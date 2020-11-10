Два автомобиля столкнулись в Одессе: один человек погиб, четверо пострадали. ФОТОрепортаж

В Киевском районе Одессы столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, пассажир одного из автомобилей умерла в реанимации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевского отдела полиции в Одессе.

По предварительным данным следственно-оперативной группы по ДТП ГУНП, 37-летний водитель "Mercedes-Benz GLE" выехал на красный сигнал светофора на перекресток, не предоставив преимущество в движении 32-летнему водителю "Chevrolet Aveo", в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В аварии оба водителя и их пассажиры получили телесные повреждения, одна из пассажирок скончалась в реанимационном отделении.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.



Фото: сайт Нацполиции