборони знало про злив спецоперації у липні цьогороку- у МІНІСТРА КОРОНА! ТА ШО ТАКОЕ!
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10.11.2020 17:52 Ответить
Боже, какие одухотворенные и прекрасные лица, аки у святых. Хочешь - бюсты ваяй, хочешь - иконы пиши.
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10.11.2020 17:59 Ответить
Не лише Бутусов вимагає створення ВСК по вагнерівцям. ЗЄбілів скоро в асфальт закатають, а вони все дурачків вмикають.
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10.11.2020 18:03 Ответить
Тогда потом Арахамие не верещи как хряк , когда у ЗЕ будет к 2024 году рейтинг как у Юща в 2010 и ТСК будет созданно уже , когда СН распадётся на атомы и уже новый президент на стадионе пафосно объявит Фофику , шо он приговор Фофику .
То , шо это не будет Порошенко - 100 пудов . Но так же 100 пудов это будет точно не "какая разница" и 100 пудов проевропейский политик .
Местные выборы показывают тенденцию ...
Возьмён Ирпень -- там СН предпоследние прошли . Но порадовало, шо в отличии от Киева ЖОПа не прошла вообще . Майбах не прошёл . Прошли ЕС, "Батьківщина" , "Голос" , СН и "Своода" . Ирпень получился более прозападным , чем Киев . Вот парадокс .
Может потому, шо донецких в своё время до Ирпеня близко не допустили -- там своя мафия Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2030 . А в Киев ещё Ибукович пачками своих завозил . А том беженцы , потом Лавра старушкам и не только мозги промывает .
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10.11.2020 18:03 Ответить
....зато хватит предателей
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10.11.2020 18:08 Ответить
Тут ключове слово "Порошенко" - вставте його в будь-яке повідомлення про злочин - і ТСК - тут як тут! Ну а про інших - то дійсно так, чого його напрягатися...
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10.11.2020 18:12 Ответить
А хоть одна комиссия была создана?
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10.11.2020 18:18 Ответить
грузинской обезьяне -агрохимии не место в Украине!
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10.11.2020 18:30 Ответить
Хіба в ньому справа? Не він це вирішує, а зеленський. От до кого треба мати претензії. А у вас знову цар хороший, боярє погані.
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10.11.2020 18:51 Ответить
Нет необходимости создавать ТСК чтобы всем стало ясно что Хамия конченный идиот и подлец.
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10.11.2020 18:40 Ответить
...как то все на хи-хи, а где протесты...
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10.11.2020 19:07 Ответить
Вы - зеленая плесень, будете нести каждый персональную ответственность за предательство и шпионаж в пользу нашего врага - кацапстана/москальщины.
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10.11.2020 19:11 Ответить
Це ж треба Арахамії зрадити свою країну, не боротися за неї, прибитися до іншої країни, щоби теж зраджувати
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10.11.2020 19:32 Ответить
Воно ж і дітей своїх тому навчає
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10.11.2020 19:33 Ответить
хамло не мытое и не бритое...оно считает, что, если оно выскочило из грязи в мрази, то оно имеет право хамить Бутусову и решать, понесут ли наказание предатели Украины, его подельники по мафиозной структуре " Слуги народа"....ничтожество....
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10.11.2020 20:25 Ответить
когда выступает арахамия, то создается впечатление, что тот с перепою вылез из какого-то нечищенного свинарника... грязный, небритый, неряшливо одетый... это просто позор...
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10.11.2020 20:25 Ответить
Як і в аналогічних ситуаціях подібних вкидів - лютий плюс. Хай і Арахамії.
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10.11.2020 20:49 Ответить
Действительно. С чего бы это ЗЕленым врагам Украины создавать против себя ВСК?
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10.11.2020 21:08 Ответить
Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5225
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10.11.2020 23:10 Ответить
По скорику (вернулся с Крыма подготовленный ублюдок) пора тоже открывать и по каждой "слуге" а жопинцев уже каждого на нары...
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12.11.2020 06:09 Ответить
 
 