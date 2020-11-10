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Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская

В настоящее время становится все больше и больше людей до 50–60 лет, которые переносят COVID-19 в тяжелой форме. Течение болезни стало более длительным, затягивается температурный и лихорадочный период.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала врач-инфекционист, профессор, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

По словам инфекциониста, за последнее время течение коронавирусной инфекции в Украине заметно изменилось, причем в худшую сторон.

"Изменился спектр тяжелых пациентов. У нас сейчас все больше и больше людей до 50–60 лет очень тяжелых. А пожилые люди могут спокойно выздороветь. Не обязательно все пожилые должны умереть. Течение болезни стало более длительным, затягивается температурный, лихорадочный период. Мы выписываем больных из стационара как положено: выдерживаем все сроки, держим их несколько дней без жаропонижающих, чтобы выписать. Они приезжают домой – и начинаются повторные волны лихорадки под 39. Мы их вынуждены опять госпитализировать... Мы никогда с таким не сталкивались", - сказала она.

Кроме того, как отметила Голубовская, само заболевание очень изнурительное, тяжелое.

"Пациент болеет долго, особенно, когда требуется тяжелая респираторная поддержка. Для врачей тоже морально и физически изнурительно. Я уже сравнивала: это как на фронте, во время боевых действий. Смотреть на это очень тяжело… Я писала в Facebook: люди снимают [кислородные] маски с себя, чтобы умереть. Они хотят умереть… Очень часто суицидальные мысли их не покидают. И это связано не только с длительностью болезни. Это связано в том числе и с действием самого вируса на нервную систему. Это, вероятно, связано с гипоксией. Еще могут добавлять некоторые лекарственные препараты. У некоторых людей они вызывают даже что-то вроде психозов… Из-за этого очень сложно. Поэтому приходится персонифицировать лечение и смотреть, кому какое лечение больше подойдет. Наша тактика зависит даже от характера больного, от его темперамента. Все очень сильно взаимосвязано", - добавила врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врач-инфекционист Голубовская: "Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность"
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Топ комментарии
+13
Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 8462 Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9581
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10.11.2020 13:30
+13
Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 7983 Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 2556
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10.11.2020 13:33
+6
Люди в більшості безграмотні. Вони розуміють тільки коли по тв бачать кучу трупів яки виносять з інфекціонки. І то не до всіх доходить.
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10.11.2020 13:37
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Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9347
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10.11.2020 13:26 Ответить
кстати зачотный фильмец, если кто не смотрел
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10.11.2020 13:29 Ответить
Який?
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10.11.2020 13:32 Ответить
Лікування ведеться неправильно, останні дослідження по всьому світу показують що температура та лихоманка це відкладена імунна відповідь організму на коронавірус, якого в організмі вже немає. Потрібно не лікувати коронавірус, а боротись з надлишковою імунною відповіддю організму на хворобу якої вже немає.
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10.11.2020 13:35 Ответить
"Я иду искать" (2019)
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10.11.2020 13:36 Ответить
коли люди роблять підьом на восьмитисячники також буває кисневе голодування, це страшна річ. Людина в 40 градусів морозу при вітрі більше ніж 45 метрів за секунду зриває з себе одяг. З мозком відбуваються страшні речі.
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10.11.2020 13:29 Ответить
Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 8462 Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9581
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10.11.2020 13:30 Ответить
#такосьякимчиномрошенковилікувався
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10.11.2020 17:35 Ответить
Так от! Висновок єдиний. Не можна закривати розважальні і жратва-бухальні заклади! Де хворі будуть знімати суіцидально-депресивний синдром?! Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9717
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10.11.2020 13:31 Ответить
Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 7983 Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 2556
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10.11.2020 13:33 Ответить
Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 2283
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10.11.2020 13:39 Ответить
Дак и Филарет переболел же)))
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10.11.2020 13:53 Ответить
Перебіг COVID-19 змінився в гіршу сторону: дедалі більше дуже важких пацієнтів до 50-60 років, спостерігаються повторні хвилі лихоманки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 5267
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10.11.2020 13:56 Ответить
Сам ти садоміт і повір мені пофіг на зелених і всякіх ватанів, просто коли хворіють твої близькі це дуже страшно.
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10.11.2020 20:09 Ответить
нахера вот эта врач вещает? у нее статистика по всем больницам Украины или она делает вывод о происходящем в стране на основании своего реанимационного отделения?
Тищенко у вас там в больничке фоткался недавно?
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10.11.2020 13:32 Ответить
у нее есть вся статистика потому как она врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.
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10.11.2020 16:17 Ответить
Люди в більшості безграмотні. Вони розуміють тільки коли по тв бачать кучу трупів яки виносять з інфекціонки. І то не до всіх доходить.
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10.11.2020 13:37 Ответить
скоріше легковажні, а не безграмотні, безвідповідальні. Якщо ці "люди" наважились проголосувати за клоуна під час війни в країні, то що їм той ковід ((. І це дуже прикро.
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10.11.2020 16:23 Ответить
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=GH6fsio-VTU
Интересный взгляд специалиста.
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10.11.2020 13:39 Ответить
Больницы забиты, врачи просят усилить карантин: как коронавирус "душит" Киев и что будет дальше

В последние дни в 4-миллионном Киеве фиксируют около тысячи заражений коронавирусом. И волонтеры, и врачи не скрывают: койко-мест для госпитализации практически нет, больницы забиты на 100%, а с кислородом, который жизненно необходим пациентам с коронавирусом, в столице сложилась просто катастрофическая ситуация.

БОЛЬШЕ ТУТ:
https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/bolnitsyi-zabityi-mest-net-za-kilorodom-ocheredi-kak-lechat-koronavirus-v-stolitse.htm
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10.11.2020 13:46 Ответить
Перебіг COVID-19 змінився в гіршу сторону: дедалі більше дуже важких пацієнтів до 50-60 років, спостерігаються повторні хвилі лихоманки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 8595 Перебіг COVID-19 змінився в гіршу сторону: дедалі більше дуже важких пацієнтів до 50-60 років, спостерігаються повторні хвилі лихоманки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6019
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10.11.2020 13:56 Ответить
а чтобы места были, нехер забивать больницы такими обосравшимися слугами как Тищенко, который с 37 градусами поперся в больничку лег для успокоения своей зеленой душенки, так никаких больниц не хватит с такими слугами
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10.11.2020 13:56 Ответить
хай ті тіщенки стають в чергу до Феофанії. Нічого пхатись в лікарні для пересічних !
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10.11.2020 16:24 Ответить
Чудо-ВаЩе@compdemon· 2 ч

Пропоную створити Тристоронню Лікувальну Групу на чолі з Кравчуком і Сцивухою.
Те, що в них немає досвіду в лікуванні, не проблема - дамо їм сто днів, вони научацця.
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10.11.2020 13:59 Ответить
Голубовская - толковый врач!
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10.11.2020 14:00 Ответить
голубовская - толковый провокатор
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10.11.2020 14:04 Ответить
нет
это не так!
Я год у неё лечилась и видела её в работе - чётко и ясно сопровождает больного...
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10.11.2020 14:10 Ответить
вона сіє паніку. І це погано. Паніка ще ніколи і нікому не допомагала.
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10.11.2020 16:25 Ответить
я бы хотела что бы хотя бы паника заставила быдло носить маски!
я бы хотела что бы паника заставила людей бить палками безмасочников!
я бы хотела что бы паника погнала людей в Раду лупить депутатов...
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10.11.2020 20:45 Ответить
напевно. ви праві. Наш мудрий нарід лише паніка може привести до тями.
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12.11.2020 09:28 Ответить
Голубовская, тебе шо, терять уже нечего?
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10.11.2020 14:14 Ответить
А барани не носять маски і не вірять в існування коронавірусу. Вгадайте, за кого такі голосували?
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10.11.2020 14:27 Ответить
Не провокуй! Барани не мають політичного окрасу, бо вони БАРАНИ!!!!
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10.11.2020 14:43 Ответить
наші мають.
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10.11.2020 16:26 Ответить
А де ці тисячі коментаторів під "викриваючими" відео в ютьюбах, що то все Біл Гейтс хоче вакцину продати, і маски ніяк не захищають, і "які всі недолугі, вірять всьому"?
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10.11.2020 15:10 Ответить
ей терять нечего!
я об этом знала еще 5 дней назад!вирус коварен! у больных с развивающейся острой дыхательной недостаточностью..гипоксия...!
если она об этом говорит!!..а вы и дальше бросайтесь дерьмом в мой адрес!
все намного хуже!
а бараны не хотят закрывать рестораны..сравнивают с метро..идиоты..в чем разница

разница в том что в метро у вас рот закрыт и вы в маске
а в ресторанах вы чвакаете с открытым ртом..а рот..это слизистая..но зачем идиотам азы биологии.......
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10.11.2020 15:14 Ответить
 
 