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Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу

После достижения перемирия в Нагорном Карабахе турецкая сторона примет участие в контроле режима прекращения огня. Способы контроля еще обсуждаются.

Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, на сегодня еще обсуждается, как стороны будут контролировать перемирие в Нагорном Карабахе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турецких миротворцев в Карабахе не будет, - Песков

"Весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном", - отметил Чавушоглу.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.
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Топ комментарии
+11
Говорящей письке скажите об этом,а то оно в наркотическом угаре уже высралось,что Турции не будет.
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10.11.2020 12:28
+11
свинособаки негодують))))
Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу - Цензор.НЕТ 7973
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10.11.2020 12:31
+11
Всё ближе, ближе ближе,
Минута блаженства.
Когда Параша сдохнет!
Мы радостно поднимим,
По чарочке горилки,
Закусим мы канапкой,
С прекрасным нашим салом!
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10.11.2020 12:33
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Говорящей письке скажите об этом,а то оно в наркотическом угаре уже высралось,что Турции не будет.
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10.11.2020 12:28 Ответить
Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу - Цензор.НЕТ 83

Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу - Цензор.НЕТ 6336
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10.11.2020 12:30 Ответить
свинособаки негодують))))
Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу - Цензор.НЕТ 7973
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10.11.2020 12:31 Ответить
Всё ближе, ближе ближе,
Минута блаженства.
Когда Параша сдохнет!
Мы радостно поднимим,
По чарочке горилки,
Закусим мы канапкой,
С прекрасным нашим салом!
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10.11.2020 12:33 Ответить
Похоже, в Карабахе (точнее, на том клаптике Карабаха, который пока еще контролируется Арменией) намечается конкретный замес с участием Турции и запоребрика. У меня остается вопрос, на который я не вижу ответа: почему в подписанном соглашении неичего не сказано про туорк, а Алиев говорит о турецких военных как о решенном вопросе?
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10.11.2020 12:34 Ответить
IgorYakovlevich, це не тільки Алієв каже. Ти цю новину читав?
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10.11.2020 12:39 Ответить
Та читав. "Способы контроля еще обсуждаются." - це турки кажуть. А ось Алієв каже про турок як про питання, що вже вирішене.
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10.11.2020 12:53 Ответить
IgorYakovlevich, поки що маємо слова Алієва, турків та телепнів з кремля. Останнім вірити - себе не поважати, ну далі сам розумієш...
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10.11.2020 13:44 Ответить
Потому как турки во временно армянский Карабах не заходят, а находятся на территории подконтрольной Баку
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10.11.2020 13:11 Ответить
Запасаємся попкорном і наблюдаєм як турки будуть "випадково" херачити по кацапам. Зійшлися два х.йла, два "одиночества" на вузенькому мостику.
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10.11.2020 12:38 Ответить
Это значит - не будет турок-миротворцев,не будет и расеян-миротворцев. Будут мочить не разбирая.
Может быть расеяне просто утихомирят недисциплинированных партизан,и будут совместно с турками "миротворить". Хрен знает чем закончиться,но никаких плюшек расеянам и армянам пока не предвидиться.
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10.11.2020 12:38 Ответить
"Способы контроля еще обсуждаются."Источник:

Читайте между строк : военнослужащих Турции в Карабахе не будет. Sad but True.
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10.11.2020 12:43 Ответить
ще одна анексія москалів а-ля абхазія
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10.11.2020 12:47 Ответить
Лучший способ контролировать рашистских "миротворцев" через камеру дрона комикадзе !
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10.11.2020 12:48 Ответить
Турков и израильтян Алиев и Путин кинули, как лохов.
Заодно и нас с вами, сельские ********
Путин по всем каналам, подкачав ботоксу в щеки, вещает, что только Россия в состоянии решать конфликты на постсовке.
С чем вас искренне поздравляю.
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10.11.2020 13:23 Ответить
вещайте и вы
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10.11.2020 13:30 Ответить
Наклонись и понюхай.
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10.11.2020 13:37 Ответить
соси не отвлекайся
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10.11.2020 13:57 Ответить
так і далі контроль байрактарами...
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10.11.2020 14:14 Ответить
Вуса піськи, чи волосня піськи не бажає мати там турків. Мабудь дуже страшнувато, бо як зробити провокацію? Турки заставлять виконувати угоду.
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10.11.2020 15:43 Ответить
 
 