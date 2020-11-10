Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская
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В настоящее время становится все больше и больше людей до 50–60 лет, которые переносят COVID-19 в тяжелой форме. Течение болезни стало более длительным, затягивается температурный и лихорадочный период.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала врач-инфекционист, профессор, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.
По словам инфекциониста, за последнее время течение коронавирусной инфекции в Украине заметно изменилось, причем в худшую сторон.
"Изменился спектр тяжелых пациентов. У нас сейчас все больше и больше людей до 50–60 лет очень тяжелых. А пожилые люди могут спокойно выздороветь. Не обязательно все пожилые должны умереть. Течение болезни стало более длительным, затягивается температурный, лихорадочный период. Мы выписываем больных из стационара как положено: выдерживаем все сроки, держим их несколько дней без жаропонижающих, чтобы выписать. Они приезжают домой – и начинаются повторные волны лихорадки под 39. Мы их вынуждены опять госпитализировать... Мы никогда с таким не сталкивались", - сказала она.
Кроме того, как отметила Голубовская, само заболевание очень изнурительное, тяжелое.
"Пациент болеет долго, особенно, когда требуется тяжелая респираторная поддержка. Для врачей тоже морально и физически изнурительно. Я уже сравнивала: это как на фронте, во время боевых действий. Смотреть на это очень тяжело… Я писала в Facebook: люди снимают [кислородные] маски с себя, чтобы умереть. Они хотят умереть… Очень часто суицидальные мысли их не покидают. И это связано не только с длительностью болезни. Это связано в том числе и с действием самого вируса на нервную систему. Это, вероятно, связано с гипоксией. Еще могут добавлять некоторые лекарственные препараты. У некоторых людей они вызывают даже что-то вроде психозов… Из-за этого очень сложно. Поэтому приходится персонифицировать лечение и смотреть, кому какое лечение больше подойдет. Наша тактика зависит даже от характера больного, от его темперамента. Все очень сильно взаимосвязано", - добавила врач.
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Тищенко у вас там в больничке фоткался недавно?
Интересный взгляд специалиста.
В последние дни в 4-миллионном Киеве фиксируют около тысячи заражений коронавирусом. И волонтеры, и врачи не скрывают: койко-мест для госпитализации практически нет, больницы забиты на 100%, а с кислородом, который жизненно необходим пациентам с коронавирусом, в столице сложилась просто катастрофическая ситуация.
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https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/bolnitsyi-zabityi-mest-net-za-kilorodom-ocheredi-kak-lechat-koronavirus-v-stolitse.htm
Пропоную створити Тристоронню Лікувальну Групу на чолі з Кравчуком і Сцивухою.
Те, що в них немає досвіду в лікуванні, не проблема - дамо їм сто днів, вони научацця.
это не так!
Я год у неё лечилась и видела её в работе - чётко и ясно сопровождает больного...
я бы хотела что бы паника заставила людей бить палками безмасочников!
я бы хотела что бы паника погнала людей в Раду лупить депутатов...
я об этом знала еще 5 дней назад!вирус коварен! у больных с развивающейся острой дыхательной недостаточностью..гипоксия...!
если она об этом говорит!!..а вы и дальше бросайтесь дерьмом в мой адрес!
все намного хуже!
а бараны не хотят закрывать рестораны..сравнивают с метро..идиоты..в чем разница
разница в том что в метро у вас рот закрыт и вы в маске
а в ресторанах вы чвакаете с открытым ртом..а рот..это слизистая..но зачем идиотам азы биологии.......