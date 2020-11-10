РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3646 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
25 247 361
Зеленский (16523) опрос (2619) Порошенко (19361) рейтинг (1617) социология (528) Центр Разумкова (204) Слуга народа (2547) Европейская Солидарность (998)

Рейтинг партий: "СН" - 28%, "ЕС"- 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентский рейтинг: Порошенко и Зеленский во втором туре, - опрос Центра Разумкова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг партий:

Партия "Европейская Солидарность" с прошлых парламентских выборов нарастила свою электоральную поддержку в 2,5 раза.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, за партию "Слуга народа" готовы отдать свой голос 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос 21%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" -16,5%, ВО "Батькивщина" - 8%, партию "Сила и честь" -5%, ВО "Свобода" - 4%, партию "Голос" - 3%, "Партию Шария" - 2%, партию "За майбутнє" - 2%, партию "Гражданская позиция" - 2%, Радикальную партию Олега Ляшко - 2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана"- 2%, партию "Наш край" - 1%, за партии "Пропозиція", "Оппозиционный блок", "Победа Пальчевского" - менее 1% опрошенных.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (31% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). За Петра Порошенко намерены проголосовать 21%, за Ю. Бойко - 17%, за Ю.Тимошенко - 8%, за И. Смешко - 6%, за Р. Кошулинского - 3%, за О.Ляшко - 2%, за А. Вилкула - 1%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 г. методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках проекта "Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития", осуществляемого Центром Разумкова совместно с Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+52
Но зебилы все равно проголосуют лишь бы не Порошенко?
показать весь комментарий
10.11.2020 11:52
+32
скорее прийдется голосовать за Порошенка лишь бы не Зелеский
показать весь комментарий
10.11.2020 11:58
+27
тюремный?
показать весь комментарий
10.11.2020 11:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
ЕС молодцы!Дальше рейтинг только выше!
показать весь комментарий
10.11.2020 12:43 Ответить
Ваше ЕС на местных выборах заняла ПЯТОЕ место )) Молодцы, значит? )))?
показать весь комментарий
10.11.2020 14:35 Ответить
Конечно молодцы! Слуги вон вообще в некоторых городах не прошли Рейтинг партій: СН - 28%, "ЄС" - 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентський рейтинг: Порошенко і Зеленський у другому турі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8409
показать весь комментарий
11.11.2020 14:37 Ответить
Всё осталось по-прежнему, как на весну 2019 года в первом туре.
Зебилы ничему не учаться.
показать весь комментарий
10.11.2020 12:43 Ответить
ну как же по прежнему -зелупы идут твердым шагом вниз, ЕС наращивает, зажопы тоже в низ пошли
показать весь комментарий
10.11.2020 12:47 Ответить
Тільки чомусь на виборах інши результати.
показать весь комментарий
10.11.2020 12:47 Ответить
По прежнему уже никак не получится при 60% недоверия
показать весь комментарий
10.11.2020 12:48 Ответить
Я бы не спешил делать такие выводы. Все зависит от расклада политсил, которые выйдут во второй тур.
показать весь комментарий
10.11.2020 13:27 Ответить
Перспективы от них всех никакой. Всех на свалку истории.
Выход только один. Убрать неконституционный дикий закон о выборах, невиданный в цивилизованном мире. Закон основан на диком,самом большом в мире, денежном барьере (залоге) для кандидатов в президенты. Тогда как в цивилизованном мире чтобы попасть в бюллетень следует собрать подписи избирателей. Например в Польше 100 тыс подписей и никакого залога вообще.
Я хочу чтобы в бюллетене были те люди, за которых я распишусь, а не те кого благословят олигархи раздав им по нескольку миллионов на залог.
показать весь комментарий
10.11.2020 12:51 Ответить
И ещё. Но кому я это говорю. Здесь на сайте 99.9% ботофермы. Их заказчиков такой дикий залог устраивает. И им до лампочки что с таким законом о выборах они опускают страну ниже стран третьего мира, даже в которых такого нет.
показать весь комментарий
10.11.2020 13:05 Ответить
Вот, наконец ты перешёл от "сость" к "опускать".
Даёшь последнее усилие про соросят!
показать весь комментарий
10.11.2020 16:26 Ответить
Хвороба вже потроху проходить, але попереду ще сеанс лікування - карантин, платіжки, інфляція.
показать весь комментарий
10.11.2020 12:53 Ответить
Рейтинг партій: СН - 28%, "ЄС" - 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентський рейтинг: Порошенко і Зеленський у другому турі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4369 Да! Инфляция, говорят, ооочень полезная штука! Когда ты такой сначала: "Хуже не будет!", а потом раз -- и жОПАНЬКИ!
показать весь комментарий
10.11.2020 13:18 Ответить
Та досить вже друкувати цю занадто самовпевнену маячню . Поживемо - побачимо . Рейтинг партій: СН - 28%, "ЄС" - 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентський рейтинг: Порошенко і Зеленський у другому турі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4554 .
показать весь комментарий
10.11.2020 13:08 Ответить
помолися
показать весь комментарий
10.11.2020 13:10 Ответить
Правду бригадирша Галасу говорила, для них враги Порошенко и ЕС, а "служки" братаны.



«Слуга народу» і «Голос» домовилися про взаємопідтримку своїх кандидатів у другому турі виборів.

Під час другого туру місцевих виборів партія «Слуга народу» підтримає кандидата на пост мера Черкас від партії «Голос», а «Голос» підтримає кандидата-слугу в Ужгороді.
Про це на брифінгу 10 листопада повідомив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.«Нашого кандидата в Ужгороді Віктора Щадея підтримує партія «Голос» і ми підтримуємо у Черкасах Віктора Євпака, кандидата від партії «Голос», - заявив Карнієнко.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-golos-sn-pidtrymka/30940137.html
показать весь комментарий
10.11.2020 13:00 Ответить
Со стороны Банковой настойчивое предложение создать коалицию (у Київраді) в составе «Удара», «Слуги народа», «Батьківщини» и Голоса» - суммарно у них будет 63 мандата из 120. Юлия Тимошенко, кстати, уже отдала свою «Батьківщину» во франшизу Банковой - именно для создания коалиций в местных советах. Сейчас Кличко в раздумьях.
https://www.dsnews.ua/politics/mer-kieva-na-raspute-tri-vilki-v-kotorye-popal-vitaliy-klichko-09112020-405560
показать весь комментарий
10.11.2020 13:26 Ответить
Сколько гнида-ху#ло в "зажопов " бабла кидает,а все мимо, разводят они его, что ли?
показать весь комментарий
10.11.2020 13:04 Ответить
Те що я говорю тут , різним панікерам , - ЗАЖОП вижав все що міг з екторального поля , рейтинг їх " вперся в потолок" ,, все , оце і є вся їх підтримка в країні ,, близько 20% .
А ЕС молодці ,, так тримати . !! Рейтинг партій: СН - 28%, "ЄС" - 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентський рейтинг: Порошенко і Зеленський у другому турі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8853 .
показать весь комментарий
10.11.2020 13:05 Ответить
Зебилы увидели шо рояльный ключик и кассовый аппарат на хлеб не намазать. Но 28% упоротых еще пытаются это сделать.
показать весь комментарий
10.11.2020 13:08 Ответить
Рейтинг партій: СН - 28%, "ЄС" - 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентський рейтинг: Порошенко і Зеленський у другому турі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 842
показать весь комментарий
10.11.2020 13:13 Ответить
Тоді до цих 31% додайте голоси за Ю. Бойко - 17%, за Ю.Тимошенко - 8%, за И. Смешко - 6%, за О.Ляшко - 2%, за А. Вилкула - 1% і отримаєте у другому турі знов клоуна. А якщо "Свобода", як і минулий раз, закличе не голосувати за Порошенказа то ще + 3% Р. Кошулинского.
показать весь комментарий
10.11.2020 13:22 Ответить
Не смотря на то что Пеця бросает много денег на ботофермы, он больше никогда не станет президентом. При выходе во второй тур он снова проиграет ЗЕ. Он только отнимает голоса у тех, кто мог бы победить ЗЕ. Пеця для страны очень большое зло, как и все остальные олигархи-барыги.
показать весь комментарий
10.11.2020 13:24 Ответить
а ти знаєш, хто може бути альтернативою? Назови
показать весь комментарий
11.11.2020 00:35 Ответить
Ну вже так обісрались з тими рейтингами на ось щойно завершених виборах і знову,як ні в чому не бувало співають стару брехливу пісню...Значить,ідіоти у нас ніколи нічому не навчаться і ніколи не закінчаться...
показать весь комментарий
10.11.2020 13:27 Ответить
В 2019-м впервые голосовал за порошенко и не прогадал. Ведь тот звездец который натворил в стране и экономике, шут каломойши, даже в самом кошмарном раскладе никогда не произошел бы при шоколаднике
показать весь комментарий
10.11.2020 13:31 Ответить
Ці "дослідники" якусь хрєнь видають. Тільки що на місцевих виборах слуги лише до 15% дотягнулись, а тут звідки 28%? Знов замовляє музику той, хто заплатив? Рейтинг партій: СН - 28%, "ЄС" - 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентський рейтинг: Порошенко і Зеленський у другому турі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1335
показать весь комментарий
10.11.2020 13:36 Ответить
Так бывает. На местных выборах много голосов ушло местечковым партиям, которые на парламентских не участвуют, соответственно эти голоса на парламентских другим уходят, в том числе "слугам". Люди по разному голосуют, например, могут проголосовать за лидера какой-то партии, но за саму партию - нет. Вот в Днепре у Филатова в 1,5 раза больше голосов, чем у его партии, а в 2015 году на одном округе люди проголосовали за Яроша в депутаты, но за его ПС дали всего около 2%.
показать весь комментарий
10.11.2020 13:55 Ответить
Писала выше, что голоса за местечковые партии это голоса против партии власти, потому они перейдут кому угодно только не зели. За бренд сн никто голосовать не будет.

И вы не учитываете разочаровавшихся кто сейчас не пошёл голосовать, если их додавят тарифами, рро, декларированием и контролем расчётов, то они обязательно пойдут проголосуют ПРОТИВ, а это огромный процент и он увеличился.

Рейтинг этот туфта.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:29 Ответить
Зеленский подонок, прячется за спинами мусоров
И покупает рейтинги,
Мы верим ...
показать весь комментарий
10.11.2020 13:48 Ответить
28+16,5, - эта отара манкуртов приведет Украину к капитуляции, у них надо забрать право на голос иначе они усилят свое положение при помощи овец с оккупированного донбасса.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:06 Ответить
Не показуйте цих рейтингів Сулімі. Він впевнений, що мадам друга, після "слуг урода".
показать весь комментарий
10.11.2020 14:20 Ответить
..."птенцы гнезда Чучмы"!!...То сами-типа "янукович -порошенко"- барыги,то "ющенко-зеленский"-клоуны,а "ручки- то вот они"...Да и "ху*лу" -это по его "душе"....
показать весь комментарий
10.11.2020 14:24 Ответить
Идет опрос зрителей на ПРЯМОМ, за кого бы вы проголосовали, 96 процентов за Байдена, 4 за Трампа. Канал ЗИК, паралельно идет, за Трампа 96, за Байдена 4. Видать между студиями стоит зеркало. Верить можно только Вове и Пети.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:44 Ответить
Не, льоха, вір ботоксному і рабіновичу.
показать весь комментарий
10.11.2020 15:48 Ответить
Здесь битва ботоферм. Пеця организовал более мощную, поэтому она здесь преобладает.
показать весь комментарий
10.11.2020 15:15 Ответить
Не вірю. Боротьба буде між "ЄС" і ОПЗЖ. Зброд окремих людей під назвою "Слуга Бені" буде мати не більше 4-5%, патрія "Родіна" і Шарія - зникнуть взагалі з політичної карти України. Замість них будуть якісь інші проекти, наприклад "люди даунбаса", " нарід, який повірив Бені і Зелі" і т.п.
показать весь комментарий
10.11.2020 15:47 Ответить
От така фигня, зебилята. Рейтинг партій: СН - 28%, "ЄС" - 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентський рейтинг: Порошенко і Зеленський у другому турі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2814

А ну давайте снова про сбитого летчика. Рейтинг партій: СН - 28%, "ЄС" - 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентський рейтинг: Порошенко і Зеленський у другому турі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6664
показать весь комментарий
10.11.2020 16:15 Ответить
Да, на замовлення: Brendon в 10.11.2020 20:14
показать весь комментарий
10.11.2020 20:52 Ответить
Не совсем то. Мне больше нравились орКакулы, вещающие, что Порох всьо и больше никогда приникогда, потому что ЗЕ его победил навсегда. Рейтинг партій: СН - 28%, "ЄС" - 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентський рейтинг: Порошенко і Зеленський у другому турі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9996

А этот какраз уже жопой чует неладное и тихонько негодуе. Рейтинг партій: СН - 28%, "ЄС" - 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентський рейтинг: Порошенко і Зеленський у другому турі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9647
показать весь комментарий
10.11.2020 20:56 Ответить
Преждевременное самоповешенье!
Марсианский десант отменён, и в бюллетене осталось три галочки: Зеля, Петя и ОПЗЖ.
Ну или с криком "какая разница сволочи все" посрать на бумажку.
показать весь комментарий
10.11.2020 16:30 Ответить
Зе 31%, как в первом туре. Рейтинг не упал.
У Пе чуть больше с 16 до 21 за счет избирателей других кандидатов.

Если бы выборы прошли сегодня - Зе снова побеждает.
показать весь комментарий
10.11.2020 17:17 Ответить
Это и печально, просто победит опять же не ЗЕ, а толькоНЕпорошенко...

Вместо ЗЕ можно ставить хоть табуретку, как говорил, Богдан, все равно выберут...
показать весь комментарий
11.11.2020 14:16 Ответить
Это не печально, но здорово. Победит именно Зе, а не Пе, потому, что Пе сам виноват.
Вместо Пе. как и вместо богдана можно ставить хоть табуретку, все равно не выберут.
показать весь комментарий
12.11.2020 03:07 Ответить
а что здорово?
показать весь комментарий
12.11.2020 19:37 Ответить
Народ ещё не понимает кому можно доверять,но прекрасно понимает кому доверять нельзя.
показать весь комментарий
12.11.2020 20:36 Ответить
а что здорово?
показать весь комментарий
12.11.2020 21:04 Ответить
Юрий Чевордов
Нокдаун Владимира Зеленского


Есть такое понятие в боксе - нокдаун. Как правило, это оглушительный и точный удар, при котором боксер падает, а если уж быть совсем скрупулёзным, то опирается на ринг любой дополнительной точкой опоры, кроме ступней. Рефери отсчитывает секунды, в ходе которых боксер должен подняться и продолжить поединок. А если не сможет, то тут уж объявляется нокаут и соответственно засчитывается поражение.
Кроме боевого нокаута, вызванного ударом, бывает нокаут технический. Это серьезная травма или просто окончательная потеря ориентации в пространстве. Не позволяющие дальше продолжать бой.
Нюанс состоит в том, что в случае боевого нокаута, его фиксирует судья, а в случае технического - это может сделать и сам боксер, отказавшись продолжать бой. Подобное длинное терминологическое вступление было необходимо для того, чтоб наглядно обьяснить текущее состояние нынешней власти после местных выборов.
показать весь комментарий
10.11.2020 20:08 Ответить
Владимир Зеленский в нокдауне, но пока еще на ногах. Его партия проходит в местные советы и даже формально увеличивают свое присутствие во власти, учитывая, что до этого их в местных советах не было. Но, при этом всем очевидно, что все они дезориентированы, сознание их спутано, они плывут, а рефери уже начал считать
Что дальше? Дальше - следующий раунд и продолжение политического бокса. Сил переломить ситуацию практически не осталось, энергии мало и речь идет лишь о том, доболтается наш боксер до конца поединка под градом ударов или все же бой закончится нокаутом.
Впрочем, в ярких спортивных голливудских фильмах в подобной ситуации главные герои находят в себе силы переломить ситуацию и даже выиграть бой. На этом и строятся все сюжеты подобных фильмов. В реальной жизни подобное случается редко.
Если боксера с улицы Банковой зажмут в угол и будут досрочные парламентские выборы - то это будет скорее всего еще один сильный удар, после которого ему можно уже и не подняться. А если не зажмут и их не будет, то это будет методичное и регулярное избиение и все может закончиться выбросом полотенца и техническим нокаутом в виду невозможности продолжать бой. Не зря я упомянул в начале и о нем. Любой выбор в подобной ситуации сами понимаете какой. Между плохим и очень плохим.
показать весь комментарий
10.11.2020 20:10 Ответить
Но самое печальное в этом для всех нас то, что в состоянии грогги, которое сопровождает нокдаун, боксер думает только о том, чтоб устоять и не упасть. Больше ни о чем. И тут уж, как говорится, не до реформ.
Повышение благосостояния людей, реформирование всех институтов власти, борьба с коррупцией и прочие выполненные обещания - это атака и удары в голову соперника. И их нет. А все то же, но в статусе невыполненных обещаний - это, соответственно, пропущенные удары в свою голову. И их уже критически много, а будет еще больше.
Впрочем, когда голосовали за Владимира Зеленского, все ведь голосовали, по-сути, за Голливуд. А там чудеса случаются. Потому дальше можно представить голливудский сценарий.
Наш боксер мобилизуется, посылает нах, всех опытных и битых, тех, кто советует ему просто закрываться и выстоять в такой позиции до конца боя, меняет тактику, начинает реформаторски атаковать и побеждает.
В голливудских фильмах все происходит именно так. А в индийских - это выглядит еще ярче. И если вы любитель зрелищного кино, то можете усаживаться поудобнее и ждать, когда случиться кардинальный перелом в поединке и начнется атака реформами.
Если же вы реалист и любитель спорта, то должны понимать, что никто уже ничего не переломит в таком состоянии. Можно просто клинчевать соперника, убегать от него, закрываться, в общем, всячески стараться не пропускать болезненных ударов и не получать травм. Политически это называется петлять. Это и есть тактика до конца поединка. И, увы, опытные и битые знают, что говорят. И интрига здесь будет одна: упадет- не упадет до конца боя. Тем более, что по-факту соперник даже не один, а их несколько. Каждый из них не очень силён, но они синхронны и достаточно эффективны.
показать весь комментарий
10.11.2020 20:11 Ответить
Что дальше? Учитывая, что мы говорим не о боксе, а о политике, а бокс просто художественная форма, то дальше можно или драться до последнего падения или ... схитрить, выпустив вместо себя другого бойца, свежего, сильного, энергичного и более опытного, а самому передохнуть. Или вообще отдыхать до конца поединка, наблюдая с трибуны, хотя формально и принимая в нем участие и претендуя конечно же на общий главный приз.
Другим свежим бойцом в нашем политико-спортивном случае может быть … конечно же премьер министр. Который будет драться за президента, а, главное, вместо президента. И атаковать теми самыми обещанными реформами.
Да, их выпускали уже двух, но к сожалению, оба они оказались полезны для того, чтоб обмахивать полотенцем и подать воды. Кто-то махал лучше, кто-то хуже, но главное, что никто из них не дрался. Впрочем, есть большое подозрение, что они вообще не сильно понимали что это ринг, а не, к примеру, бассейн с подогревом, куда их пригласили поплавать вместе с президентом.
Но это уже такое…
В сценарии с сильным дублером есть один чувствительный имиджевый нюанс. А именно вероятность того, что все лавры или часть из них достанутся вышедшему на замену, в случае его успеха. Но тут уж, как говорится, не до жиру. Победу то все равно засчитают общую, но при этом голова перестанет болеть от постоянно наносимых в нее ударов. А главное, риск позорного проигрыша нокаутом существенно снижается, если замена окажется эффективной.
https://site.ua/yuriy.chevordov/32038-*******-vladimira-zelenskogo/
показать весь комментарий
10.11.2020 20:12 Ответить
Народу хочется возврата старых добрых профессионалов своих карманов во власть порошонок, тимошонок, боек и тд.? Значит, народ по-прежнему любит, когда граблями по лбу.
показать весь комментарий
10.11.2020 20:14 Ответить
Народ не любит когда граблями по лбу,но еще больше не любит,когда Зелень ставит народ в позу *Зю*.Подмахивать Шмаркле могут только Зебилы,а ловить при этом кайф-тодько дебилы.
показать весь комментарий
10.11.2020 21:05 Ответить
Только НОВЫЕ, не обязательно молодые, силы смогут управлять страной не старыми, олигархо-коррупционными методами.
показать весь комментарий
10.11.2020 21:30 Ответить
Викликає великі питання достовірність результатів подібних опитувань. На практичному досвіді відомо, що соціологічні служби для проведення опитувань створюють бази респондентів з відповідними їх характеристиками. Отримавши чергове замовлення на проведення опитування, в залежності від запитів замовника, службою підбираються "пакети" респондентів з вже відомими їм їх характеристиками і політичними уподобаннями. Далі - справа техніки: обдзвонити і отримати прогнозовані відповіді, а потім запустити їх в ЗМІ.

При нещонедавньому "опитуванні Зеленського", яке проводило маловідоме рейтингове агенство, набули розголосу численні факти фальсифікацій з опитувальними листами. Це ще раз підтвердило, що в сфері діяльності рейтингових служб відсутні правила і порядок.
Тому виникають логічні запитання. Хто і як визначає "авторитетність" рейтингових агенств? Яким чином нормується їх діяльність? Чому, публікуючи інформацію про опитування, ніхто не несе відповідальності за достовірність такої інформації?
показать весь комментарий
10.11.2020 22:31 Ответить
Українці невиправні. Так нічого і не зрозуміли за півтора року.
показать весь комментарий
11.11.2020 01:10 Ответить
Страница 4 из 4
 
 