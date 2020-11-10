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Карантин выходного дня внедрят для снижения скорости распространения коронавируса, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Карантин выходного дня внедрят для снижения скорости распространения коронавируса, - Степанов

Нагрузка на медицинскую систему должна быть допустимой, именно поэтому правительство и планирует ввести карантин выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Относительно ситуации с COVID-19 в стране - продолжается распространяться эта болезнь, продолжает расти количество больных. Мы усиливаем карантинные меры по всей стране, в том числе предлагаем ввести "карантин выходного дня". Зачем мы это делаем? Нам очень важно остановить ту скорость, с которой распространяется COVID-19", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, необходимо, чтобы нагрузка на медицинскую систему была допустимой.

"Это когда мы в состоянии оказать медицинскую помощь всем без исключения гражданам, несмотря на то, где эти граждане находятся, в точке нашей страны - всем должна быть оказана медицинская помощь", - отметил министр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
чергова дурня від дебілоїдів..
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10.11.2020 12:03
+4
Не трынди, фантазёр.
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10.11.2020 12:08
+3
Не, не потому, потому что видимость заботы организовать както нада
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10.11.2020 11:49
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Не, не потому, потому что видимость заботы организовать както нада
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10.11.2020 11:49 Ответить
Степанов помиляється, в вихідні дні люди не їздять в транспорті на роботу і не сидять в офісах тому в вихідні дні коронавірус не розповсюджується такими темпами як в робочі дні. Просто владі потрібно робити хоч щось і показувати людям - ми робимо! Але робить влада абсолютно ідіотські речі і приймає абсолютно ідіотські рішення! Я б навпаки відмінив вихідні дні щоб вдома не збиралась вся родина разом з дітьми і не сиділи в закритих приміщеннях де гаранатовано розпосюджується коронавірус! Потрібно тимчасово на кілька місяців зробити всі дні робочими і відмінити всі святкові дні, а вихідні давати працівникам за гнучким графиком. Від цього тільки виграє і економіка і здоров'я громадян!
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10.11.2020 11:51 Ответить
Який хороший початок коменту - ледь не плюсонув. Але маючи певний досвід на цензорі, дочитав до кінця.
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10.11.2020 12:18 Ответить
Нечувані виклики вимагають асиметрічних відповідей. Потрібно підлаштовуватись під ситуацію а не намагатись вишикувати коронавірус і віддавати йому команди! Влада не розуміє яка стратегія виграшна в такій ситуації, бо влада абсолютно непрофесійна. Люди які прийшли до влади не мають досвіду управління навіть середнім виробництвом, я вже не кажу про великі корпорації, тому в них абсолютно немає навіть відчуття в якому напрямку потрібно рухатись щоб нормалізувати ситуацію. Березневий карантин не тільки не допоміг зупинити коронавірус, він ще й наніс страшного удару по економіці України! Тепер у влади вже є розуміння що зупиняти виробництва не можна і тому влада намагаєтсья проявити себе у вихідні дні, оголошуючи карантин вихідного дня. Але це така сама тупість як і карантин в робочі дні. Влада не розуміє як боротись з коронавірусом, не розуміє яка поточна ситуація з захворюванням. Кількість ПЛР тестів це не активні хворі, а ті хто хворів протягом 70 діб від моменту взяття проб на аналіз, тобто по кількості положительних тестів не можна судити про кількість активних хворих які розповсюджують хворобу! Це головна помилка влади яка не володії останніми даними медичних досліджень! Забудьте про кількість положительних ПЛР тестів і про кількість померлих, хворі помирають не від коронавірусу, а від потужної відкладеної імунної відповіді організму, коли коронавірусу в організмі пацієнтавже немає! Тому зусилля влади мають бути направлені в першу чергу на активних хворих які розповсюджують коронавірус, щоб обмежити їх спілкування і виявити всіх контактних осіб для самоїзоляції не більше ніж на 10 діб до проявлення хвороби і далі або продовження ізоляції і лікування або зняття всіх обмежень. В кабінеті Зеленського має висіти на стіні перелік завдань які потрібно вирішити для подолання епідемії - головні фактори поширення захворювання (спільний повітряний простір, довге перебування в закритому повітряному просторі, контакт з хворими, відсутність масок і засобів захисту, потреба пересуватись в транспорті і перебувати в громадському просторі разом з інфікованими, відсутність вчасної діагностики наявності коронавірусу, маленька кількість ПЛР тестів які робить Україна на добу, має бути більше 100 тис. ПЛР тестів на добу). Кожен день влада має працювати з цими факторами і намагатись зменшити їх вплив на ситуацію, а сидіння вдома у вихідні тільки гарантовано збільшить кількість хворих на коронавірус. Розмазування робочого графіку в офісах та установах на кілька змін і днів може покращити ситуацію. Береться тиждень, персонал ділиться на групи, в певні дні виходять на роботу тільки певні групи людей, інші працюють дистанційно, групи між собою не перетинаються, приміщення після кожної групи дезінфікується, вихідних немає, групи працюють всі 7 днів на тиждень з плаваючими вихідними. Так можна обмежити спілкування на роботі між співробітниками і унеможливити перенесення хвороби між різними групами персоналу. А збільшення робочих днів додасть економіці неймовірно потужного поштовху в кінці року і на початку нового 2021 року.
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10.11.2020 12:42 Ответить
Ну будут все закупаться, собираться большими толпами в магазинах, в транспорте в другие дни... От этого думаю скорость еще больше увеличится.
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10.11.2020 11:55 Ответить
чергова дурня від дебілоїдів..
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10.11.2020 12:03 Ответить
В магазинах половина игнорирует маски, Ведут себя агрессивно и нагло.. Только штрафы могут изменить ситуацию
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10.11.2020 12:06 Ответить
Не трынди, фантазёр.
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10.11.2020 12:08 Ответить
якби тому стєпанову та не дихати по вихідних. Пляді, у нас базар в суботу, зїджається з сотня торговців, кілька тисяч покупців. Влада говорить: перенесем на середу. Ага, у середу у багатьох робочий день.
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10.11.2020 12:22 Ответить
Лобби владельцев супермаркетов. Не?
Получится, что не будет выбора - купить на рынке днем в выходной или купить вечером в супермаркете.
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10.11.2020 12:27 Ответить
Мясо, яйца, молоко покупаю на рынке, на свежем воздухе.
И, что, теперь идти в маркет и покупать наантибиоченное мясо, яйца непонятно чем кормленых кур, молоко с пальмовым маслом и сметану на крахмале, которую нельзя сбить в крем (от сахара становится жидкой)?
Кроме того проходить через условно-здоровых (подкашливающих) кассиров по малопроветриваемым залам (например АТБ на 1-ом этаже хрущевок).
Это больше похоже на лобби в стиле Тищенко.
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10.11.2020 13:42 Ответить
 
 