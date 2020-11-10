Карантин выходного дня внедрят для снижения скорости распространения коронавируса, - Степанов

Нагрузка на медицинскую систему должна быть допустимой, именно поэтому правительство и планирует ввести карантин выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Относительно ситуации с COVID-19 в стране - продолжается распространяться эта болезнь, продолжает расти количество больных. Мы усиливаем карантинные меры по всей стране, в том числе предлагаем ввести "карантин выходного дня". Зачем мы это делаем? Нам очень важно остановить ту скорость, с которой распространяется COVID-19", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, необходимо, чтобы нагрузка на медицинскую систему была допустимой.

"Это когда мы в состоянии оказать медицинскую помощь всем без исключения гражданам, несмотря на то, где эти граждане находятся, в точке нашей страны - всем должна быть оказана медицинская помощь", - отметил министр.

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