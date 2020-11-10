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Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции:

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, как Президент Украины Владимир Зеленский работает на самоизоляции.

"Он работает. В удаленном режиме. Например, через несколько часов у нас рабочее совещание. Как это будет работать - в его кабинете собираются люди, участники совещания, а у него есть специальный защищенный онлайн-терминал. И он выходит на этот терминал и совещание проводится с его онлайн-присутствием... В таком режиме он планирует работать непрерывно", - рассказал Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он также добавил, что накануне президент также имел совещание с премьером в отдаленном формате.

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Топ комментарии
+25
Терминал защищенный говорите?
Яндекс.Диск на смартфоні Зеленського: стало відомо про небезпеку для України

Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 9038
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10.11.2020 12:50
+18
Два мудака, которые дали добро на открытие уголовного дела против сына Байдена, оказались «зараженными» буквально через день после оглашения, пусть еще пока и неофициально, победителя выборов.
Как только они узнали о победе Байдена - сразу заболели короной. Когда это происходит впервые, то могут быт варианты, а когда вариант повторяется один в один, то возникает вопрос о том, что это такой прием, чтобы разорвать цепь неприятных событий и на время лечь «на дно».
https://defence-line.org/
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10.11.2020 12:52
+13
Там у них папка с компроматом на зелю имеется, про что ему каждый день напоминает Вице-Презеднт Украины - Ермак Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 5700
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10.11.2020 12:56
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Терминал защищенный говорите?
Яндекс.Диск на смартфоні Зеленського: стало відомо про небезпеку для України

Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 9038
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10.11.2020 12:50 Ответить
Зеленський це абсолютно безврєдний Президент для росії, тому слідкувати за ним росіянам непотрібно. росіянам доносять всю інформацію агенти які знаходяться в виконавчих та силових структурах і тому росіяни мають більш повну та об'єктивну інформацію про стан справ ніж сам Зеленський. Ніяких секретів Зеленський не видасть, навіть якщо буде розмовляти по звичайному мобільносу телефону, там немає ніяких секретів взагалі, немає де тим секретам сховатись.
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10.11.2020 12:54 Ответить
Там у них папка с компроматом на зелю имеется, про что ему каждый день напоминает Вице-Презеднт Украины - Ермак Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 5700
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10.11.2020 12:56 Ответить
Тих хто голосував за Зеленського компромат не налякає, вони і так голосували не за генія, тому не розчаруються.
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10.11.2020 13:04 Ответить
Але ж на Баригу-Мародера не було компромата. Ну то що він вбив брата і збагатився в 86 разів - ми йому пробачили, а тут бачите лі виборців клована не турбує наявність компромату на блазня, хммм
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10.11.2020 13:08 Ответить
Яндекс? Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 9778
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10.11.2020 13:05 Ответить
ну то ще рік назад було, але ж какая разніца. звичкі у зебіла наврядчи змінились Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 2583
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10.11.2020 13:06 Ответить
странно
с чего вдруг потерпевший надумал работать?
да еще и таким экзотическим способом?
видимо опять какую гадость пропихивать будут
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10.11.2020 13:06 Ответить
яке ж воно недодєлашне!
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10.11.2020 13:08 Ответить
ЛохДаун - что с него возмёшь!?
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10.11.2020 13:21 Ответить
"Корона-19" впливає на мозок! Уявіть, що може статись...
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10.11.2020 13:15 Ответить
абсолютно нічого. там немає мозку
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10.11.2020 13:19 Ответить
бункер?
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10.11.2020 12:51 Ответить
как больной Зеленский



а чо как? Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 4978


Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 9051
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10.11.2020 12:53 Ответить
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 1082
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10.11.2020 18:03 Ответить
Да, два метра в длину, на один метр в ширину и полтора метра в глубину. Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 8374
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10.11.2020 12:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p00XcKitIJs&feature=push-lbss&attr_tag=HmgW92c2awz4Ep-8%3A6 - и он смотрит спроцесс над Федыной , куда приехал и его учитель Порошенко
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10.11.2020 12:51 Ответить
Янелох с удовольствием бы все время так "работал". любимое дело в экране ипалом торговать)
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10.11.2020 12:51 Ответить
А где зеля харчуется на самоизоляции? Сам сибе иички жарит? Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 4136
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10.11.2020 12:52 Ответить
Два мудака, которые дали добро на открытие уголовного дела против сына Байдена, оказались «зараженными» буквально через день после оглашения, пусть еще пока и неофициально, победителя выборов.
Как только они узнали о победе Байдена - сразу заболели короной. Когда это происходит впервые, то могут быт варианты, а когда вариант повторяется один в один, то возникает вопрос о том, что это такой прием, чтобы разорвать цепь неприятных событий и на время лечь «на дно».
https://defence-line.org/
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10.11.2020 12:52 Ответить
Пам"ятаєте, як буба сказав, що хтів би заразитись короною? Так от його відговорили - сказали щоб відклав це на чорний день. І чорний день наступив.)
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10.11.2020 12:54 Ответить
пам,ятаєм...
він зміг це, осилить й інше
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10.11.2020 13:07 Ответить
Пардон, если вы сын Байдена, это автоматом дает презумпцию невиновности ?
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10.11.2020 13:10 Ответить
А есть доказательства вины? Не фабрикация а именно факты?
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10.11.2020 13:12 Ответить
Так предъявите нам доказательства? Мы ждём.
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10.11.2020 13:22 Ответить
Дело было давно расследовано и закрыто. Доказательств по Байдену младшему, не было никаких. Но Зе, дабы угодить Трампу, решил его разворотить и сочинить доказательств (почему "сочинить"?! Потому что их изначально не было и полагать, что они есть, Зе оснований не имел)
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10.11.2020 13:26 Ответить
Алллоооооо, Саша, так шо же вы молчите как рыба об лёд? Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 3045
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10.11.2020 13:46 Ответить
от прям слезы душат...пусть бы гнида "дорожная" попробовал лечиться как пересичные Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 2217
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10.11.2020 12:53 Ответить
Мудрый нарит должен позаботится о бедном слуге и отдать последнее шоб ему было хорошо Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 2344
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10.11.2020 12:55 Ответить
вот бы так в Белоруси написать про ихнего бацька - сразу бы повезли внутренности отбивать...
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10.11.2020 12:56 Ответить
не считаю в праве комментировать батьку - беларусы сами разберутся
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10.11.2020 13:09 Ответить
говорят КОВИД на мозги влияет?
У Порошенко явно это произошло....
Ждём р-ты Зеленского...
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10.11.2020 12:54 Ответить
Вам не треба хворіти на ковід - цей ефект у вас присутній і так.
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10.11.2020 12:57 Ответить
по себе знаете, что ТАК УВЕРЕННО это утверждаете?
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10.11.2020 13:01 Ответить
То не меліть дурниць.
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10.11.2020 13:02 Ответить
при тёще при смерти он повел жену в кино!
То чи не не втрата ним своїх мізків з допомогою КОВІДа?
Ви, шановний, потягли б свою жінку у кінотеатр коли в неї вмирає матір?
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10.11.2020 13:08 Ответить
Может он повел ее чтоб она развеялась и отдохнула от страшных мыслей трохи, не, не вариант? Кино то полтара часа всего идет, а потом обратно в больничку...
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10.11.2020 13:10 Ответить
У МИЛЛИАРДЕРОВ куда больше вариантов развлечься чем у нас.
Поход в кино - пиар заморочка съехавшего с катушек экс пре-та По-ка
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10.11.2020 13:22 Ответить
Ну да, Порошенко как простой смертный пошел в кинотеатр, где представьте смертные ходют - это пиар. А когда зебло посещает какое-нибудь мероприятие - так кордон мусорв, разогнанные люди и гастролирующая массовка, то это рабочий процесс Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 9614 Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 9197 Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 4177
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10.11.2020 13:26 Ответить
Та у ЗЕ и без массовки много почитателей. Даже простое селфи сделать на память....
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10.11.2020 13:30 Ответить
Оно ж обосрется, если к нему незнакомый подойдет селфи сделать Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 3760
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10.11.2020 13:31 Ответить
Да, вас , гавном притрушеных, пока еще до херищи
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10.11.2020 15:48 Ответить
я прям аж прослезился.. какой у нас президент тругоголик Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 7061
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10.11.2020 12:54 Ответить
Вчера посмотрела как НАША военная эксперт Арестович лижет Зеленскому - ЖЕСТЬ! интервью на ютубе - ПОЛИТИКО
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10.11.2020 12:57 Ответить
Арестович у своїй минулій версії Арестовича казав, що єдиним критерієм у кадровій роботі Зеленського являється особиста лояльність до Потерпілого. Це все що Вам треба знати про працевлаштування Арестовича.
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10.11.2020 13:02 Ответить
Так он пол года назад утверждал,что за зеленского могут голосовать только,,вульгарные до**е́бы,,. А теперь у него ,,порохоботы,, самые деграданты. Как ванька сулима-разворот на 180 градусов, но при этом надо делать вид,что этого никто не помнит. Желательно с умным лицом.
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10.11.2020 15:12 Ответить
на POLITECA - https://www.youtube.com/watch?v=AUBk7s_az4c
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10.11.2020 13:06 Ответить


Букви

Читачі відправляють нам це в особисті, і дуже просять запостити.
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Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 7380
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10.11.2020 12:59 Ответить
Друзі, пам'ятайте...
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 1948
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10.11.2020 13:16 Ответить
Краще б захистили терміналом країну від нього. Чи принаймні заборонили б йому працювати взагалі.
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10.11.2020 13:00 Ответить
Между больной и Зеленский пропущено одно слово на у?
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10.11.2020 13:03 Ответить
...черножопия, да ты не терминал - ты передаст Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 2253 Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 7639
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10.11.2020 13:05 Ответить
Это неправильный костюм!
Зе сказал, что анатомично отличается от Порошенко. А про Порошенко известно, что он служил в армии и прошел медкомиссию... Зе же, решил откосить (очевидно из за анатомических различий с теми, кого призывают на срочную службу)
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10.11.2020 13:30 Ответить
правильный,только его вывернуть надо наизнанку.
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10.11.2020 13:58 Ответить
Он и без изоляции не сильно перетруждался)
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10.11.2020 13:06 Ответить
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 6829

Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 2078
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10.11.2020 13:09 Ответить
Чтоб он сдох, поганий скоморох 🤢🤡
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10.11.2020 13:16 Ответить
та Зю не при дєлах у любому становищі!
ви краще розкажіть, як Єрмак керує країною на карантині?
який в нього термінал?
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10.11.2020 13:10 Ответить
Помните я много раз писал:
"Что будет если заболеет зеленский и работяга Васыль, то кого будут лечить и почему именно зеленского?"

Бедный работяга Васыль Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 7351
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10.11.2020 13:12 Ответить
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 945
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10.11.2020 13:30 Ответить
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 7613
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10.11.2020 13:15 Ответить
Ждем с нетерпением.
.
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 2735
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10.11.2020 13:30 Ответить
а у него есть специальный защищенный онлайн-терминал
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 6154
Если не-специальный или не-защищенный - коронавирус передается по онлайн!
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10.11.2020 13:34 Ответить
Кіберзахищений.
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10.11.2020 13:51 Ответить
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 7136
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10.11.2020 13:57 Ответить
...ля ты хоть что-то можешь придумать не так как у твоего винторогого кумира за поребриком?????
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10.11.2020 15:03 Ответить
Надо же. До ковида не работал,а тут вдруг начал. Маме римме пора всполошиться- мальчик юе может вспотеть и устать. А оно ему надо?
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10.11.2020 15:06 Ответить
А прес-секретар у нього є "на жаль", що якийсь Арахамія виступає в ролі "Мендель"?
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10.11.2020 15:09 Ответить
База, база, отказ основного терминала и компьютера... База: Принято, играйте на резервном
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10.11.2020 15:27 Ответить
первый раз в истории Украины президента просят не работать Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 8931это более стало эфиктивным для страны чем его разрушающая деятельность
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10.11.2020 18:04 Ответить
 
 