РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3777 посетителей онлайн
Новости Происшествия ДТП
8 888 3
ДТП (7442) Одесса (7378) Нацполиция (15730)

Два автомобиля столкнулись в Одессе: один человек погиб, четверо пострадали. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Киевском районе Одессы столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, пассажир одного из автомобилей умерла в реанимации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевского отдела полиции в Одессе.

По предварительным данным следственно-оперативной группы по ДТП ГУНП, 37-летний водитель "Mercedes-Benz GLE" выехал на красный сигнал светофора на перекресток, не предоставив преимущество в движении 32-летнему водителю "Chevrolet Aveo", в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В аварии оба водителя и их пассажиры получили телесные повреждения, одна из пассажирок скончалась в реанимационном отделении.

Два автомобиля столкнулись в Одессе: один человек погиб, четверо пострадали 01

По факту дорожно-транспортного происшествия начато производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пошла, выпила, вроде нормальная была": в Одессе пьяная женщина угнала такси и врезалась в припаркованный автомобиль. ВИДЕО+ФОТО

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

Два автомобиля столкнулись в Одессе: один человек погиб, четверо пострадали 02
Фото: сайт Нацполиции
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И снова журналистукие ляпы в виде "иномарок"... Калька российских сми.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:56 Ответить
"одна женщина погибла, четыре человека пострадали"
Хм.. женщину вынесли в отдельную от "человеков" категорию?
показать весь комментарий
10.11.2020 12:14 Ответить
в Одессе кавказцы на дорогих машинах едут на красный свет и по встречке. В основном дорогие BMW и Mercedes. Причем часто они едут в паре по несколько машин
показать весь комментарий
10.11.2020 13:18 Ответить
 
 