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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа из-за консульства в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа из-за консульства в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным и несогласованным с Украиной визитом посла Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбы Асусены Торрес в оккупированный Крым для вручения так называемому "Почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В МИД акцентировали, что это является грубым нарушением законодательства Украины и международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина", 73/194 и 74/17" Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

"Это действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по Украине, который способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, которыми являются Автономная Республика Крым и город Севастополь", - отметили в министерстве.

"Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - подчеркнули в МИД Украины.

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Ранее посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства"

Напомним, в августе 2020 года Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.

"В 2019 году Святошинский районный суд города Киева осудил Белавенцева на 13 лет за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма, и потому назначение его на должность почетного консула является особенно вопиющим и нахальным шагом", - пояснил тогда глава МИД Дмитрий Кулеба.

Позже Кабмин предложил СНБО ввести секторальные санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Нищие открыли консульство у голодных.
Ну-ну...
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10.11.2020 13:39
+7
Какая может быть дипломатия с умалишенными? Тут нужно или врачам работать или усыплять больного.
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10.11.2020 13:51
+3
Це провал української дипломатії, Кулебу потрібно знімати!
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10.11.2020 13:38
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Це провал української дипломатії, Кулебу потрібно знімати!
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10.11.2020 13:38 Ответить
Какая может быть дипломатия с умалишенными? Тут нужно или врачам работать или усыплять больного.
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10.11.2020 13:51 Ответить
Я ж кажу Кулебу потрібно знімати. Дипломатія може бути навіть з дикунами, головне щоб дипломати були фахові.
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10.11.2020 13:58 Ответить
а в чем непрофесоинальность кулебы ?
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10.11.2020 14:10 Ответить
В тім що не знайдені можливості для покращення відносин з Нікарагуа, щоб унеможливити голосування Нікарагуа в ООН сінхронно з росією і тим більше щоб не допустити недружніх дій Нікарагуа по відношенню до України! Потрібно активно працювати дипломатам, налагоджувати особисті зв'язку з нікарагуанськими колегами, десь давати хабарі, щоб нівелювати російський вплив на офіційну позицію Нікарагуа. Це і є дипломатія, а не тільки сидіти в міністерстві і робити заяви! Ось ми бачимо результат нікчемної роботи міністра МЗС - повний провал на дипломатичному фронті.
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10.11.2020 14:32 Ответить
почему Вам кажется, что их принципиально можно найти ?
или что улучшение отношений с никарагуа будет стоить ресурсов затраченных на улучшение?

"ми бачимо" это кого Вы имеете ввиду ? я пока только вижу "лошадиные предъявы" которые автор толком и обосновать не может
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10.11.2020 14:36 Ответить
Нікарагуа жербацька країна, там все можна вирішити за 20-30 млн. доларів гуманітарної допомоги.
Никарагуа в 2014 году заняло первое место по объему благотворительной помощи товарами, получаемой из России. В 2014 году Никарагуа получила из России в качестве благотворительной помощи товаров на 15,1 млн долларов (в том числе на 6,5 млн долларов гуманитарной и на 8,6 млн долларов технической)
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10.11.2020 15:14 Ответить
Дас иш фантастиш)). Нікарагуа зараз є сателітарною державою Венесуели (під опікою орди, бо в Венесуелі великі проблеми). Їх навіть штати не купили).
У нас навіть немає диппредставництва у цій країні.
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10.11.2020 15:01 Ответить
20-30 млн. доларів гуманітарної та військової допомоги можуть повністю змінити зовнішньополітичний вектор Нікарагуа. А до того ж Нікарагуа ще і ринок озброєння де ми можемо заробити гроші.
Армия Никарагуа 3 сентября отметит 37-летие традиционным военным парадом, на котором планируется показать танки Т-72 из России. Как сообщает IHS Jane, двадцать бронемашин отправились из Владивостока в порт Никарагуа Коринто в мае. Отмечается, что танки сейчас, вероятно, размещены в мотострелковой бригаде генерала Аугусто Сандино в Мотастепе к западу от Манагуа.
«Мы надеемся, что скоро у нашей армии появится Т-72. Я думаю, что мы можем говорить о покупке», - сказал тогда Арайя, подчеркнув широкое сотрудничество двух стран в военно-технической сфере.
Весной 2016 года в СМИ стали появляться сообщения о начале поставок танков Т-72 из России в Никарагуа. РИА «Новости» писало, что по контракту Манагуа получит от Москвы 50 модернизированных танков Т-72Б1
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10.11.2020 15:17 Ответить
их даже амеры перекупить не могут - давайте без фантазий
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10.11.2020 15:30 Ответить
Американці підтримують опозицію в Нікарагуа і не дають грошей діючій владі. А ми можемо домовитись з діючою владою Нікарагуа про добрі відносини й унеможливити недружні кроки влади Нікарагуа по відношенню до України. росіяни активно відновлюють дружні зв'язки з Нікарагуа, але ж ті самі дружні зв'язки може відновити й Україна, бо і в Україні є люди як мають зв'язки в цій далекій країні. А якщо підкріпити ці старі зв'язки невеличкою гуманітарною допомогою, то можна посунути росіян в Нікарагуа на радість американцям.
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10.11.2020 15:45 Ответить
а нам потрібна ота Нікарагуа ?
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10.11.2020 15:47 Ответить
Нікарагуа це один голос який голосує сінхронно з росією в ООН проти України. І таких голосів в ООН дуже багато, тому Україна має системно працювати зі всіма країнами які голосують проти України! Друзів України в ООН має бути більше ніж ворогів. росія не має отримувати підтримку коли голосуються в ООН питання Криму чи ОРДЛО, це питання національної безпеки!
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10.11.2020 15:49 Ответить
Тобто пропонується піти на конфлікт з своїм основним союзником та фінансовим донором штатами🤔
Геніальна думка 😎
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10.11.2020 23:10 Ответить
Побудова нормальних стосунків з Нікарагуа не зашкодить інтересам США а навпаки США через Україну зможе підтримувати та фінансувати опозицію.
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11.11.2020 09:00 Ответить
разорвать дипотношения с этой банановой республикой, чтоб другим не повадно было ! Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа через консульства в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3048

а ихнее посольство в Киеве показательно спалить !
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10.11.2020 15:45 Ответить
Нет в Киеве посольства Никарагуа, так что палить нечего!
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10.11.2020 17:35 Ответить
Нищие открыли консульство у голодных.
Ну-ну...
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10.11.2020 13:39 Ответить
Сцук, судорожно пытаюсь вспомнить: а что я видел никарагуанского в своей жизни, кроме даниеля ортеги?
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10.11.2020 13:42 Ответить
Бананы. Почти все бананы из Эквадора и Никарагуа.
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10.11.2020 15:06 Ответить
Не видел ни разу
Все бананы,которые я наблюдаю в магазинах их Эквадора и Венесуэлы
Всегда обращаю внимание на маркировку
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10.11.2020 15:07 Ответить
Cамоса.
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10.11.2020 20:39 Ответить
А когда то з Никарагуой мы дружили,и негры были нашими братьями.
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10.11.2020 13:51 Ответить
Ага, чергові №ні "мышебратья". Збави мене, Боже, від таких друзів! А від ворогів я і сам якось позбавлюсь.
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10.11.2020 14:44 Ответить
а что Никарагуа у нас покупает что бы мы могли санкционировать?
Сало? Так польское дешевле...
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10.11.2020 14:03 Ответить
Сало в никарагуа?
Там свньи гончие
Откуда у них сало? Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа через консульства в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4379
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10.11.2020 14:52 Ответить
Санкции.
Развесить во всех магазинах призывы "Не покупайте никарагуанские товары".
Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа через консульства в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 119
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10.11.2020 14:04 Ответить
Треба Нікарагуа давити санкціями не лише України , а й ЄС та США
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10.11.2020 15:13 Ответить
 
 