Предыдущий состав НАПК скрыл данные о незадекларированных активах на 900 млн, - Новиков

Предыдущий состав Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции скрыл информацию о незадекларированных активах на 900 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте НАПК.

"Только с мая НАПК выявило незадекларированные активы на полмиллиарда гривен, еще 900 миллионов гривен были скрыты предыдущим составом НАПК. Финансирование НАПК при этом - 400 млн гривен", - рассказал глава НАПК Александр Новиков в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Таким образом, отметил он, за 9 месяцев работы обнаружили незадекларированных активов на 1,4 миллиарда гривен.

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Новиков также добавил, что без внесения изменений в решение КСУ ни один закон не сможет полностью восстановить антикоррупционную систему.

"Все законопроекты, представленные различными фракциями, не будут иметь никакого смысла без решения вопроса Конституционного Суда. Пока парламент не вернет себе субъектность, Конституционный Суд будет отменять все решения, которые бы парламент не принимал, не обосновывая это никоим образом", - подытожил Новиков.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.