Карантин выходного дня внедрят для снижения скорости распространения коронавируса, - Степанов
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Нагрузка на медицинскую систему должна быть допустимой, именно поэтому правительство и планирует ввести карантин выходного дня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Относительно ситуации с COVID-19 в стране - продолжается распространяться эта болезнь, продолжает расти количество больных. Мы усиливаем карантинные меры по всей стране, в том числе предлагаем ввести "карантин выходного дня". Зачем мы это делаем? Нам очень важно остановить ту скорость, с которой распространяется COVID-19", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, необходимо, чтобы нагрузка на медицинскую систему была допустимой.
"Это когда мы в состоянии оказать медицинскую помощь всем без исключения гражданам, несмотря на то, где эти граждане находятся, в точке нашей страны - всем должна быть оказана медицинская помощь", - отметил министр.
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Получится, что не будет выбора - купить на рынке днем в выходной или купить вечером в супермаркете.
И, что, теперь идти в маркет и покупать наантибиоченное мясо, яйца непонятно чем кормленых кур, молоко с пальмовым маслом и сметану на крахмале, которую нельзя сбить в крем (от сахара становится жидкой)?
Кроме того проходить через условно-здоровых (подкашливающих) кассиров по малопроветриваемым залам (например АТБ на 1-ом этаже хрущевок).
Это больше похоже на лобби в стиле Тищенко.