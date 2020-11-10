Если мы будем создавать ВСК по каждому посту Бутусова в Facebook, то у нас не хватит депутатов, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на данные о срыве спецоперации по освобождению пленных в Донецке, опубликованные главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время брифинга на вопрос журналистов о создании ВСК по этому вопросу, Арахамия отреагировал так:
"Относительно господина Бутусова - не известно вообще о такой информации. Если мы будем создавать ВСК по каждому посту в Facebook господина Бутусова, то у нас очень быстро не хватит депутатов. Напоминаю, что согласно закону, каждый депутат имеет право одновременно только в одной Временной следственной комиссии и одной Временной специальной комиссии", - сказал Арахамия.
Как сообщал Цензор.НЕТ, подполковник ВСУ Михаил Николов заявил, что по приказу высшего руководства Украины была сорвана спецоперация украинских разведчиков по освобождению пленных на оккупированном Донбассе.
Пожалуйста, подождите...
Его за ухо ты возмешь
И делай с ним, что хош.
только концлагеря для спасут Украину
а как там у вас, в Нарьян-Маре ?
снег давно лежит?
аленей ягелем обеспечил ?
Да и ВСУ может провести своё расследование, ежели что.
В эфире "Радио Свобода" он сказал,
"Мне не нравится Арахамия. Я так и не понял, что это такое - болезнь, фамилия или явление? Так что ему теперь идти в отставку из-за этого?" - отметил судья.
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а если на ваши действия не реагировать то скоро в Украине не хватит работоспособного населения чтобы на вас уродов и ваши аппетиты горбатиться на заводах!
Ты там зачем вааще находишся?
Але дійсно, незабаром таку кількість зрад доведеться розслідувати - що і депутатів не вистачить.
Погано тільки, що вони тільки одного Бутусова бояться і на нього так болісно реагують.
На інших журналістів-розслідувачіа вони просто не реагують
Ара, вы хоть одно ВСК создали то?
и у меня ощущение, что тут дело не только в прикрывательстве, а и в том, что им тупо влом. можно было бы создать, сделать все по красоте, чтоб типа рсследовали - состава зрады нет. но это ж надо мозги напрягать и тратить время отрывать от грабежа хари свои
У одних оба полушария защищены черепом, у других - штанами.
М. Жванецкий
тоже Жванецкий
пуйловское отродье со всем вытекающим из него дерьмом.
Повернись живим
2 год.
На цьому фото бабуся Богдана Ковальчука.
І ми вважаємо, що ви мусите знати його історію.
Богдан - звичайний підліток із Ясинуватої. У 2016 році бойовики заарештували його та ще шістьох хлопців (від 15 до 17 років) за нібито співпрацю з українськими спецслужбами. Їх прозвали «ясинуватськими підривниками».
Відбувся суд. І підлітків засудили на термін від 10 до 15 років.
У 2019 році хлопцям запропонували пройти «процедуру помилування». Умовою звільнення була згода не покидати окуповані території.
Богдан став єдиним, хто не погодився на таку умову від бойовиків і відповів: «Зрадив раз - зрадиш ще раз!». Хлопець залишився вірним Україні.
Незважаючи на вольовий вчинок, Богдана не внесли до списку на обмін 16 квітня, і досі ніхто не знає, чи внесуть найближчим часом.
Богдан ріс без батька, мав великі плани на навчання, а його рідні мали великі надії. Його бабуся, попри власну інвалідність, відчайдушно бореться за онука.
Важко уявити, що 17-річному хлопчині довелося зустріти у підвалах свої 18, 19, 20, 21 роки та що він там пережив за свою тверду громадянську позицію. Учора у Богдана був черговий день народження.
Ми б могли його привітати, та хлопець і досі перебуває у полоні й невідомо коли повернеться додому.
Зробіть репост цього допису, розкажіть кожному, бо за таких українців потрібно боротися!
Богдан ріс без батька, мав великі плани на навчання, а його рідні мали великі надії. Його бабуся, попри власну інвалідність, відчайдушно бореться за онука.
Важко уявити, що 17-річному хлопчині довелося зустріти у підвалах свої 18, 19, 20, 21 роки та що він там пережив за свою тверду громадянську позицію. Учора у Богдана був черговий день народження.
Ми б могли його привітати, та хлопець і досі перебуває у полоні й невідомо коли повернеться додому.
Зробіть репост цього допису, розкажіть кожному, бо за таких українців потрібно боротися!
https://scontent.fiev22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/124680145_1847870165370412_8359964296996021939_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=TPzLBhJqxUkAX9bVXCY&_nc_ht=scontent.fiev22-2.fna&oh=14******************************&oe=5FD1FB56
"А ты макака по знаку зодиака.
Да и без знака - ты макака".
"Если каждому давать - поломается кровать".
Арахамия такой важный, тяжёлый государственник, а Бутусов - кто такой?
То , шо это не будет Порошенко - 100 пудов . Но так же 100 пудов это будет точно не "какая разница" и 100 пудов проевропейский политик .
Местные выборы показывают тенденцию ...
Возьмён Ирпень -- там СН предпоследние прошли . Но порадовало, шо в отличии от Киева ЖОПа не прошла вообще . Майбах не прошёл . Прошли ЕС, "Батьківщина" , "Голос" , СН и "Своода" . Ирпень получился более прозападным , чем Киев . Вот парадокс .
Может потому, шо донецких в своё время до Ирпеня близко не допустили -- там своя мафия . А в Киев ещё Ибукович пачками своих завозил . А том беженцы , потом Лавра старушкам и не только мозги промывает .