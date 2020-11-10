Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа из-за консульства в оккупированном Крыму
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным и несогласованным с Украиной визитом посла Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбы Асусены Торрес в оккупированный Крым для вручения так называемому "Почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
В МИД акцентировали, что это является грубым нарушением законодательства Украины и международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина", 73/194 и 74/17" Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".
"Это действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по Украине, который способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, которыми являются Автономная Республика Крым и город Севастополь", - отметили в министерстве.
"Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - подчеркнули в МИД Украины.
Ранее посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства"
Напомним, в августе 2020 года Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.
"В 2019 году Святошинский районный суд города Киева осудил Белавенцева на 13 лет за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма, и потому назначение его на должность почетного консула является особенно вопиющим и нахальным шагом", - пояснил тогда глава МИД Дмитрий Кулеба.
Позже Кабмин предложил СНБО ввести секторальные санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.
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или что улучшение отношений с никарагуа будет стоить ресурсов затраченных на улучшение?
"ми бачимо" это кого Вы имеете ввиду ? я пока только вижу "лошадиные предъявы" которые автор толком и обосновать не может
Никарагуа в 2014 году заняло первое место по объему благотворительной помощи товарами, получаемой из России. В 2014 году Никарагуа получила из России в качестве благотворительной помощи товаров на 15,1 млн долларов (в том числе на 6,5 млн долларов гуманитарной и на 8,6 млн долларов технической)
У нас навіть немає диппредставництва у цій країні.
Армия Никарагуа 3 сентября отметит 37-летие традиционным военным парадом, на котором планируется показать танки Т-72 из России. Как сообщает IHS Jane, двадцать бронемашин отправились из Владивостока в порт Никарагуа Коринто в мае. Отмечается, что танки сейчас, вероятно, размещены в мотострелковой бригаде генерала Аугусто Сандино в Мотастепе к западу от Манагуа.
«Мы надеемся, что скоро у нашей армии появится Т-72. Я думаю, что мы можем говорить о покупке», - сказал тогда Арайя, подчеркнув широкое сотрудничество двух стран в военно-технической сфере.
Весной 2016 года в СМИ стали появляться сообщения о начале поставок танков Т-72 из России в Никарагуа. РИА «Новости» писало, что по контракту Манагуа получит от Москвы 50 модернизированных танков Т-72Б1
Геніальна думка 😎
а ихнее посольство в Киеве показательно спалить !
Ну-ну...
Все бананы,которые я наблюдаю в магазинах их Эквадора и Венесуэлы
Всегда обращаю внимание на маркировку
Сало? Так польское дешевле...
Там свньи гончие
Откуда у них сало?
Развесить во всех магазинах призывы "Не покупайте никарагуанские товары".