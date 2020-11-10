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Ляшко о последствиях коронавируса у норок: Вероятность мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но может иметь плохие последствия

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Ляшко о последствиях коронавируса у норок: Вероятность мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но может иметь плохие последствия

В Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию об обнаружении в шести странах фактов инфицирования норок новым коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"На сегодня шесть стран, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и Соединенные Штаты Америки, сообщили о случаях SARS-CoV-2 среди норок", - говорится в сообщении.

По словам Ляшко, он разговаривал с послом Королевства Дании Оле Эгберг Миккельсеном.

"В ходе беседы господин посол поделился опытом Дании по данному вопросу и заверил, что их правительство уже принимает меры по ограничению дальнейшего распространения этого варианта вируса среди популяций норок и людей, в частности. Речь идет о забивании норок на всех норковых фермах по всей территории Дании и новые ограничения для 280 тысяч человек, проживающих в муниципалитетах, где расположены норковые фермы", - рассказал главный санврач.

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Ляшко сообщил, что клиническая картина, степень тяжести и передача инфекции среди зараженных вирусом SARS-CoV-2, который связан с норками, являются подобными циркулирующему среди всего населения коронавирусу SARS-CoV-2.

"Однако вариант, связанный с норками, - все еще известный как "вариант кластера 5" - имеет сочетание мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались. Вероятность мутации антигенной SARS-CoV-2 еще не доказана, но в худшем случае антигенная мутация может иметь последствия для иммунитета, реинфекций и эффективности вакцин от COVID-19. Относительно вакцин – многие из кандидатов в вакцины от COVID-19 используют спайк-белок коронавируса в качестве цели", - сообщил он.

Ляшко отметил, что проинформировал Госпродпотребслужбу, Минэкономразвития, Национальную академию наук, Национальную Академию медицинских наук о проведении оценки рисков, связанных с распространением SARS-CoV-2 в популяции норок, влиянием на меры, которые сейчас внедряются для сдерживания распространения коронавирусной болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок.

Ассоциация звероводов Украины сообщила, что случаев коронавируса на фермах норок в Украине нет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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10.11.2020 13:08
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Ждем заявление Степанова по этому поводу. Это очень важно Ляшко о последствиях коронавируса у норок: Вероятность мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но может иметь плохие последствия - Цензор.НЕТ 4790
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10.11.2020 13:05 Ответить
...по вирусу в норке меньдель? Ляшко о последствиях коронавируса у норок: Вероятность мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но может иметь плохие последствия - Цензор.НЕТ 3918 Так эта хня, которая припизедент, сама на всю страну призналась Ляшко о последствиях коронавируса у норок: Вероятность мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но может иметь плохие последствия - Цензор.НЕТ 1653
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10.11.2020 13:08 Ответить
Вы щас про какую норку говорите? Я что-то про шубу подумал аж в самом конце Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки - Цензор.НЕТ 8486
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Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки - Цензор.НЕТ 3924
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10.11.2020 13:17 Ответить
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10.11.2020 13:24 Ответить
Степанова потрібно відправити в тюрму за ідіотизм і провал в боротьбі з коронавірусом. Заява Ляшко показує що кандидати в вакцини які сьогодні є головними кандидатами на визнання, можуть в один момент стати неефективними і вся робота дослідницьких груп буде помножена на нуль - вірус буде мутувати скорше ніж людство буде знаходити вакцини. В цьому плані зростає роль вітчизняних науковців та дослідницьких центрів, які мають допомагати Україні реагувати на різноманітну біологічну небезпеку. В бюджеті 2021 року потрібно заклати значні видатки на посилення вітчизняних наукових та дослідницьких центрів з розробки біологічних засобів захисту населення та діагностування хвороб. Проблема стає більш складною ніж очікувалось і це може мати наслідки більш катастрофічні ніж прогнозувалось в самих чорних прогнозах.
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10.11.2020 13:12 Ответить
Виробництво критично важливого медичного обладнання має бути профінансоване вже в 2021 році.
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10.11.2020 13:13 Ответить
...ляшенко, давай не будем уточнять, куда надо отправить лично тебя Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки - Цензор.НЕТ 8114 Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки - Цензор.НЕТ 9536
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10.11.2020 13:18 Ответить
Как страшно жить. Мы все умрём.
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10.11.2020 13:06 Ответить
Точніше частина помре, частина стане інвалідами, зате мед корпорації просто озолотяться, і як вони вже попереджують це не останній вірус і пандемія, будуть нові й нові, так сказати контроль численності популяцій.
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10.11.2020 13:11 Ответить
Вірус який не був розповсюдженим до 21 століття раптово розноситься по світу і починає заражати всіх і людей і тварин, і авжеж що він природній, ніким не підкорегований, натурпродукт.
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10.11.2020 13:08 Ответить
схожі на Гєпу
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10.11.2020 13:18 Ответить
Как разводить зверьков и убивать ради того шоб самки визжали от новой шубки - гуд-гуд.
Как вирус заразил неск. миллионов человек - хоспадеспасси, са што это намъ(и опять убивают зверьков)???77
Ну так, вирус тоже может.... собирает урожай для "кого-то"? Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки - Цензор.НЕТ 7042
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10.11.2020 13:21 Ответить
Сейчас генная инженерия хорошо развита, модифицировать вирус не сложно. Я еще год назад подумал что потом (через год) будет новая версия вируса, вот она и есть, а людей понемногу к ней подготавливают.
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10.11.2020 14:09 Ответить
 
 